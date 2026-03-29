יום ראשון, 29.03.2026 שעה 15:19
שונות  >> שיחת היום של שוופס
לוח תוצאות

אריק בנאדו: אין לנו את המילה זלזול בלקסיקון

מאמן נבחרת ישראל עד גיל 17 ב"שיחת היום": "הילדים המוכשרים האלה יודעים לאתגר את עצמם, הם מסתכלים לכל מי שמולם בגובה העיניים. נגיע רחוק"

|
אריק בנאדו (חגי מיכאלי)
אריק בנאדו (חגי מיכאלי)

נבחרת ישראל עד גיל 17 היממה 1:3 את אנגליה אמש, ונותרה מושלמת בקמפיין מוקדמות היורו. בלם העבר הבכיר והמאמן של הנערים אריק בנאדו דיבר בתוכנית “שיחת היום” על ההישג הנפלא, העתיד ועוד.

עשיתם ניצחון גדול על אנגליה.
״כן, באנו לעשות תוצאות טובות למרות שבאנו עם הכנה לא אידאלית. שחקנים לא שיחקו כבר חודש פלוס, לא תמיד ישנים בלילות. היה לא קל להגיע למצב שמאמנים אותם. ההתאחדות ושינו עשו מאמצים גדולים כדי שזה יקרה. עשינו משחקי אימון בינינו כדי להיכנס לכושר משחק. דחפנו אותם כדי שיהיו מוכנים לקושי הזה. עשינו ניצחון מול אסטוניה ומול אנגליה. ניצחונות מדהימים, השחקנים היו טובים בפן הטקטי ובמעברים. הילדים המוכשרים האלה יודעים לאתגר את עצמם. הם עובדים מסביב לשעון. המשחק מול איי פארו יהיה זה שיקבע״.

“אין לנו את המילה זלזול בלקסיקון”

יש להם נבחרת טובה?
״אין משחקים קלים. אין לנו את המילה זלזול בלקסיקון. אין משחק בינלאומי שהוא לא קשה. השחקנים האלו מסתכלים בגובה העיניים לכל מי שמולם. הם באים במטרה לנצח כל משחק״.

הנבחרת עד גיל 17 (ההתאחדות לכדורגל)הנבחרת עד גיל 17 (ההתאחדות לכדורגל)

מה הראה הג׳י פי אס בנתונים?
״11-12 ק״מ. זה באמת שחקנים מאוד טובים ומוכשרים. אם נשקיע בהם יש פה דור שרוצה ללמוד ולהתפתח. אם יהיו לו מאמנים נכונים שילוו אותו אנחנו נגיע רחוק״.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */