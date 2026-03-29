אריק בנאדו: אין לנו את המילה זלזול בלקסיקון

נבחרת ישראל עד גיל 17 היממה 1:3 את אנגליה אמש, ונותרה מושלמת בקמפיין מוקדמות היורו. בלם העבר הבכיר והמאמן של הנערים אריק בנאדו דיבר בתוכנית “שיחת היום” על ההישג הנפלא, העתיד ועוד.

עשיתם ניצחון גדול על אנגליה.

״כן, באנו לעשות תוצאות טובות למרות שבאנו עם הכנה לא אידאלית. שחקנים לא שיחקו כבר חודש פלוס, לא תמיד ישנים בלילות. היה לא קל להגיע למצב שמאמנים אותם. ההתאחדות ושינו עשו מאמצים גדולים כדי שזה יקרה. עשינו משחקי אימון בינינו כדי להיכנס לכושר משחק. דחפנו אותם כדי שיהיו מוכנים לקושי הזה. עשינו ניצחון מול אסטוניה ומול אנגליה. ניצחונות מדהימים, השחקנים היו טובים בפן הטקטי ובמעברים. הילדים המוכשרים האלה יודעים לאתגר את עצמם. הם עובדים מסביב לשעון. המשחק מול איי פארו יהיה זה שיקבע״.

“אין לנו את המילה זלזול בלקסיקון”

יש להם נבחרת טובה?

״אין משחקים קלים. אין לנו את המילה זלזול בלקסיקון. אין משחק בינלאומי שהוא לא קשה. השחקנים האלו מסתכלים בגובה העיניים לכל מי שמולם. הם באים במטרה לנצח כל משחק״.

הנבחרת עד גיל 17 (ההתאחדות לכדורגל)

מה הראה הג׳י פי אס בנתונים?

״11-12 ק״מ. זה באמת שחקנים מאוד טובים ומוכשרים. אם נשקיע בהם יש פה דור שרוצה ללמוד ולהתפתח. אם יהיו לו מאמנים נכונים שילוו אותו אנחנו נגיע רחוק״.