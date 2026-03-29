יום שלישי, 31.03.2026 שעה 20:13
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

גולדברג, ירין לוי והמחיר של סטויאנוב: קצב מדבר

הסוכן ב"שיחת היום" על הבלם ("קיבלנו הצעות"), בלם חיפה ("יש קצת פערים"), האם הפציעה של הקשר תשפיע על חזרתו לחיפה וגם בריבו, למקין והנבחרות

שון גולדברג (חג'אג' רחאל)
בזמן שהליגות ברחבי העולם יצאו לפגרה, הנבחרות כאן למשחקי הכנה, כשגם הנבחרת הישראלית רשמה אחד כזה ב-2:2 נגד גאורגיה. מי שבלט הוא הבלם ניקיטה סטויאנוב, אותו מייצג סוכן השחקנים גלעד קצב, שעלה לדבר על כך בתוכנית “שיחת היום” של ONE, כמו גם על שחקנים נוספים שהוא מייצג.

מה שלומך?
״בסדר, מקווה שיהיה טוב״.

איך ראית את הנבחרות?
״תוצאות מרשימות מאוד, לא צריך לקחת את זה כמובן מאליו. שאפו גדול לכל האנשים מסביב. לנצח נבחרות בסדר גודל הזה זה לא רגיל״.

ניקיטה סטויאנוב פתח בבוגרת והראה הרבה, איך אתה רואה את ההתקדמות שלו?
״אנחנו יודעים מה יש בו. כשחתמנו ברומניה אולי זו לא הייתה השאיפה של כולנו, אבל זה צעד ראשון לצאת מהארץ. הייתה תקופה שהוא פחות שיחק בנתניה. ראינו את הפוטנציאל, בן 20, גבוה, חזק מהיר. דברים שחסרים בכדורגל הישראלי. הוא עושה תקופה מצוינת ברומניה ורן (בן שמעון) עקב אחריו, והוא באמת הוכיח את עצמו״.

איפה הוא בעונה הבאה? מה תג המחיר שלו?
״תג המחיר שלו תלוי ברומנים, אין לדעת מה יהיה. גם בינואר קיבלנו הצעות והיה חשוב לסיים עונה שלמה ברומניה. לא צריך לעבור קבוצה כל חצי שנה. מאמין שהוא יתקדם לליגה יותר מקצועית ויעשה גם שדרוג כלכלי. יש לו הצעות מארה״ב ומאירופה. ניקח את סתיו למקין שמככב בנבחרת, וזה כיף לראות את זה. גם אור בלוריאן שייצא לארה״ב בסוף העונה. יש עתיד טוב והם באמת נראים טוב. יש דור טוב, רביבו, חלאילי, שוערים טובים. יש גיל מסוים שצריך לצאת בו לאירופה אם אתה מתאים. צריך לדעת מתי להוציא שחקנים ומתי הם בשלים״.

מה עם תאי בריבו?
״הגיע לקבוצה חדשה, התחיל מצוין, השתדרג טוב בפן הכלכלי. הוא נמצא במקום שהוא רוצה להיות בו. אין תלונות״.

אתם מייצגים גם את שון גולדברג.
״אנחנו בשיחות עם מכבי חיפה לגביו. הוא קיבל הצעה לשנתיים, יש קצת פערים. יש רצון מצד שני הצדדים אז הכיוון חיובי. הוא סוג של שחקן בית שם״.

מה הפערים?
״פערים. כששני הצדדים רוצים להתקדם יחד אז הכיוון הוא קל״.

“לפי החוזה ירין לוי חוזר למכבי חיפה”

כמה הפציעה של ירין לוי משבשת את התוכניות?
״כל פציעה משבשת. בוא נראה כמה זמן ההיעדרות. זה חלק מהכדורגל״.

מדברים על חזרה למכבי חיפה?
״יש לו חוזה במכבי חיפה. זאת עובדה. מה יהיה בקיץ? נחיה ונראה. לפי החוזה הוא חוזר למכבי חיפה״.

הפציעה הזאת יכולה להרוס את התוכניות.
״זה לא תלוי בנו. הוא היה אמור להיות גם בנבחרת, וקורים דברים. הוא שחקן טוב ופוטנציאל גדול וילד מדהים. יהיה בסדר. יש הרבה מקומות טובים שישראלים יכולים להצליח שם. אני מקווה שאחרי המלחמה ייפתחו שווקים חדשים״.

