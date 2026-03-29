"מאמן גרמניה אמר לי 'אני רואה שלמדת משהו'"

אופיר חיים כבר היה חתום על הישגים מרשימים עם נבחרת הנוער ואתמול (שבת) הוא סימן וי על אחד נוסף. הוא הוביל את הנבחרת עד גיל 18 ל-1:3 גדול על גרמניה במוקדמות היורו עם שערים של אדם גרימברג ועילאי בן סימון (צמד) בפנדלים. למחרת הניצחון, המאמן סיכם אותו בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

״מאושר מאוד, אנחנו שמחים על הניצחון. המצב לא פשוט ואנחנו מנסים להתנתק. אנחנו באמת שמחים על הניצחון אבל זה עדיין לא אומר שעברנו שלב, אבל זה ניצחון משמעותי עם כדורגל מצוין״, אמר חיים.

איך אתה מסביר את הניצחון?

״אני אומר את זה כבר חמש שנים. יש פה שחקנים מאוד מוכשרים בנבחרות ובכדורגל הישראלי. נכון, לא בכמות של גרמניה לצורך העניין, אבל ברגע שעובדים נכון ומאמינים זה קורה. יותר מהניצחון אני שמח על הדרך. הדרך ששיחקנו זה הסיפור הגדול. הכדורגל הישראלי חייב לשנות את הגישה והתפיסה שלו, להבין שאפשר לנצח כל נבחרת ובכל מקום. רואים את זה גם בנבחרת הבוגרת שחזרה מפיגור. יש שינוי חיובי ורואים את זה בכדורגל הישראלי״.

הנבחרת עד גיל 17 (ההתאחדות לכדורגל)

“עובדה שאפשר לנצח כל נבחרת בכל מגרש”

הייתה עד עכשיו תפיסה שאי אפשר לנצח נבחרות גדולות?

״בחמש שנים שאני פה דברים השתנו. קראתי שרן אמר שנגמרו הימים שאנחנו הולכים אחורה ואנחנו לא מפחדים מאף נבחרת. רואים את זה. אנחנו מאמינים בעצמנו והולכים עם הדרך שלנו ועובדה שאפשר לנצח כל נבחרת בכל מגרש״.

מה מייחד את הנבחרת שלך?

״היא מאוד מוכשרת. צריך להיכנס לפרופורציה שלא עשינו עדיין הישג, רק ניצחנו את גרמניה. יש פה כישרון לא פחות גדול מאף נבחרת שהייתה לי. אולי יותר מרוב הנבחרות. כישרון לבד לא מספיק ונגד גרמניה על כל שחקן שלהם היו שניים שלנו. זה הרגיש לי שיש לנו 20 שחקנים במגרש ושגם אם נשחק עד מחר הם לא ישוו. כשאני רואה את זה כמאמן זה עושה לי שקט״.

אופיר חיים (רועי כפיר)

היו לך שחקנים נערים שעוד ירוצו בנבחרת הזאת הרבה זמן.

״כן, יש לי שחקנים מאוד צעירים שאני בטוח שתראו אותם בנבחרת הבוגרת בקרוב. לא קרוב מאוד, אבל הם יגיעו לרמות הכי גבוהות״.

יש שחקנים עם שמות מאוד בולטים. שטייפמן, גורן, גרימברג, בן סימון. אלו השחקנים שמתפתחים להיות השמות הגדולים, או שיש פה דור ברמה מאוד גבוהה בכללי.

״כל הדור ברמה גבוהה. שטייפמן אחד הבלמים העתידיים בכדורגל. יש הרבה שמות להזכיר. זלוסקי שהוא מגן שמאל מצוין, נגד גרמניה היה מדהים לראות אותו״.

איפה עילאי בן סימון משחק? מה העמדה הנכונה לו? איך אתה רואה אותו?

״הוא התחיל את הקריירה כחלוץ בגיל צעיר והפך להיות עשר ואצלי הוא גם עשר וגם כנף. בכדורגל היום אתה חייב לדעת לשחק בכמה תפקידים ולהיות מגוון. בכל עמדה שתשים אותו תקבל ערך מוסף. הוא אחד השחקנים המיוחדים שיש לנו״.

עילאי בן סימון (IMAGO)

המטרה היא להעפיל לאליפות אירופה?

״יש עוד דרך מאוד ארוכה כמו תמיד. אנחנו מאמינים שאפשר לעשות את זה. יש לנו משחק מאוד קשה בשלישי נגד בוסניה. אנחנו צריכים לבוא לנצח ויש עוד דרך ארוכה, אבל זה יכול להיות מתוק מאוד. יש פה דור יוצא מן הכלל״.

מייעדים אותך לנבחרת הצעירה, מה המשך הקריירה שלך?

״אני בנבחרות, אני נהנה פה. אין כיף מלראות שחקנים שהדרכתי בנבחרת הנוער כעת בנבחרת הבוגרת. יש לנו שמונה כאלה כרגע. לא יודע מה יהיה בעתיד אבל כרגע כולי בנבחרת ישראל״.

מה התגובות שקיבלת מהמאמן הגרמני?

״היינו בהשתלמות אני ובוני וכל הצוות וראיתי אותו בהשתלמות בהופנהיים. הוא ראה אותי אתמול כשדיברתי עם בוני ואמר שהוא רואה שלמדנו משהו״.

איך מורידים את השחקנים לקרקע?

״לא צריך. הם מחויבים ודרוכים. אני מרגיש אותם. יש לי כאב ראש לגבי ההרכב כי כולם מצוינים. אני מתרכז בללמוד את בוסניה. יש לצדי אנליסטים שעוזרים לי ללמוד את בוסניה, להבין נקודות תורפה וחוסן ולדעת לנצל את זה״.

אתה ובוני הרבה שעות ביחד.

״כיף מאוד, מדובר במקצוען שלא היה פה״.

בוני גינצבורג ואופיר חיים ביציע (ראובן שוורץ)

מבחינתך באת לאליפות עם הרבה חשש, השחקנים לא שיחקו פה כבר למעלה מחודש. לא היה פשוט.

״לא ידענו אם נטוס. שינו הפך את המדינה כדי שנוכל לטוס. לא ידענו אם זה יצא לפועל והוא הפך את העולם כדי שזה יקרה. לא פשוט לנתק שחקנים צעירים, יש פה ילדים בני 17 שהראש שלהם בישראל. לייצג את המדינה זה הדבר הכי חשוב מבחינתנו. בטח בתקופה של מלחמה. לשיר את ההמנון בזמנים האלה זה הכי מרגש בעולם״.

סידרו לכם טיסה חזרה?

״זה כל פעם משתנה, הרבה דחיות״.

דיברנו אתמול על שיחה מאור, שזו השיחה שאתה הכי מחכה לה.

״הוא עבד עליי שהוא לא ראה את המשחק, הוא אוהב לעצבן אותי. אמרתי לו שהוא ראה והוא הודה שכן. הוא חכם מאוד ואמר לי שהוא גאה בי ואוהב אותי. זה כיף גדול״.