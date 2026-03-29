החוזה והשחקנים שיגיעו לבוגרת: גינצזבורג מדבר

הנבחרות הצעירות של ישראל רשמו יום מוצלח במיוחד, כשהנבחרת עד גיל 18 ניצחה את גרמניה והנבחרת עד גיל 17 היממה את אנגליה. המנהל הטכני של הנבחרות הצעירות בוני גינצבורג דיבר על הניצחונות הגדולים בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

שלום בוני, איך אתם?

״ימים קשים בארץ, קשה להתנתק ממה שקורה שם״.

נבחרות הנוער סיפקו יום מדהים אתמול.

״אני שמח שככה נגמר היום הזה. שני ניצחונות מול נבחרות סופר איכותיות. הייתה לי שיחה עם גידי לפני שנסענו. מה שעניין אותנו זה לעשות את העבודה בלי תירוצים. אני מאוד שמח, במיוחד על נבחרת הנערים שהחלשנו אותה עם שחקנים שעלו שלב. ההכנה לא הייתה אידיאלית, המצוקה והקושי המנטאלי העיבו, אבל עם ישראל חי. נגיד תודה לאנשים האחראים עלינו, לשינו שהפך עולמות שנטוס, ובכלל לכל מי שעזר. ההכנה לא הייתה אידיאלית כי פיקוד העורף לא מאפשר לנערים מתחת לגיל 18 לקיים משחקים. זה הכי הקשה עלינו. ראינו שחקנים שלא שיחקו הרבה זמן והיו להם כיווצים בשרירים. יש לנו מטרה לעלות לשלב הבא ונעשה הכל״.

הנבחרת עד גיל 18 חוגגת (ההתאחדות לכדורגל)

עבדו מאוד קשה להקים את הנבחרת הזאת והיא כישרונית מאוד. נראה שיש כיוון טוב.

״כששינו הביא את אליפות אירופה לארץ, הוא אמר לי להכין תוכנית. כשתכננו מה שתכננו ראינו את 2027 ללא המסע הזה של הטורנירים. פתאום הכל השתנה ועדיין מאגר השחקנים אצלנו יותר קטן. זה ההבדל הגדול מול הגרמנים או יתר המדינות שאנחנו מתמודדים נגדן. יש לנו שני שחקנים על כל עמדה, לעומת ארבעה חמישה בנבחרות אחרות. לקחנו שחקנים צעירים מנבחרת הנערים. יש שחקנים מוכשרים ואנחנו מנסים להדביק את הפער בהיבט הזה ולהבין איך מפתחים אותם. במסע שלנו הצלחנו להעביר שלושה שחקנים לבוגרת, ויש לי כמה בראש שאני רואה את הפוטנציאל שלהם להשתלב בבוגרת״.

אולי צריך עוד נבחרות פיתוח?

״המשמעות של נבחרת פיתוח זה שבמקום שיהיו לנו 25 שחקנים, יש לנו 50 שחקנים. מאמנים שעוקבים אחרי שחקנים ומנחילים להם DNA ועקרונות. יש שחקנים שבאו מנבחרת הפיתוח והשתלבו בנבחרת הראשונה. יש לנו נבחרות פיתוח בכמה שלבי גיל. יש לנו נגיעה בכלל השחקנים והגילאים, ההתפתחות והתהליך נכונים. חשוב לא לפספס ואנחנו משתדלים. רוצים לעשות מעקב אחרי כמה שיותר שחקנים״.

“סומך על אופיר חיים בעיניים עצומות”

אופיר חיים לא יכול בלעדיך, הוא יצטרך אותך גם להמשך הקריירה.

״יש לנו חיבור מעולה, גם איתו וגם עם אריק (בנאדו). את אופיר קשה לא לאהוב. הוא איש מצוין ומאמן מצוין. נעים להיות בסביבה שלו. יש לנו הרבה ויכוחים ואי הסכמות, אני תמיד מציף סוגיות, אבל אני סומך עליו בעיניים עצומות. אלו שהבאנו כולם עושים עבודה טובה. תפקידנו לפתח שחקנים והם עושים את זה עם תשוקה ולהט. הוא עושה פה עבודה מצוינת כבר כמה שנים. אני מעריך אותו ואוהב אותו״.

בוני גינצבורג ואופיר חיים (רועי כפיר)

מה קורה עם החוזה שלך? כל פעם מאריכים אותו בשנה. מה קורה עם זה?

״אני לא מתעסק בזה. בטח לא בעת הקמפיינים ובמלחמה. מה שצריך להיות יהיה. אני שקט ורגוע. אני גאה במסע שלי בהתאחדות ואשמח לשרת את הכדורגל הישראלי עוד הרבה שנים״.

צריך לתת לך חוזה ארוך.

״מעריך את זה שאתה אומר את זה, אני רואה את מה שאני עושה כשליחות. מאושר שאנחנו מצליחים לפתח שחקנים בתקופה קשה ומורכבת. אני חייב לציין גם את המועדונים. אנחנו בקשר מצוין איתם. אנחנו בשיתוף פעולה והיחסים ממש טובים וזה מסייע מאוד כי כולם מרוויחים״.

בוני גינצבורג (עמרי שטיין)

ב-2018 ווילי רוטנשטיינר אמר שאם המועדונים ישתפו פעולה נהיה בטורניר גדול. כמה אנחנו רחוקים מזה?

״ווילי הניח תשתית טובה ואנחנו מיישמים הרבה דברים. הוא עדיין מייעץ לנו ואנחנו מפתחים את הדברים ולמה שחשוב לנו זה להצליח לייצר ואנחנו שם״.