אבי נמני: מגיע לשינו זוארץ להמשיך לעוד קדנציה

לאחר ה-2:2 של נבחרת ישראל מול גיאורגיה, ליגת העל כבר מתקרבת לחזרה ובסוף השבוע הליגה תשוב לפעילות. לקראת חזרת המשחקים דיבר אבי נמני בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE, והתייחס גם לשינו זוארץ ולעתידו בהתאחדות לכדורגל.

איך התרשמת מנבחרת ישראל?

״חצי ראשון לא טוב, חצי שני טוב. זו לא אינדיקציה. שחקנים לא שיחקו תקופה ארוכה ואין ציפיות. היה משחק אימון טוב, קיבלנו קצת תמונה על מי אפשר לבנות ולהישען, אבל זה עדיין די מוקדם״.

איך התרשמת מנבחרות הנערים?

״כל הישג הוא מבורך. זה מראה שכן יש פוטנציאל וכן יש כלים. יש לנו מאמנים טובים בגילים האלה. קרדיט ענק לאופיר חיים שממשיך להצליח לאורך זמן. צריך לדחוף ולהאמין. יש כאלה שאוהבים להעביר ביקורות על ההתאחדות, אבל אני חושב ששינו עושה עבודה טובה ומשקיע המון בכל מה שקשור לנבחרות הצעירות. הוא עושה עבודה נהדרת ואין לי ספק שהוא ימשיך לעוד קדנציה כי מגיע לו״.

שינו זוארץ (ההתאחדות לכדורגל)

אני מסכים איתך, הוא צריך להמשיך.

״הוא ימשיך. כל מי שמנסה מסביב לחפור בורות לא יצליח. עדיף שכולם יתרכזו בלעזור לו להצעיד את הכדורגל הישראלי קדימה״.

עיסוואי פריג׳ בחור מוכשר, אבל לא יכול להיכנס לנעליים שלו כרגע.

״אני מכיר אותו אישית והוא בחור מצוין. הם גם לא יצליחו להוריד אותו, זה בזבוז זמן. צריך שכולם יתכנסו ויתמקדו איך לקדם את הכדורגל הישראלי״.

הייתי ממליץ לו להיכנס להתאחדות, ללמוד קצת ולהשתפשף. הרי שינו ייבחר לעוד קדנציה ויפרוש.

״אני את שלי לגבי שינו אמרתי״.

אבי נמני (רדאד ג'בארה)

זה שהליגה חוזרת, איך אתה רואה את זה?

״צעד מבורך, נכון ומאיץ. הכדורגל חייב לחזור, גם אם זה בלי קהל אין ברירה. הכל חייב לחזור. נמצא את הדרך לעשות השלמות בליגה ובגביע. חשוב שהעונה תוכרע על כר הדשא״.

מי הקבוצה שהכי נפגעה מהמצב הזה?

״אין פה מישהי שנפגעה יותר מאחרות. כולן באותה קלחת. אחרי הרבה זמן אי אפשר לדעת איך כל קבוצה תחזור ובאיזה כושר. זה כמו תחילת עונה. זה רב הנסתר על הגלוי. זה הופך להיות אפילו הרבה יותר מעניין״.

מי תהיה אלופה?

״מי שיגיע לה״.