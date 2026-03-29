יום ראשון, 29.03.2026 שעה 14:11
ליגה אנגלית 25-26
7022-6131ארסנל1
6128-6030מנצ'סטר סיטי2
5543-5631מנצ'סטר יונייטד3
5437-4231אסטון וילה4
4942-5031ליברפול5
4838-5331צ'לסי6
4642-4631ברנטפורד7
4635-3731אברטון8
4444-4331פולהאם9
4337-4131ברייטון10
4336-3231סנדרלנד11
4245-4431ניוקאסל12
4248-4631בורנמות'13
3935-3330קריסטל פאלאס14
3348-3731לידס15
3243-3131נוטינגהאם פורסט16
3050-4031טוטנהאם17
2957-3631ווסטהאם18
2061-3331ברנלי19
1754-2431וולבס20

קאסמירו מתקרב למסי למרות ההצעה מאל נאסר

קשר יונייטד נוטה לכיוון מיאמי וה-MLS, שהוא מעדיף את ההיבט הספורטיבי והמשפחתי על פני ההצעות הכספיות מערב הסעודית והאפשרות לשחק שוב עם רונאלדו

קאסמירו ומסי (IMAGO)
קאסמירו צריך לקבל החלטה בימים הקרובים. מצד אחד עומדת האפשרות של חוויה בצפון אמריקה, אורח החיים בארצות הברית לצד ליאו מסי באינטר מיאמי, ומנגד האפשרות לקבל את ההצעה הכספית הגבוהה מאל נאסר של כריסטיאנו רונאלדו. נראה כי השחקן ומשפחתו נוטים לבחור בהרפתקה ב-MLS לאחר המונדיאל בקיץ הבא, אך נכון לעכשיו החתימה טרם הושלמה. השיחות האחרונות מתקדמות בצורה חיובית, אך החלטה סופית עדיין לא התקבלה.

בימים האחרונים נמשכו המגעים, והברזילאי קרוב מאוד לקבל את ההצעה ממיאמי. למרות שההצעה הכלכלית נמוכה משמעותית מזו שמגיעה מערב הסעודית, הכסף אינו הגורם המרכזי שמניע את שחקן ריאל מדריד לשעבר. באינטר מיאמי מחפשים מחליף לסרחיו בוסקטס, ובמועדון רואים בקאסמירו את האפשרות הטובה ביותר. לא ה-MLS, לא אינטר מיאמי ולא אף מועדון אחר יכולים להתחרות בהצעות הכספיות מסעודיה, אך הרצון של השחקן מכוון לשם, והוא נוטה להמשיך את הקריירה בפלורידה.

שחקנה של מנצ'סטר יונייטד קיבל גם הצעה להארכת חוזה מהמועדון הנוכחי, שכוללת שכר גבוה יותר, אך נראה שההחלטה לעזוב את אולד טראפורד סופית. לאחר ההודעה מסוף ינואר על סיום דרכו במועדון, אין דרך חזרה.

מיריב מר לחבר לקבוצה?

כל הסימנים מצביעים על כך שקאסמירו יצטרף לאינטר מיאמי של ליאו מסי. מעבר למוטיבציה הספורטיבית, כאשר מרבית המסרים שהוא מקבל מתמקדים באפשרות לשתף פעולה עם מסי, גם הפן המשפחתי משחק תפקיד משמעותי. הקשר רכש לאחרונה בית במיאמי, מה שמעיד על החיבור שלו ושל משפחתו לאזור.

אינטר מיאמי ממשיכה להתקדם בפרויקט שלה במטרה להתבסס כאחת הקבוצות המובילות ב-MLS. בשבוע הבא היא צפויה לחנוך את האצטדיון החדש שלה, צעד נוסף בבניית מועדון תחרותי, בדיוק מה שקאסמירו מחפש בפרק הבא בקריירה שלו.

