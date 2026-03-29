קאסמירו מתקרב למסי למרות ההצעה מאל נאסר

קאסמירו צריך לקבל החלטה בימים הקרובים. מצד אחד עומדת האפשרות של חוויה בצפון אמריקה, אורח החיים בארצות הברית לצד ליאו מסי באינטר מיאמי, ומנגד האפשרות לקבל את ההצעה הכספית הגבוהה מאל נאסר של כריסטיאנו רונאלדו. נראה כי השחקן ומשפחתו נוטים לבחור בהרפתקה ב-MLS לאחר המונדיאל בקיץ הבא, אך נכון לעכשיו החתימה טרם הושלמה. השיחות האחרונות מתקדמות בצורה חיובית, אך החלטה סופית עדיין לא התקבלה.

בימים האחרונים נמשכו המגעים, והברזילאי קרוב מאוד לקבל את ההצעה ממיאמי. למרות שההצעה הכלכלית נמוכה משמעותית מזו שמגיעה מערב הסעודית, הכסף אינו הגורם המרכזי שמניע את שחקן ריאל מדריד לשעבר. באינטר מיאמי מחפשים מחליף לסרחיו בוסקטס, ובמועדון רואים בקאסמירו את האפשרות הטובה ביותר. לא ה-MLS, לא אינטר מיאמי ולא אף מועדון אחר יכולים להתחרות בהצעות הכספיות מסעודיה, אך הרצון של השחקן מכוון לשם, והוא נוטה להמשיך את הקריירה בפלורידה.

שחקנה של מנצ'סטר יונייטד קיבל גם הצעה להארכת חוזה מהמועדון הנוכחי, שכוללת שכר גבוה יותר, אך נראה שההחלטה לעזוב את אולד טראפורד סופית. לאחר ההודעה מסוף ינואר על סיום דרכו במועדון, אין דרך חזרה.

קאסמירו חוגג (IMAGO)

כל הסימנים מצביעים על כך שקאסמירו יצטרף לאינטר מיאמי של ליאו מסי. מעבר למוטיבציה הספורטיבית, כאשר מרבית המסרים שהוא מקבל מתמקדים באפשרות לשתף פעולה עם מסי, גם הפן המשפחתי משחק תפקיד משמעותי. הקשר רכש לאחרונה בית במיאמי, מה שמעיד על החיבור שלו ושל משפחתו לאזור.

אינטר מיאמי ממשיכה להתקדם בפרויקט שלה במטרה להתבסס כאחת הקבוצות המובילות ב-MLS. בשבוע הבא היא צפויה לחנוך את האצטדיון החדש שלה, צעד נוסף בבניית מועדון תחרותי, בדיוק מה שקאסמירו מחפש בפרק הבא בקריירה שלו.