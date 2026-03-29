ניצחון שני ברצף לאנטונלי, פיאסטרי סוף סוף הגיע

קימי אנטונלי רשם היום (ראשון) ניצחון בגראנד פרי היפני, ובכך האיטלקי בן ה-19 הפך למוביל האליפות הצעיר ביותר אי פעם בפורמולה 1 לאחר שהציג נהיגה מרשימה (עם קצת עזרה ממכונית הבטיחות) בדרך לניצחונו השני ברציפות, לפני אוסקר פיאסטרי ושארל לקלרק. בכך קימי סגר סוף שבוע בו גם קטף פול פוזישן במקצה הדירוג וגם הצליח לנצח, למרות פתיחה לא טובה שלו בזינוק.

כשהאורות כבו במסלול סוזוקה, אוסקר פיאסטרי של מלקארן פתח בצורה מדהימה כדי לתפוס את ההובלה בפנייה 1, בעוד שמכוניות המרצדס של אנטונלי וג'ורג' ראסל נסוגו לאחור. עם זאת, צמד "חיצי הכסף" החל במהרה במסע התאוששות, כאשר ראסל המשיך לאתגר את נהג המקלארן על ההובלה – אם כי לא הצליח לבצע עקיפה מוצלחת.

כאשר חלק מהנהגים החלו לבצע את עצירות הטיפול שלהם (פיט-סטופס), כולל המובילים פיאסטרי וראסל, תאונה קשה של אולי ברמן מקבוצת האס הוציאה את מכונית הבטיחות בהקפה 22. הדבר איפשר לאנטונלי, שטרם נכנס להחלפת צמיגים והיה בהובלה זמנית, להיכנס לפיטס ולצאת בחזרה למסלול במקום הראשון.

אנטונלי במרוץ (רויטרס)

משם, הנהג הצעיר ביצע זינוק מחודש חלק כדי לשמור על המקום הראשון ולבנות פער משמעותי לפניו, כשהוא חוצה את קו הסיום ביתרון של 13.722 שניות על פיאסטרי. הניצחון גם העלה אותו להובלת אליפות הנהגים, מה שהופך אותו לנהג הצעיר ביותר בהיסטוריה שעומד בראש הטבלה.

פיאסטרי רשם את סיום המרוץ הראשון שלו העונה בסטייל, כשהאוסטרלי העניק למקלארן (אלופת היצרנים בשנתיים האחרונות) פודיום ראשון בקמפיין הנוכחי עם המקום השני, בעוד שלקלרק הדף את ראסל הרודף כדי להבטיח את המקום האחרון על הפודיום במקום השלישי. פיאסטרי נציין כלל לא זינק לשני המירוצים הראשונים של העונה.

בסופו של יום מעניין בסוזוקה, ראסל, הפייבוריט לזכות באליפות הנהגים, הסתפק במקום הרביעי. הבריטי הביע קודם לכן את תסכולו מתזמון מכונית הבטיחות בעוד שאלוף העולם, לנדו נוריס ממקלארן, תפס את המקום החמישי לאחר מאבק צמוד עם לואיס המילטון בשלבים המאוחרים, כשנהג הפרארי סיים את האירוע במקום השישי.

לואיס המילטון (רויטרס)

פייר גאסלי סיים במקום שביעי סולידי עבור אלפין, לאחר שהצרפתי נאלץ להגן בקשיחות על מיקומו מפני מקס ורסטאפן שרדף אחריו לאורך רוב המחצית השנייה של המרוץ. נהגה של רד בול סיים רק 0.337 שניות מאחוריו במקום השמיני, בעוד ליאם לוסון מקבוצת רייסינג בולס ואסטבן אוקון מהאס השלימו את העשירייה הראשונה.

שני נהגים פרשו מהאירוע: לאנס סטרול נאלץ להחזיר את האסטון מרטין שלו למוסך בשל חשד לבעיית לחץ מים. התאונה של ברמן הוציאה אותו מהתחרות, אם כי קבוצת האס דיווחה מאוחר יותר בשמחה כי הבריטי לא סבל משברים כלשהם בתאונה בעוצמה של 50G. הסבב יוצא כעת לפגרה של חמישה שבועות בשל חוסר היכולת לקיים את התחרויות במזרח התיכון. האליפות תחזור בתחילת חודש מאי במיאמי, לשם יביאו הקבוצה חבילת שיפורים ושדרוגים ויהיה מעניין לראות איך הנהגים יסתדרו על הגריד החל מחודש מאי.

אנטונלי חוגג (רויטרס)

דירוג הנהגים לאחר שלושה מרוצים

1. קימי אנטונלי, מרצדס - 72 נקודות.

2. ג'ורג' ראסל, מרצדס - 63.

3. שראל לקלרק, פרארי - 49.

4. לואיס המילטון, פרארי - 41.

5. לנדו נוריס, מקלארן - 25.