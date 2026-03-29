הפועל ת״א תשוב לישראל עם כל שבעת הזרים

אחרי סיום מחנה האימונים בקפריסין, הפועל תל אביב כבר עם הפנים קדימה. האדומים הפסידו ביום שישי 1:0 לאולימפיה ניקוסיה במשחק האחרון של המחנה, וכעת מתכוננים לחזרה לישראל ולהמשך ההכנות לקראת חזרת הליגה.

הקבוצה תנחת מחר (שני) בארץ יחד עם כל הסגל, כולל שבעת השחקנים הזרים – צ׳יקו אלבס, רפאל פלקאו, לויזוס לואיזו, מרקוס קוקו, אנדריאן קרייב, שאנדה סילבה ועמנואל בואטנג. אותם שחקנים עזבו את ישראל בתחילת התקופה בצורה מהירה ומסודרת הודות להיערכות מוקדמת של המועדון, וחזרו לארצות מוצאם לפני שהצטרפו מחדש למחנה בקפריסין.

בשבוע שעבר חברו כל הזרים לשאר הסגל, ובמשך כעשרה ימים קיימה הקבוצה מחנה אימונים תחת המאמן אליניב ברדה, במטרה להחזיר את הכושר ולבנות מחדש את הקבוצה לקראת המשך העונה. במועדון מציינים לטובה גם את ההתנהלות מחוץ למגרש. השחקנים הזרים ובני משפחותיהם הביעו שביעות רצון גדולה מהטיפול שקיבלו בתקופה המורכבת, וכעת מגיעים עם תחושת מחויבות להחזיר על המגרש.

שחקני הפועל תל אביב בקפריסין (באדיבות המועדון)

במתחם חודורוב מסכמים את התקופה המאתגרת ומודים לאנשי המועדון, ובראשם המנכ"ל והסמנכ"ל, על ניהול הלוגיסטיקה וההתנהלות מאז פרוץ המלחמה מה שאפשר לקבוצה לשמור על יציבות יחסית ולהמשיך בהכנות המקצועיות תחת שגרת מלחמה.