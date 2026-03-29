ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

הפועל ת״א תשוב לישראל עם כל שמונת הזרים

האדומים סיכמו עשרה ימי מחנה אימונים בקפריסין ויחזרו מחר למתחם חודורוב יחד עם כל הסגל המלא. מחמאות לניהול הלוגיסטי בצל המלחמה והדאגה לזרים

שחקני הפועל תל אביב חוגגים (האתר הרשמי של הפועל ת
שחקני הפועל תל אביב חוגגים (האתר הרשמי של הפועל ת"א)

אחרי סיום מחנה האימונים בקפריסין, הפועל תל אביב כבר עם הפנים קדימה. האדומים הפסידו ביום שישי 1:0 לאולימפיה ניקוסיה במשחק האחרון של המחנה, וכעת מתכוננים לחזרה לישראל ולהמשך ההכנות לקראת חזרת הליגה.

הקבוצה תנחת מחר (שני) בארץ יחד עם כל הסגל, כולל שמונת השחקנים הזרים: צ׳יקו אלבס, לוקאס פלקאו, לויזוס לויזו, מרקוס קוקו, אנדריאן קרייב, שאנדה סילבה, עמנואל בואטנג ופרנן מאיימבו. אותם שחקנים עזבו את ישראל בתחילת התקופה בצורה מהירה ומסודרת הודות להיערכות מוקדמת של המועדון, וחזרו לארצות מוצאם לפני שהצטרפו מחדש למחנה בקפריסין, פרט למאיימבו שלא היה במחנה.

בשבוע שעבר חברו יתר הזרים לשאר הסגל, ובמשך כעשרה ימים קיימה הקבוצה מחנה אימונים תחת המאמן אליניב ברדה, במטרה להחזיר את הכושר ולבנות מחדש את הקבוצה לקראת המשך העונה. במועדון מציינים לטובה גם את ההתנהלות מחוץ למגרש. השחקנים הזרים ובני משפחותיהם הביעו שביעות רצון גדולה מהטיפול שקיבלו בתקופה המורכבת, וכעת מגיעים עם תחושת מחויבות להחזיר על המגרש.

שחקני הפועל תל אביב בקפריסין (באדיבות המועדון)

במתחם חודורוב מסכמים את התקופה המאתגרת ומודים לאנשי המועדון, ובראשם המנכ"ל והסמנכ"ל, על ניהול הלוגיסטיקה וההתנהלות מאז פרוץ המלחמה מה שאפשר לקבוצה לשמור על יציבות יחסית ולהמשיך בהכנות המקצועיות תחת שגרת מלחמה.

