מטרת נבחרת ישראל עד גיל 17: העפלה לדרג A

בבוקר שאחרי הניצחון 1:3 על הנבחרת עד גיל 17 של אנגליה, אריק בנאדו, צוותו והשחקנים הצעירים, בני ה-17-16, ממשיכים בעבודה הקשה לקראת המשחק האחרון שיתקיים על אדמת אנגליה, במסגרת מוקדמות אליפות אירופה לנערים עד גיל 17, משחק שיתקיים ביום שלישי הקרוב מול איי פארו, זאת בשעה 15:00 (שעון אנגליה).

לאחר שניצחה לראשונה, הנבחרת עד גיל 17 של ישראל את הנבחרת עד גיל 17 של אנגליה, העפילה למקום הראשון בטבלת בית 1B בדרג ב' בטורניר, עם מאזן שערים חיובי של 1:5 ושש נקודות, שלוש נקודות יותר מאנגליה ואיי פארו, אותה תפגוש, כאמור, ביום שלישי, למשחק שיינעל הטורניר ויקבע מי עולה לדרג A ותשחק במסגרתו במרץ 2027 מול נבחרות בלייבל הגבוה.

בגדול, נבחרתו של אריק בנאדו תלוייה בעצמה. תוצאת תיקו תספיק לסיים במקום הראשון ולעלות מדרג B לדרג A. הפסד, תלוי תוצאה, יכול לסבך הנבחרת שלנו ולהוביל לכך שתרד היא למקום השני, כשממקום זה לא מגיעים לשום מקום, בדומות למקומות שלוש וארבע, מה שאומר שעלולה ישראל להישאר בדרג B.

המפגש מול איי פארו יהיה מעניין, הרי ששחקניו של כריסטיאן הוגני ג'ייקובסן, רשמו ניצחון 1:2 על אסטוניה, בדומה לניצחונה של ישראל על אסטוניה, כך שלה ולאנגליה שלוש נקודות, שלוש נקודות פחות מלישראל. אנגליה עם פלוס אחד, איי פארו עם מינוס שתיים. ישראל, כאמור, עם פלוס ארבע במאזן השערים.

שחקני נבחרת הנערים של ישראל חוגגים (ההתאחדות לכדורגל)

בעבר, נבחרת 17U של ישראל פגשה פעמיים את נבחרת 17U של איי פארו ופעמיים ניצחה אותה, כך שסטטיסטית, לישראל יתרון (מאזן השערים עומד על 2:10 לישראל). המשחק האחרון של אריק בנאדו, צוותו ושחקניו יתקיים אף הוא בבמרכז הכדורגל הלאומי סנט ג'ורג'ס פארק, כ-20 מייל מזרחית לסטפורד, מגרש בו השיגה לעת עתה צמד ניצחונות מרשימים וחשובים להמשך הדרך.

הכירו את היריבה הבאה, איי פארו

אם כן, מי זו איי פארו, אותה יפגשו הישראלים? עם מאמן בדמותו של כריסטיאן הוגני ג'ייקובסן על הקווים, בן ה-45, שנולד ברונוויק, כפר עירוני בדרום האי אייסטורוי ומי שעצר את קריירת המשחק שלו שלוש פעמים במרוצת השנים בהן שיחק באיי פארו ובדנמרק, איי פארו זו נבחרת צעירה הנמצאת לה במקום ה-125 בהתאם לדרג אופ"א.

כריסטיאן הגיע לנבחרת הצעירה של איי פארו בעונת המשחקים 2024/25 ומאז 01/09/2024 רשם עמה 19 משחקים. המאזן? 14 הפסדים, שתי תוצאות תיקו ושלושה ניצחונות, כשהאחרון, כאמור, מול אסטוניה במסגרת הטורניר הנוכחי. את מי עוד ניצחה בעבר? את נבחרת קוסובו וכך גם את נבחרת מלטה. ההפסד הגבוה ביותר שלה היה 7:0 מול קרואטיה ב-12/10/2024.

נבחרת הנערים של ישראל עד גיל 17 (ההתאחדות לכדורגל)

זו לא מבנבחרות המפחידות שאפשר היה לקבל, ובוודאי שלא לנוכח העובדה שמאזן שעריה, ב-19 המשחקים בהם מאמן אותה כריסטיאן, עומד על 53:13. הכובש המצטיין שלה הוא מרקוס דניאלסן, שחקן ההתקפה בן ה-17, לו ערך של 25,000 אלף אירו בשוק. מדובר בשחקנה של NSI רונאביק, מהליגה הראשונה (מזה שנים שהבוגרים מגיעים לטורנירים אירופאיים).

מלבד שלוש השערים של מרקוס, כובשים נוספים, מהסגל הנוכחי של איי פארו, אפשר למצוא את דניס אנג'ל, לו דרכון רומני לצד מקומי, כשמדובר בכלל בשחקן הגנה בן 16 לו צמד שערים ותומאס ג'קופסונור ג'ונסן, קשר האמצע בן ה-16 לו שער אחד. סה"כ, שישה שערים שיצאו משלושה שחקנים, כאחד מהם, כאמור, הוא שחקן הגנה בכלל.

לצד השחקנים בני ה-17-16, בסגל של כריסטיאן הוגני ג'ייקובסן, אפשר למצוא גם צמד שחקנים בני 15. האחד הוא רוסינג סברסון טויט, המשחק בעמדת הקישור והשני הוא ויליאם הנסן, אף הוא שחקן קישור. שניהם שיחקו חמישה משחקים עד היום, יותר משמונה שחקני סגל (מבין 18 שחקנים בסך הכל).

בין הקורות, בסגל של כריסטיאן, תמצאו את נואה ג'ונסון, בן ה-17, המשחק במועדון הכדורגל הדני 'ראנס', שהוקם בשנת 2003, ומכונה 'הסוסים', לו קבוצת בוגרים בליגת העל הדנית. רשם ארבע הופעות עם הנבחרת, ספג תשעה שערים. לצידו, אפשר למצוא את דניאל מולר בן ה-16, שהתכבד בהופעה אחת וספגה חמישה שערים.