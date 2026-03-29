לראשונה מזה חודש: אימון ב"ש בסגל זרים מלא

הפועל באר שבע חזרה להתאמן בשעה טובה בסגל זרים מלא ושתי אזעקות הבוקר (ראשון) תפסו את שחקניה לפני תחילת האימון, כשהשחקנים התארגנו לאסיפה וניגשו למרחב המוגן בחדר הסמוך.

חמשת הזרים: מיגל ויטור, קינגס קאנגווה, לוקאס ונטורה, איגור זלאטנוביץ’ והלדר לופס נחתו אמש (שבת) בשעה 18:45 בישראל בטיסה ישירה מלרנקה, והצטרפו לאימונים יחד עם ג’יבריל דיופ וג’בון איסט שכבר נמצאים בבאר שבע למעלה משבוע וחצי. חמודי כנעאן חזר לאימוני ריצה ודן ביטון ימשיך להיעדר בגלל דלקת קרום הלב.

החזרה של חלק מהשחקנים לא הייתה פשוטה. בקבוצה מספרים כי היה צורך בשיחות ושכנועים כדי להחזיר את קאנגווה ו-ונטורה, על רקע המצב הביטחוני והחשש מהמשך הלחימה. למרות זאת, במועדון הצליחו בסופו של דבר להשלים את המהלך ולהחזיר את כולם. בבאר שבע החמיאו לאביתר אילוז, מיכאל ברוש, דרור כלפון ושמעון לוי שהעניקו לשחקנים מעטפת מקצועית, ניהולית ולוגיסטית תוך כדי שנפרדו ממשפחתם ושהו לסירוגין בקפריסין.

שחקני הפועל באר שבע (רדאד ג'בארה)

“זו המציאות, אין יותר מדי מה לעשות”

כבר עם הנחיתה חוו הזרים את המציאות המקומית, כשאזעקה נשמעה באזור באר שבע זמן קצר לאחר שובם. במועדון מנסים לשדר רוגע כלפי השחקנים. “זו המציאות כאן, ואין לנו יותר מדי מה לעשות. הרבה זרים מליגת העל שנמצאים כאן במלחמה כבר מכירים את זה. אנחנו עושים הכל כדי להקל עליהם ולעזור להם להרגיש בנוח”, אמר גורם בקבוצה.

בנוסף לזרים, גם שחקני הנבחרות צפויים לחזור ולהצטרף לאימונים בימים הקרובים, כך שהקבוצה מתקרבת לסגל מלא לקראת התקופה העמוסה. ומה מחכה לבאר שבע? כבר בשבת הקרובה משחק ליגה ביתי מול הפועל פתח תקווה באצטדיון טרנר, לאחר מכן חצי גמר גביע המדינה מול בני יהודה, ובהמשך משחק סיום העונה הסדירה מול מכבי תל אביב בבלומפילד. עומס משחקים לא פשוט אבל לפחות עכשיו, עם סגל כמעט מלא, בבאר שבע יכולים להתחיל להתכונן ומקווים שיהיה שקט עד כמה שניתן.