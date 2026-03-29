כדורסל ישראלי  >> ישראלים במכללות

מחצית: מישיגן - טנסי 26:48

Elite Eight: איתן בורג ירד לספסל ומיד לאחר מכן המוליכה ברחה ובגדול ומובילה בצורה משמעותית. קבוצתו של הישראלי מתקשה לעמוד בקצב. חי בערוץ ONE

איתן בורג (רויטרס)
משחק גורלי ומכריע נערך בשעה זו בשיקגו, כאשר מישיגן וטנסי של איתן בורג הישראלי נפגשות לקרב ענק במסגרת ה-Elite Eight, כשעל הכף מונח כרטיס יוקרתי לפיינל פור. המשחק מועבר בשידור ישיר בערוץ ONE.

מישיגן מגיעה למעמד כפייבוריטית ברורה על הנייר, כשהיא מחזיקה בדירוג מס' 1 באזור המערב התיכון ובשיא מועדון של 34 ניצחונות העונה. תחת הדרכתו של דאסטי מיי, הוולברינס הפכו למפלצת התקפית שקלעה לפחות 90 נקודות בכל אחד משלושת משחקיה האחרונים בטורניר.

עבור הוולונטירס ואיתן בורג, המדורגים 6 בטורניר, מדובר בהזדמנות היסטורית להעפיל לפיינל פור לראשונה בתולדות המועדון. המאמן הוותיק ריק בארנס, שמחזיק ב-861 ניצחונות בקריירה ומדורג שני בין המאמנים הפעילים, מחפש את התואר הלאומי שיכתיר קריירה מפוארת. 

חצי ראשון: 26:48 למישיגן

חמישיית טנסי: ג’יי פי אסטרלה, נייט אמנט, בישופ בוסוול, פליקס אוקפרה וג’ייקובי גילספי.

חמישיית מישיגן: מורז ג’ונסון ג’וניור, יאקסל לנדבורג, אדאיי מארה, אליוט קאדיו ונימרי בורנט.

טנסי פתחה את המשחק בהתלהבות שיא. קבוצתו של איתן בורג התחילה עם יתרון 4:7 והישראלי צפה בה בספסל בתחילת המחצית. לאחר שמונה דקות בהתמודדות, בורג עלה לפרקט. השיראלי הפגין הגנה קשוחה והקשה על כל מי ששמר בפוזשנים של מישיגן. סל ענק של יאקסל לנדבורג קבע יתרון 16:22 למישיגן, שעלתה ליתרון השיא שלה, שלשה נוספת סגרה ריצת 0:11 ענק וטיים אאוט של מאמנו של בורג.

מישיגן המשיכה בריצה הענקית שלה, שעמדה על 0:21 לאחר עוד מהלך קבוצתי נהדר. טנסי לא הצליחה לקלוע סל במשך יותר מחמש דקות, ולקחה טיים אאוט נוסף במטרה לעצור את הסחף של המוליכה. לאחר פסק הזמן בורג חזר לפרקט וטנסי הצליחה לקלוע סל. דווקא כשהיה נראה שטנסי מצליחה להוריד את הפער לקראת סיום המחצית, מישיגן סיימה עם ריצת 0:7 ויתרון 22 בסיום החצי, 26:48.

