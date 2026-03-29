המחליף שמנצ'סטר סיטי סימנה לברנרדו סילבה

עונת 2025/26 אינה עומדת בציפיות עבור מנצ'סטר סיטי של פפ גווארדיולה. לאחר שנים של שליטה בכדורגל האנגלי, הסיטיזנס מגיעים לשלבים המכריעים של העונה כשהם אמנם בצמרת הפרמייר ליג, אך רחוקים מהמקום הראשון ולא מציגים את אותה עליונות מוחלטת שאפיינה אותם בעבר.

בתוך כך, אחד הנושאים המרכזיים באיתיחאד הוא מצבו החוזי של ברנרדו סילבה. הקשר הפורטוגלי, שהיה דמות מפתח מאז הגיע ממונאקו, מסיים את חוזהו בסוף העונה וההערכה היא כי יעזוב. מדובר בסיומו של עידן במנצ'סטר סיטי.

בחודש ספטמבר האחרון סילבה הצהיר כי הוא יודע “בדיוק” מה יעשה כאשר חוזהו יסתיים, אך בחר שלא לחשוף את יעדו הבא. שמו נקשר בתקופה האחרונה למועדונים כמו ברצלונה ויובנטוס, לצד אפשרויות מחוץ לאירופה כמו ארצות הברית, אך נכון לעכשיו לא התקבלה החלטה סופית.

עזיבתו האפשרית של סילבה, שמשמש גם כקפטן ואחד השחקנים המשפיעים ביותר תחת גווארדיולה, יוצרת חלל משמעותי במרכז המגרש. היכולת שלו לשחק במספר עמדות, לצד המחויבות הטקטית הגבוהה, הפכו אותו לאחד מעמודי התווך של הקבוצה.

המחליף שסומן: מתוך הפרמייר ליג

לאור זאת, מנצ'סטר סיטי כבר החלה לבחון חלופות בשוק ההעברות לקראת העונה הבאה. לפי דיווח של ‘BBC Sport’, אחד השמות הבולטים כמועמד לחיזוק הוא הקשר האנגלי אליוט אנדרסון, שמשחק כיום בנוטינגהאם פורסט.

אנדרסון, בן 23, בלט מאז הצטרף לפורסט, והעזיבה שלו בקיץ הקרוב עשויה להיות אחת העסקאות המרכזיות בשוק. עם זאת, עדיין אין הסכמות סופיות, והעניין בו מצד סיטי מתמודד עם תחרות מצד מועדונים נוספים, כולל מנצ'סטר יונייטד, מה שעשוי להפוך את העסקה ליקרה במיוחד.

בסיטי רוצים להשלים במהירות את בניית הסגל בהתאם לדרישות של גווארדיולה, ולמצוא פתרונות שיפצו על עזיבה אפשרית של שחקן ברמתו של סילבה. חלון ההעברות הקרוב צפוי להיות מכריע עבור עתיד המועדון, הן בזירה האנגלית והן באירופה.