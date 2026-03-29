ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

הפועל חיפה במו"מ להארכת חוזהו של עידן דדיה

הכישרון שהבקיע בניצחון 1:3 של ישראל עד גיל 17 על אנגליה עשוי להשתלב באימוני הבוגרים וזוכה להתעניינות הולכת וגוברת, כולל מוולבס. ימשיך בכרמל?

|
עידן דדיה (לילך וויס-רוזנברג)
השער שכבש עידן דדיה אתמול, השלישי בניצחון של נבחרת ישראל עד גיל 17 על אנגליה תחת שרביטו של המאמן אריק בנאדו, הביא להרבה סיפוק בהפועל חיפה ורק חידד את התחושה שמדובר באחד השחקנים המבטיחים ביותר בגילו.

שחקן ההתקפה של הפועל חיפה ממשיך להתקדם בקצב מרשים, ובמועדון עוקבים מקרוב אחר ההתפתחות המקצועית שלו בתקופה משמעותית במיוחד מתוך מטרה לנסות ולהגיע להסכמות על הארכת חוזהו, שמסתיים בקיץ הקרוב.

דדיה, למרות שהוא עדיין בשנתון נערים א’, כבר הפך העונה לחלק קבוע מקבוצת הנוער של הפועל חיפה. במועדון רואים בכך עדות ליכולות שלו, לבגרות היחסית שהוא מפגין ולפוטנציאל המקצועי הגבוה שטמון בו. לא מן הנמנע שבהפועל חיפה יחשבו בקרוב מאוד לשלב את דדיה באימוני קבוצת הבוגרים עם שובו מהטורניר.

עידן דדיה וגעידן דדיה וג'וד בלינגהאם (פרטי)

התעניינות הולכת וגוברת

השחקן כאמור מסיים את חוזהו בקיץ הקרוב ונמצא במשא ומתן עם המועדון לגבי הארכתו, באמצעות סוכנו שחר גרינברג. סביב דדיה קיימת בתקופה האחרונה התעניינות הולכת וגוברת, כאשר גם קבוצות בארץ וגם גורמים באירופה עוקבים אחריו מקרוב, כולל אנשי צוות הסקאוט של וולבס האנגלית ורד בול שנראו אמש ביציע.

בסביבתו של השחקן מספרים על נער צנוע, מחויב ורציני, כזה שאוהב לעבוד ומשקיע גם מעבר למסגרת הקבוצתית. לצד הכישרון המקצועי, נדמה כי דווקא הגישה שלו היא זו שמושכת לא מעט תשומת לב מצד אנשי מקצוע.

סוכנו, שחר גרינברג, אמר: “מדובר בכישרון גדול שהפועל חיפה זכתה בו כרגע. נראה מה ייגמר במו”מ, כי יש לא מעט קבוצות בארץ שרוצות את השחקן, אבל הוא צריך לשחק במקום שייתן לו את הכלים להתפתח, זה הדבר הכי חשוב כרגע, יש לו חיבור מיוחד לרם בן מיכאל שגידל אותו בהפועל חיפה”.

בקבוצה הבוגרת אמורים במהלך היום לדעת את תוצאות בדיקת ה-MRI שעבר המגן סאנה גומז, מתוך תקווה שלא מדובר בפציעה שתשבית את השחקן לתקופה ארוכה. 

