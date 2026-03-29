יום ראשון, 29.03.2026 שעה 11:56
כדורגל עולמי  >> ליגה צרפתית
ליגה צרפתית 25-26
6022-5826פאריס סן-ז'רמן1
5924-5427לאנס2
4935-5427מארסיי3
4729-4127ליון4
4734-4227ליל5
4638-4727מונאקו6
4437-4327ראן7
4033-4327שטרסבורג8
3732-3827טולוז9
3741-3727לוריין10
3639-3427ברסט11
3237-2427אנז'ה12
3143-3227פ.צ. פאריס13
2735-2227לה האבר14
2752-3227ניס15
2236-2227אוקזר16
1745-2426נאנט17
1460-2527מץ18

"הכרתי את מסי, אבל לא ראיתי משהו כמו אוסמן"

לפני צרפת - קולומביה ב-22:00, קינטרו נזכר בימים המשותפים עם דמבלה בראן: "אמרו לי 'תיזהר, הוא כוכב', שאלתי מי זה בכלל. הוא היה עף על המגרש"

|
חואן קינטרו ואוסמן דמבלה (IMAGO)
עשר שנים אחרי ששיתפו פעולה בראן, אוסמן דמבלה וחואן פרננדו קינטרו ייפגשו שוב, הפעם כיריבים. זה יקרה כשנבחרת צרפת תשחק מול קולומביה הערב (ראשון, 22:00) למשחק הכנה במרילנד לקראת המונדיאל בקיץ הקרוב.

לקראת המפגש, קינטרו סיפק זווית מעניינת על חברו לשעבר והכישרון החריג שזיהה בו כבר בגיל צעיר: “הכרתי את ליאו מסי, אבל אוסמן - בגיל 17 לבעוט ככה עם שתי הרגליים, עם אישיות כזאת, זה היה בלתי אפשרי. חזרתי הביתה ואמרתי לעצמי שמעולם לא ראיתי דבר כזה”.

הקשר הקולומביאני גם נזכר ברגע הראשון בו פגש את דמבלה בראן: “הגעתי ביום האחרון של החלון ואחרי כשבועיים נכנס שחקן צעיר ורזה. אמרו לי: ‘תיזהר, הוא כוכב’. שאלתי מי זה בכלל”. לדבריו, המאמן פיליפ מונטנייה הציג אותו לשחקנים, ואז הגיע רגע בלתי נשכח בחדר ההלבשה.

אוסמן דמבלה בימי ראן (IMAGO)

“הוא התנצל בפנינו על ההיעדרות, אבל אמר שלא יתנצל בפני המאמן כי רצה לעזוב. הוא כבר ידע שייצא משם”, סיפר קינטרו, שתיאר את הביטחון העצמי החריג של הצרפתי כבר בתחילת דרכו.

“זה היה מרשים בטירוף”

על היכולת עצמה הוסיף: “באימונים הוא היה עובר את כולם, הייתי שואל את עצמי מי זה בכלל. הוא פשוט עף על המגרש. זה היה מרשים בטירוף”.

הקבוצה המפתיעה שתשפץ את אצטדיונה הישן

מאז, הקריירות של השניים התפתחו בכיוונים שונים: דמבלה הפך לכוכב באירופה ושיחק בבורוסיה דורטמונד, ברצלונה ופ.ס.ז’, בעוד קינטרו המשיך לקריירה מגוונת וכיום משחק בריבר פלייט.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */