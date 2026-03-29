"הכרתי את מסי, אבל לא ראיתי משהו כמו אוסמן"

עשר שנים אחרי ששיתפו פעולה בראן, אוסמן דמבלה וחואן פרננדו קינטרו ייפגשו שוב, הפעם כיריבים. זה יקרה כשנבחרת צרפת תשחק מול קולומביה הערב (ראשון, 22:00) למשחק הכנה במרילנד לקראת המונדיאל בקיץ הקרוב.

לקראת המפגש, קינטרו סיפק זווית מעניינת על חברו לשעבר והכישרון החריג שזיהה בו כבר בגיל צעיר: “הכרתי את ליאו מסי, אבל אוסמן - בגיל 17 לבעוט ככה עם שתי הרגליים, עם אישיות כזאת, זה היה בלתי אפשרי. חזרתי הביתה ואמרתי לעצמי שמעולם לא ראיתי דבר כזה”.

הקשר הקולומביאני גם נזכר ברגע הראשון בו פגש את דמבלה בראן: “הגעתי ביום האחרון של החלון ואחרי כשבועיים נכנס שחקן צעיר ורזה. אמרו לי: ‘תיזהר, הוא כוכב’. שאלתי מי זה בכלל”. לדבריו, המאמן פיליפ מונטנייה הציג אותו לשחקנים, ואז הגיע רגע בלתי נשכח בחדר ההלבשה.

אוסמן דמבלה בימי ראן (IMAGO)

“הוא התנצל בפנינו על ההיעדרות, אבל אמר שלא יתנצל בפני המאמן כי רצה לעזוב. הוא כבר ידע שייצא משם”, סיפר קינטרו, שתיאר את הביטחון העצמי החריג של הצרפתי כבר בתחילת דרכו.

“זה היה מרשים בטירוף”

על היכולת עצמה הוסיף: “באימונים הוא היה עובר את כולם, הייתי שואל את עצמי מי זה בכלל. הוא פשוט עף על המגרש. זה היה מרשים בטירוף”.

מאז, הקריירות של השניים התפתחו בכיוונים שונים: דמבלה הפך לכוכב באירופה ושיחק בבורוסיה דורטמונד, ברצלונה ופ.ס.ז’, בעוד קינטרו המשיך לקריירה מגוונת וכיום משחק בריבר פלייט.