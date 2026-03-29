יום שלישי, 31.03.2026 שעה 09:34
ליגת המכללות 25-26
069-791אונ' פורדו
079-691אונ' מיאמי

"המשפחה שלו במקלטים, הוא נלחם עבור חבריו"

לקראת המפגש הגורלי של טנסי ואיתן בורג נגד מישיגן, מאמן הוולונטירס דיבר בראיון ושיתף גם על הישראלי: "יש לו בגרות יוצאת דופן, הוא עובד קשה"

איתן בורג (רויטרס)
טנסי והנציג הישראלי שלה, איתן בורג, נמצאים במרחק נגיעה מהיסטוריה. הערב (ראשון, 21:15, שידור חי בערוץ ONE), הוולונטירס יפגשו את מישיגן לקרב ענק על הכרטיס לפיינל פור של טורניר המכללות. לקראת המפגש הגורלי דיבר ריק בארנס, מאמן טנסי, בראיון חשוף בו שיתף גם על השחקן הישראלי, איתן בורג. 

"איתן עבר תקופה קשה מאוד, הוא היה בנקודה הכי נמוכה שאפשר", הודה בארנס כשנשאל על הבגרות של שחקניו. "שאלתי אותו יום אחד, כשראיתי שהוא מדוכדך אם הוא עומד להרים ידיים. התשובה שלו הייתה אחד הדברים הכי גדולים ששחקן אמר לי אי פעם בקריירה. הוא אמר שלעולם לא יוותר ושזו הקבוצה האמיתית הראשונה שהוא מרגיש חלק ממנה. הוא הוסיף שגם אם לא ישחק דקה נוספת בקריירה, לא יוותר ויעזוב אותם".

בארנס לא הסתיר את הערכתו לחוסן המנטלי של הישראלי, שמתמודד עם דאגה יומיומית ליקיריו בצל המצב הביטחוני בארץ: "צריך להבין מה עובר עליו. המשפחה שלו נכנסת ויוצאת ממקלטים בתל אביב כבר חודשים ארוכים. זה מקשה עליו מאוד, אבל הוא מתמודד עם זה בצורה מופלאה. הוא המשיך לעבוד קשה, לא התלונן, ובמשחקים האחרונים פשוט לא היינו מגיעים למעמד הזה בלעדיו".

"כשהתחלנו באביב האחרון קלארנס לא היה איתנו, הוא הגיע מאוחר. איתן הגיע אפילו אחריו, ותמיד קשה להשלים פערים כשמגיעים באיחור. אבל כשצירפנו את איתן, חשבנו שהבגרות שלו, בכל זאת, בחור בן 23 ששירת בצבא הישראלי, תעזור לו להדביק את הפער מהר. הוא פשוט המשיך לעבוד קשה, ודברים טובים קורים לאנשים שעושים את זה", סיכם המאמן.

