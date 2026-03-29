"פרץ מוכיח שיש לו את האיכות לפרמייר ליג"

סאות’המפטון עדיין לא הבטיחה את מקומה בעונה הבאה בפרמייר ליג, כשהיא נאבקת על מקום בפלייאוף העלייה, אך באנגליה כבר משוכנעים שיש שחקנים בסגל שלה שפשוט גדולים על הצ’מפיונשיפ. אחד הבולטים שבהם הוא דניאל פרץ, שזוכה למחמאות גדולות מאז שהגיע לקבוצה.

בכתבה שפורסמה באנגליה, פרץ נכלל ברשימה של חמישה שחקנים שחייבים לשחק בפרמייר ליג בעונת 2026/27, בין אם עם סאות’המפטון ובין אם במועדון אחר. הרשימה כוללת גם שמות כמו שיי צ’ארלס, ליאו סיינסה, טיילור הארווד בליס ופלין דאונס, אך עבור הקהל הישראלי, אין ספק מי תופס את מרכז הבמה.

העונה של פרץ באנגליה החלה רק בינואר, כאשר הצטרף בהשאלה מבאיירן מינכן, אך מהר מאוד הצליח להפוך לאחת ההפתעות הגדולות של הקבוצה. היכולת שלו בין הקורות, יחד עם הביטחון שהוא משדר להגנה, הפכו אותו לדמות מרכזית במאבק של הקבוצה.

“יש לפרץ את האיכות לפרמייר ליג”

באנגליה לא הסתפקו במחמאות כלליות והבהירו כי לסאות’המפטון יש אופציה לרכוש את השוער, מהלך שהוגדר ככמעט מובן מאליו. עם זאת, במקביל הודגש כי הרמה שהוא מציג כבר עכשיו מציבה אותו בין השוערים הטובים בצ’מפיונשיפ.

“שוערה של סאות’המפטון היה אחת ההפתעות הגדולות מאז שהצטרף בהשאלה מבאיירן מינכן בינואר. למועדון יש אופציה לרכוש את השוער הישראלי באופן קבוע, והפעלת האופציה הזו נחשבת כמעט מובנת מאליה. עם זאת, היכולת של פרץ מאז הגעתו מציבה אותו בין השוערים הבולטים בצ’מפיונשיפ, והוא מוכיח בבירור שיש לו את האיכות הדרושה לפרמייר ליג”, נכתב ב-’saintsmarching’.

“מדובר בשוער מאוזן, שמצטיין בעצירת בעיטות אך גם יודע להניע כדור מאחור בצורה טובה, מה שהופך אותו לשחקן ברמה מעל כולם”, הוסיפו.

בסופו של דבר, הרבה יהיה תלוי גם בסאות’המפטון עצמה. אם תצליח להעפיל לפרמייר ליג, ייתכן שפרץ ימשיך איתה את הדרך. אם לא, קשה לראות מצב שבו שוער בכושר כזה נשאר בליגה השנייה. כך או כך, באנגליה כבר סימנו אותו, ודניאל פרץ נמצא על המסלול הברור לליגה הטובה בעולם.