המו"מ עם סק יימשך, חיפה מחדשת את אימוניה

מכבי חיפה מחדשת הבוקר את אימוניה לקראת חידוש משחקי הליגה בסוף השבוע, כאשר הליגה תימשך מאותה נקודה בה הופסקה כאשר ירוקים היו צריכים לצאת למשחק חוץ קשה מול הרביעית בטבלה הפועל ת"א בבלומפילד, אלא שהפעם המשחק יהיה במתכונת שונה וללא קהל.

במועדון מהכרמל לא מסתירים את המטרה העיקרית עד תום העונה והיא להשיג את הכרטיס לאירופה דרך הליגה או הגביע. בקבוצה נערכים לעומס הגדול של משחקים שצפוי להיות, אבל יכולים להיות מעודדים מכך שלאורך כל החודש שפקד את הקבוצה בתקופת המלחמה, מרבית הסגל התאמן בצורה סדירה ואמור היום להתכנס רובו ככולו, להוציא את שחקני הנבחרות השונות, עבדולאי סק, קנג'י גורה וליסב עיסאת, כדי להמשיך בהכנות להמשך משחקי הליגה.

המו”מ עם סק ימשיך

במועדון מרגישים נוח מאוד עם הפעולות האחרונות שנעשו בחודש האחרון ובכללם ההודעה הרשמית על המשך העסקתו של המאמן ברק בכר לצד המנהל המקצועי ליאור רפאלוב, דבר שיכול לאפשר לשניים מספיק מרחב זמן כדי לעשות את כל ההכנות הדרושות לעונה הבאה.

ליאור רפאלוב וברק בכר (עמרי שטיין)

המטרה העיקרית שכרגע מתרכזים בחיפה היא בסגירת החוזה שהוצע לשון גולדברג, שבעיקרון סיכם את מרבית תנאיו, ובהמשך המשא ומתן עם עבדולאי סק מיד כאשר יחזור לארץ, מתוך מטרה לפתור את המחלוקת סביב הארכת החוזה לשנה, כפי שרוצים במועדון, או שנתיים כפי שדורש השחקן.

המאמן ברק בכר רוצה את סק לעונה הבאה, דבר שאמור לסלול את הדרך לפתרון לגבי סאגת החוזה.