יום ראשון, 29.03.2026 שעה 14:10
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

המו"מ עם סק יימשך, חיפה מחדשת את אימוניה

בכר רוצה שהסנגלי יישאר, השיחות איתו ימשיכו כשיחזור לארץ, כשגם גולדברג קרוב לסגירה. הירוקים מחדשים את האימונים לקראת המפגש מול הפועל תל אביב

עבדולאי סק (עמרי שטיין)
עבדולאי סק (עמרי שטיין)

מכבי חיפה מחדשת הבוקר את אימוניה לקראת חידוש משחקי הליגה בסוף השבוע, כאשר הליגה תימשך מאותה נקודה בה הופסקה כאשר ירוקים היו צריכים לצאת למשחק חוץ קשה מול הרביעית בטבלה הפועל ת"א בבלומפילד, אלא שהפעם המשחק יהיה במתכונת שונה וללא קהל.

במועדון מהכרמל לא מסתירים את המטרה העיקרית עד תום העונה והיא להשיג את הכרטיס לאירופה דרך הליגה או הגביע. בקבוצה נערכים לעומס הגדול של משחקים שצפוי להיות, אבל יכולים להיות מעודדים מכך שלאורך כל החודש שפקד את הקבוצה בתקופת המלחמה, מרבית הסגל התאמן בצורה סדירה ואמור היום להתכנס רובו ככולו, להוציא את שחקני הנבחרות השונות, עבדולאי סק, קנג'י גורה וליסב עיסאת, כדי להמשיך בהכנות להמשך משחקי הליגה. 

המו”מ עם סק ימשיך

במועדון מרגישים נוח מאוד עם הפעולות האחרונות שנעשו בחודש האחרון ובכללם ההודעה הרשמית על המשך העסקתו של המאמן ברק בכר לצד המנהל המקצועי ליאור רפאלוב, דבר שיכול לאפשר לשניים מספיק מרחב זמן כדי לעשות  את כל ההכנות הדרושות לעונה הבאה.

ליאור רפאלוב וברק בכר (עמרי שטיין)

המטרה העיקרית שכרגע מתרכזים בחיפה היא בסגירת החוזה שהוצע לשון גולדברג, שבעיקרון סיכם את מרבית תנאיו, ובהמשך המשא ומתן עם עבדולאי סק מיד כאשר יחזור לארץ, מתוך מטרה לפתור את המחלוקת סביב הארכת החוזה לשנה, כפי שרוצים במועדון, או שנתיים כפי שדורש השחקן.

המאמן ברק בכר רוצה את סק לעונה הבאה, דבר שאמור לסלול את הדרך לפתרון לגבי סאגת החוזה.

