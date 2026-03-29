לונין וריאל מדריד: מהלך אסטרטגי עם סוף פתוח

שמונה שנים במועדון ושש עונות במדי ריאל מדריד, לצד שלוש השאלות (לגאנס, ויאדוליד ואוביידו), ותפקיד שהלך ובא תחת הצל הארוך של טיבו קורטואה. אנדריי לונין (27) מעולם לא נהנה מדרך קלה בריאל מדריד, כאשר לרוב שימש כשחקן משני, אך במקביל הוכיח פעם אחר פעם שהוא מסוגל לספק את הסחורה כשנקרא לדגל במצבים מורכבים. היכולת הזו שמרה עבורו דלת פתוחה בשוק ההעברות, עם הצעות שחזרו מדי עונה, כולן נדחו על ידי הנהלת המועדון.

“תמיד היו הצעות”, מספרים גורמים בסביבת השחקן. גם העונה לא הייתה יוצאת דופן, וההערכה היא שהן יחזרו גם בחודשים הקרובים, אך נכון לעכשיו, כל עוד העונה לא הסתיימה, לא לונין ולא ריאל מדריד שוקלים פרידה. עם זאת, לא תמיד הייתה הסכמה מלאה בנושא.

בשני הקיצים האחרונים לונין כן שקל לעזוב. הוא היה קרוב לכך במיוחד לאחר עונת 2023/24, שהייתה עונת השיא שלו, בה היה גורם מרכזי בזכייה באליפות ובגביע האלופות, עם 31 משחקים, 32 שערי חובה, 96 הצלות ואחוז הצלות של 82%, לאחר פציעתו הקשה של קורטואה, ובזמן שניצח במאבק הישיר על ההרכב מול קפה.

באותה תקופה בחן השוער האוקראיני מספר הצעות, אך אף אחת לא שכנעה אותו, ובעיקר לא את ריאל מדריד, שהייתה נחושה לשמור על שחקן שמוערך מאוד בשל היכולת שלו למלא גם תפקיד של שוער מחליף וגם של שוער ראשון. ארסנל וצ'לסי, לצד קבוצות נוספות מהפרמייר ליג, ניסו לצרפו, אך ללא הצלחה. לונין האמין שהוא מוכן לקפיצה אישית ולהפוך לשוער ראשון בקבוצה גדולה, אך לא מצא את הביטחון בדקות המשחק שחיפש, ובסופו של דבר נטה לכיוון הארכת חוזה עד 2030, שהייתה מוטלת בספק בחודשים שקדמו לכך.

במהלך סוף האביב ורוב הקיץ, לונין הקפיא את נושא הארכת החוזה ואף הביע בפני המועדון את חששותיו בנוגע למעמדו הבלתי ניתן לערעור של קורטואה. ההיעדרות שלו מגמר ליגת האלופות מול דורטמונד, המשחק שהעניק למועדון את הזכייה ה-15, בעקבות וירוס, רק הגבירה את התחושות הללו. הסטטיסטיקה דווקא שיחקה לטובתו, רק נילאנד (סביליה) וקובל (דורטמונד) הציגו אחוזי הצלות טובים יותר בליגה ובליגת האלופות בהתאמה, אך הפגיעה הפיזית ובעיקר מעמדו של קורטואה השאירו אותו על הספסל.

החוזה החדש

לאחר סגירת חלון ההעברות של 2024, נמצא קו משותף שהוביל להסכם מפתיע, שלמעשה היה מהלך אסטרטגי של שני הצדדים. חוזהו של לונין היה אמור להסתיים ב-2025, מצב שהיה מחייב את ריאל מדריד לפעול מחשש לאובדן שחקן ללא תמורה. לכן, הארכת החוזה הפכה לעדיפות גבוהה. גם האפשרות לעזוב כשחקן חופשי עמדה מול עיניו של השוער, שבסופו של דבר חידש את חוזהו לאחר מספר שיחות בין סוכנו, ז'ורז'ה מנדש, לבין מנכ"ל המועדון, חוסה אנחל סאנצ'ס. ההסכם כלל חוזה ארוך יותר ושדרוג בשכר. היציבות המשפחתית שלו במדריד, לצד אשתו ובנו, הייתה גורם משמעותי בהחלטה. כך נחתם חוזה ארוך טווח שהעניק ביטחון וזמן לשני הצדדים, כהבעת אמון הדדית.

עם זאת, הארכת החוזה לא סיימה את הסיפור. בעונה שעברה זמן המשחק שלו ירד משמעותית, והוא שותף ב-14 משחקים בלבד, רבים מהם חסרי משמעות, ואף ספג אכזבה כאשר נשאר על הספסל בגמר גביע המלך מול ברצלונה, למרות ששיחק בכל משחקי המפעל עד אז. במקביל, ההתעניינות בו מצד מועדונים אחרים לא נעלמה. קבוצות רבות ביררו לגביו באופן קבוע, וסוכנו הגיש מספר הצעות למועדון, כולל הצעה מגלאטסראיי, אך כולן נדחו.

הזדמנות לבלוט

כך הגיע לונין לעונה הנוכחית, כמעט ללא דקות משחק, כאשר הופיע רק מול אולימפיאקוס, טלאברה ואלבסטה, עד שנקרא שוב להרכב בעקבות קרע בשריר הארבע ראשי של קורטואה במשחק הגומלין מול מנצ'סטר סיטי בליגת האלופות. לונין סיפק הופעה מרשימה באיתיחאד וגם בדרבי מול אתלטיקו מדריד, עם שמונה הצלות ואחוז הצלחה כולל של כמעט 87%. במועדון משדרים ביטחון מלא ביכולת שלו ומדגישים את העבודה היומיומית שלו. הוא מגיע ראשון לאימונים ותמיד שואף להשתפר. בהקשר הזה יש לו קשר מיוחד עם מאמן השוערים לואיס לופיס, שנחשב לאחד הגורמים המרכזיים בהתפתחות שלו, במיוחד בתחומים בהם הרגיש פחות נוח בעבר, כמו משחק הרגל. יש אף כאלה שטוענים כי הוא נראה בטוח יותר בכדורי גובה מקורטואה.

כעת לונין שוב ניצב בפני ההזדמנות לה חיכה. ריאל מדריד זקוקה לו בשיאו כדי להישאר במאבק האליפות ולהגיע בכושר שיא למפגש מול באיירן מינכן באירופה. בנוסף, לאחר ההדחה של אוקראינה מהמונדיאל בעקבות הפסד 3:1 לשבדיה, הוא נחוש להוכיח את עצמו. הוא לא שיחק בנבחרת מאז יוני 2025, כאשר המאמן סרגיי רברוב העדיף לזמן את ריזניק, נשצ'רט וטרובין על פניו. הישיבה הממושכת על הספסל השפיעה עליו, אך כעת הוא רואה הזדמנות לשינוי. הצעות, בכל מקרה, מעולם לא חסרו, והסוף של הסיפור הזה עדיין פתוח.