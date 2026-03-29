ברצלונה תציע ללבנדובסקי חוזה לעונה נוספת

נשיא ברצלונה, ז’ואן לאפורטה, הבהיר לאחרונה כי היה רוצה לראות את רוברט לבנדובסקי ממשיך במועדון. מדובר במחווה כלפי חלוץ שבחר להצטרף לברצלונה בתקופה מורכבת ושממשיך לספק יכולת גבוהה, גם אם כיום הוא מנוהל בעומס דקות בצורה מבוקרת יותר.

ההנהלה צפויה להציע לו חוזה לשנה אחת, עם הפחתה משמעותית בשכר הקבוע לצד בונוסים גבוהים יותר. מדובר בהצעה טובה שמטרתה להשאירו, אך בסופו של דבר ההחלטה תהיה של השחקן, כאשר שיחה אחרונה עם האנזי פליק עשויה להיות מכרעת. הפולני רוצה להרגיש משמעותי בפרויקט ולהיות מוערך כדי להשתכנע להישאר.

ההתנהלות סביב הנושא צפויה להיות טבעית לחלוטין, שכן לבנדובסקי מבין היטב את המצב. סוכנו, פיני זהבי, מחזיק בקשרים מצוינים עם ברצלונה ואף מייצג גם את פליק. החלוץ כבר הבהיר שהוא זקוק לזמן לפני שיקבל החלטה לגבי עתידו, אך במועדון מעריכים שהתשובה תגיע בסוף אפריל או בתחילת מאי, כדי לאפשר לכל הצדדים להיערך בהתאם.

פליק ולבנדובסקי (IMAGO)

מחזיק בעוד הצעות

לבנדובסקי תמיד העדיף את ברצלונה, כפי שהוכיח כשעזב את באיירן מינכן לאחר שהפעיל לחץ על מועדון צמרת כדי לעבור לפרויקט שנמצא בתהליך בנייה. מדובר היה במהלך משמעותי עבור ברצלונה, והמועדון עדיין מרגיש מחויב כלפיו. עם זאת, כיום נכנסים שיקולים נוספים, ובראשם הכלכליים.

לשחקן יש הצעות משמעותיות מאוד שמבטיחות לו לפחות שתי עונות נוספות. קיימות גם אופציות מעניינות מבחינה מקצועית, בעיקר מאיטליה, כאשר יובנטוס ומילאן מוזכרות כמועמדות. בנוסף, ישנן הצעות גבוהות מטורקיה וגם אפשרויות מחוץ למרכז הבמה, כמו ה-MLS, שם שיקגו פייר היא הקבוצה הבולטת ביותר. האפשרות מערב הסעודית, אף שהיא קיימת, כבר אינה רלוונטית מבחינת השחקן.

מבחינה כלכלית, ברצלונה לא יכולה ולא מתכוונת להתחרות בהצעות הללו. ההצעה תהיה לשנה אחת בלבד וללא אופציה נוספת, כאשר השכר הקבוע עשוי לרדת בכמעט חמישים אחוז, עם תוספות מבוססות ביצועים כמו שערים או הופעות. מדובר בהצעה ראויה, אך נמוכה יותר הן מבחינת שכר והן מבחינת אורך חוזה בהשוואה לאפשרויות האחרות.

רוברט לבנדובסקי (רויטרס)

למרות זאת, לבנדובסקי שם דגש בעיקר על הפן המקצועי. לכן, הוא מעוניין לשוחח עם האנזי פליק ועם דקו כדי להבין את תפקידו העתידי. הוא מוכן להישאר גם בתפקיד משני אם ברצלונה תצרף חלוץ מוביל, אך חשוב לו להרגיש חלק משמעותי ושהוא מוערך. הוא נהנה מאוד בברצלונה, אך לא יישאר רק מתוך נוחות, שכן הוא מרגיש בכושר טוב ומאמין שיש לו עוד הרבה מה לתרום.

ברור לחלוטין כי לבנדובסקי מודע לכך שבתוך המועדון מתקיים דיון לגבי המשך דרכו, והוא מבקש שקיפות מלאה כדי לקבל החלטה מושכלת. העונה שיחק פחות ובחלקים מסוימים אף ספג ביקורת, ולכן חשוב לו לקבל תמונה ברורה. מתוך נקודת מוצא זו, ועם חיבור רגשי לברצלונה, הוא צפוי להכריע לגבי עתידו בקרוב, אך נכון לעכשיו כלל לא בטוח שיישאר.

ברצלונה מתכוונת להבהיר לו כי היא עדיין מאמינה בו, אך במקביל שואפת לצרף חלוץ מרכזי בעל מאפיינים שונים. המשמעות היא שהוא לא יוגדר כחלוץ הפותח, אך כן יקבל דקות משחק. אם לבנדובסקי יבחר להישאר ובמקביל יגיע חלוץ חדש, כאשר חוליאן אלברס הוא השם הבולט, מי שעלול להיפגע מכך הוא פראן טורס. במועדון סבורים כי שלושה חלוצים מרכזיים אינם יכולים להתקיים יחד לאורך זמן, ולכן ייתכן שתימצא עבורו פתרון. ההכרעה צפויה להתקבל בשבועות הקרובים.