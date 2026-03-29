מחוץ לפיינל פור: 4 נקודות למאייר בהפסד פרדו

11 דקות לרכז הישראלי, שהפסיד עם חבריו 79:64 לאריזונה, היריבה עלתה לפיינל פור לראשונה מזה 25 שנה. גם רומי לוי הודחה אחרי ההפסד של וירג'יניה

עומר מאייר (רויטרס)
עומר מאייר ומכללת פרדו הודחו מטורניר ה-NCAA אחרי הפסד 79:64 לאריזונה בגמר האזורי. הרכז הישראלי קלע ארבע נקודות (2 מ-5 מהשדה, 0 מ-1 לשלוש) ב-11 דקות, בעוד היריבה עלתה לפיינל פור לראשונה מזה 25 שנה אחרי ניצחון 13 ברציפות.

אריזונה הציגה משחק מאוזן, כשמי שהוביל את הדרך היה קואה פיט עם 20 נקודות ותואר השחקן המצטיין של האזור. לצידו בלטו גם איבן חרצ’נקוב עם 18 נקודות, וג’יידן בראדלי ובריידן בריז עם 14 כל אחד.

הקריסה של פרדו

הווילדקאטס נקלעו לפיגור 38:31 במחצית לאחר סיום חזק של פרדו, אך חזרו בגדול עם ריצת 3:16 בתחילת המחצית השנייה שהפכה את המשחק. משם הם השתלטו על הקצב, הגדילו את היתרון לדו ספרתי ושמרו עליו עד לסיום, תוך עצירה מרשימה של אחת ההתקפות היעילות במכללות עם 38% בלבד מהשדה.

פרדו, מצידה, לא הצליחה לשחזר את היכולת מהמחצית הראשונה. אוסקר קלאף קלע 14 נקודות וקלט 10 ריבאונדים, בריידן סמית’ הוגבל ל-13 נקודות, טריי קאופמן רן הוסיף 10 ופלטשר לוייר נעצר על שמונה בלבד, כששלושת האחרונים קולעים באחוזים נמוכים. הקבוצה נעצרה הרחק מהיעד לאחר שלא הצליחה להתמודד עם ההגנה האגרסיבית של אריזונה במחצית השנייה.

גם רומי לוי הודחה

בטורניר המכללות לנשים, וירג’יניה ורומי לוי סיימו את דרכן אחרי הפסד 79:69 ל-TCU. הגארדית עלתה בחמישייה של הקאבלירס וקלעה חמש נקודות ב-25 דקות עם 2 מ-7 מהשדה, 1 מ-2 לשלוש, ארבעה ריבאונדים, שלושה אסיסטים, חסימה וחטיפה.

פאריס קלארק הובילה את רשימת הקלעיות של וירג’יניה עם 20 נקודות, קימורה ג’ונסון הוסיפה 18. ב-TCU אלה היו בעיקר שתי שחקניות שנתנו הצגה: מרתה סוארס עם 33 נקודות ו-10 ריבאונדים, ואוליביה מיילס שקלעה 28 נקודות ואף היא קלטה 10 ריבאונדים לצד שמונה אסיסטים.

