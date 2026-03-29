"נבחן טרייד בין ברצלונה לאינטר עבור באסטוני"

העניין של ברצלונה בבלם אינטר, אלסנדרו באסטוני, הולך ומתחזק ונראה שהוא עשוי להפוך לאחת העסקאות המרכזיות של המועדון הקטלוני בקיץ הקרוב. בהנהלת ברצלונה מעריכים את הנכונות של הבלם האיטלקי לעזוב את מילאנו ולעבור לברצלונה, כאשר גם אינטר לא פוסלת אפשרות לנהל מגעים על עסקה שיכולה לסייע לה מבחינה כלכלית.

השאלה המרכזית שנותרה פתוחה היא כיצד ניתן יהיה להשלים את העסקה. בעוד שבאיטליה דיברו על סכומים של בין 60 ל-80 מיליון אירו, סכום שבברצלונה רואים כמוגזם, ב"קלצ'ומרקטו" הציעו בשבת אפשרות חלופית, לפיה אחד משחקני הסגל של פליק עשוי להיכלל בעסקה במסגרת טרייד.

על פי הדיווחים, אינטר עשויה לגלות עניין בשחקנים כמו דני אולמו ופראן טורס. מדובר בשני שחקנים בעלי פרופילים שונים ומעמד שונה בקבוצה, אך עם זאת, הכישרון והגיל הצעיר שלהם יכולים להפוך אותם לחיזוק משמעותי לחלק הקדמי של הנראזורי, אם אכן תצא עסקה לפועל.

במקרה של דני אולמו, שחתום עד 2030, נראה שמדובר בתרחיש לא ריאלי. הקשר ההתקפי מרגיש טוב בברצלונה לאחר שחזר למועדון, והיכולת שלו לשלב בין איכות ורב גוניות הופכת אותו לשחקן שמתאים מאוד לשיטת המשחק של פליק ולרוטציה הנדרשת בעונה עמוסה.

גם פראן טורס הוכיח שהוא אופציה ראויה בהתקפה של ברצלונה, למרות שבתקופה האחרונה הוא פחות חד מול השער. התרומה שלו מבחינה טקטית נשארת חשובה, והוא ממשיך להציע גמישות בעמדות הקדמיות. עם זאת, במקרה שלו יש מורכבות מסוימת, שכן חוזהו מסתיים ב-2027, וברצלונה צריכה להחליט האם להאריך את חוזהו או למכור אותו. בנוסף, קבוצות כמו אתלטיקו מדריד כבר הביעו בו עניין. העובדה שברצלונה בוחנת אפשרות לצרף את חוליאן אלברס עשויה להשפיע על ההחלטות ולקרב עסקה אפשרית מול אינטר.

להבטיח את באסטוני

כך או כך, נראה שהאפשרות לטרייד אינה פשוטה למימוש, ולכן מבחינת ברצלונה יש צורך בראש ובראשונה לוודא את רצונו של באסטוני להצטרף למועדון. אם אכן תתקבל הסכמה מצדו, המטרה תהיה לנהל משא ומתן מול אינטר על סכום נמוך משמעותית מהדרישות הראשוניות, במיוחד לאור העובדה שהמועדון האיטלקי כבר כיסה כמעט את עלות רכישתו.

נקודה נוספת שפועלת לטובת ברצלונה היא ההצעה הכלכלית שהיא יכולה להציע לשחקן. לפי דיווח ב"ספורט-איטליה", שכרו הנוכחי של באסטוני עומד על כ-7 מיליון אירו ברוטו לעונה, כולל בונוסים. אינטר עשויה לנסות לשפר את תנאיו בהמשך העונה, אך מוגבלת יחסית בשל עומס השכר שלה.

לעומת זאת, ברצלונה נמצאת במצב גמיש יותר לאחר התאמות שביצעה במסגרת חוקי הפייר פליי הפיננסי בשנים האחרונות. לכן, היא יכולה להציע לבאסטוני תנאים טובים יותר ולנסות להשלים מהלך שנחשב לחשוב מבחינה מקצועית, במיוחד לאור ההערכה כי יש צורך בחיזוק במרכז ההגנה, כאשר עזיבתו של כריסטנסן נראית כמעט ודאית.