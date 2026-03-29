יום ראשון, 29.03.2026 שעה 08:56
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
6924-6630אינטר1
6323-4730מילאן2
6230-4630נאפולי3
5722-5330קומו4
5429-5230יובנטוס5
5423-4030רומא6
5027-4130אטאלנטה7
4328-3130לאציו8
4236-3830בולוניה9
3940-3630ססואולו10
3942-3530אודינזה11
3438-2130פארמה12
3342-3630גנואה13
3353-3430טורינו14
3042-3130קליארי15
2944-3530פיורנטינה16
2744-2530קרמונזה17
2740-2130לצ'ה18
1852-2230ורונה19
1854-2330פיזה20

"נבחן טרייד בין ברצלונה לאינטר עבור באסטוני"

באיטליה מעלים אפשרות לעסקת חילופי שחקנים בין הקטלונים לנראזורי, במטרה לזרז מהלך סביב 2 שחקנים מהסגל של פליק. בארסה תוותר על אולמו או טורס?

|
טורס ובאסטוני (רויטרס)
טורס ובאסטוני (רויטרס)

העניין של ברצלונה בבלם אינטר, אלסנדרו באסטוני, הולך ומתחזק ונראה שהוא עשוי להפוך לאחת העסקאות המרכזיות של המועדון הקטלוני בקיץ הקרוב. בהנהלת ברצלונה מעריכים את הנכונות של הבלם האיטלקי לעזוב את מילאנו ולעבור לברצלונה, כאשר גם אינטר לא פוסלת אפשרות לנהל מגעים על עסקה שיכולה לסייע לה מבחינה כלכלית.

השאלה המרכזית שנותרה פתוחה היא כיצד ניתן יהיה להשלים את העסקה. בעוד שבאיטליה דיברו על סכומים של בין 60 ל-80 מיליון אירו, סכום שבברצלונה רואים כמוגזם, ב"קלצ'ומרקטו" הציעו בשבת אפשרות חלופית, לפיה אחד משחקני הסגל של פליק עשוי להיכלל בעסקה במסגרת טרייד.

על פי הדיווחים, אינטר עשויה לגלות עניין בשחקנים כמו דני אולמו ופראן טורס. מדובר בשני שחקנים בעלי פרופילים שונים ומעמד שונה בקבוצה, אך עם זאת, הכישרון והגיל הצעיר שלהם יכולים להפוך אותם לחיזוק משמעותי לחלק הקדמי של הנראזורי, אם אכן תצא עסקה לפועל.

דני אולמו (רויטרס)דני אולמו (רויטרס)

במקרה של דני אולמו, שחתום עד 2030, נראה שמדובר בתרחיש לא ריאלי. הקשר ההתקפי מרגיש טוב בברצלונה לאחר שחזר למועדון, והיכולת שלו לשלב בין איכות ורב גוניות הופכת אותו לשחקן שמתאים מאוד לשיטת המשחק של פליק ולרוטציה הנדרשת בעונה עמוסה.

גם פראן טורס הוכיח שהוא אופציה ראויה בהתקפה של ברצלונה, למרות שבתקופה האחרונה הוא פחות חד מול השער. התרומה שלו מבחינה טקטית נשארת חשובה, והוא ממשיך להציע גמישות בעמדות הקדמיות. עם זאת, במקרה שלו יש מורכבות מסוימת, שכן חוזהו מסתיים ב-2027, וברצלונה צריכה להחליט האם להאריך את חוזהו או למכור אותו. בנוסף, קבוצות כמו אתלטיקו מדריד כבר הביעו בו עניין. העובדה שברצלונה בוחנת אפשרות לצרף את חוליאן אלברס עשויה להשפיע על ההחלטות ולקרב עסקה אפשרית מול אינטר.

פראן טורס (IMAGO)פראן טורס (IMAGO)

להבטיח את באסטוני

כך או כך, נראה שהאפשרות לטרייד אינה פשוטה למימוש, ולכן מבחינת ברצלונה יש צורך בראש ובראשונה לוודא את רצונו של באסטוני להצטרף למועדון. אם אכן תתקבל הסכמה מצדו, המטרה תהיה לנהל משא ומתן מול אינטר על סכום נמוך משמעותית מהדרישות הראשוניות, במיוחד לאור העובדה שהמועדון האיטלקי כבר כיסה כמעט את עלות רכישתו.

נקודה נוספת שפועלת לטובת ברצלונה היא ההצעה הכלכלית שהיא יכולה להציע לשחקן. לפי דיווח ב"ספורט-איטליה", שכרו הנוכחי של באסטוני עומד על כ-7 מיליון אירו ברוטו לעונה, כולל בונוסים. אינטר עשויה לנסות לשפר את תנאיו בהמשך העונה, אך מוגבלת יחסית בשל עומס השכר שלה.

לעומת זאת, ברצלונה נמצאת במצב גמיש יותר לאחר התאמות שביצעה במסגרת חוקי הפייר פליי הפיננסי בשנים האחרונות. לכן, היא יכולה להציע לבאסטוני תנאים טובים יותר ולנסות להשלים מהלך שנחשב לחשוב מבחינה מקצועית, במיוחד לאור ההערכה כי יש צורך בחיזוק במרכז ההגנה, כאשר עזיבתו של כריסטנסן נראית כמעט ודאית.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */