לא תגיע לפלייאוף? התחזית לסיומת של פורטלנד

פורטלנד ממשיכה לאבד גובה בדיוק ברגעים הקריטיים של העונה. ההפסד 100:93 לדאלאס בלילה שבין שישי לשבת המחיש עד כמה הקבוצה רחוקה מיציבות, גם כשיש לה שחקנים שמספקים תפוקה התקפית לא רעה. דני אבדיה סיים עם 20 נקודות, אך זה לא הספיק מול מאבריקס נחושים יותר.

בפורטלנד קיוו להמשיך מומנטום חיובי מול יריבות חלשות יחסית, אך בפועל קיבלו תמונת מראה הפוכה: דאלאס שיחקה באינטנסיביות גבוהה יותר, דייקה יותר בזריקות ובעיקר שמרה טוב יותר על הכדור. השילוב הזה הוביל לניצחון חוץ שלא הותיר לבלייזרס יותר מדי תירוצים.

מי שהכבידו עוד יותר על הסיטואציה הם הפציעות של ג'רמי גרנט ורוברט וויליאמס, שפגעו בעומק הסגל ויצרו תחושת חוסר יציבות. כששני שחקני מפתח יוצאים מהרוטציה, גם האלגוריתמים כבר פחות אופטימיים.

דני אבדיה (רויטרס)

התחזיות העדכניות מציירות תמונה ברורה: לפי ESPN, לפורטלנד יש רק 24.1% להגיע לפלייאוף. לשם השוואה, הקליפרס עומדים על יותר מ-80% ופיניקס קרובים ל-78%. התחזית גם מצביעה על מאזן צפוי של 41:41 בלבד, כזה שלא מבטיח יותר מהמקום השמיני במקרה הטוב.

מאבק ישיר על הכרטיס לפלייאוף

הקרב האמיתי של פורטלנד מתנקז לשני מפגשים ישירים מול הקליפרס עד סיום העונה. עד כה הקבוצה מלוס אנג'לס שלטה לחלוטין במפגשים ביניהן, עם שני ניצחונות, אך המשחקים הקרובים יקבעו הרבה יותר מהיסטוריה.

אם השתיים יסיימו עם אותו מאזן, היתרון יוכרע לפי המאזן הפנימי. לקליפרס יספיק ניצחון אחד כדי להבטיח עליונות, בעוד תרחיש של 2:2 יוביל להשוואה דרך המאזן מול קבוצות המערב. כרגע פורטלנד במאזן של 21:25 מול המערב, לעומת 23:22 של הקליפרס, אך הכל עדיין פתוח.

יגיע לפלייאוף? דני אבדיה (רויטרס)

יש גם נקודת אור מסוימת: לפי Tankathon, לבלייזרס לוח המשחקים השישי הכי נוח עד סוף העונה, נתון שעשוי לשחק לטובתם. מנגד, הקליפרס עם לוח בינוני יותר, מה שמשאיר סיכוי אמיתי למהפך בטבלה.

מעבר לכך, מבט רחב יותר על הליגה מחדד עד כמה הדרך של פורטלנד מורכבת. בעוד קבוצות צעירות אחרות, כמו סן אנטוניו, מצליחות לייצר באזז אמיתי עם רצף ניצחונות מרשים ותחושת אמונה מבפנים, הבלייזרס עדיין מחפשים זהות ברורה.

ב-NBA מדברים על כך שקבוצות צעירות יכולות להפתיע, אבל זה דורש שילוב של כישרון, יציבות וניסיון. בפורטלנד יש ניצוצות, כמו היכולת של אבדיה להשפיע על המשחק בשני צידי המגרש, אך כרגע זה לא מתחבר לריצה משמעותית.

בסופו של דבר, העונה של הבלייזרס תוכרע בפרטים הקטנים: משחקים ישירים, שמירה על הכדור ובריאות הסגל. אם הם יצליחו לייצר רצף ניצחונות בזמן הנכון, המקום בפלייאוף עדיין בהישג יד. אם לא, זו עלולה להיות עוד עונה שתסתיים בתחושת פספוס.