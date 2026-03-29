יום ראשון, 29.03.2026 שעה 07:36
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
73%8106-869274דטרויט פיסטונס
68%7772-836473בוסטון סלטיקס
65%8074-852774ניו יורק ניקס
61%8531-879774קליבלנד קאבלירס
56%8744-886875אטלנטה הוקס
55%8353-844774טורונטו ראפטורס
55%8699-866275פילדלפיה 76'
54%8166-823371אורלנדו מג'יק
53%8351-874475שארלוט הורנטס
48%8856-895175מיאמי היט
41%8494-803373מילווקי באקס
41%9035-874575שיקגו בולס
24%8555-790774ברוקלין נטס
24%8868-813472וושינגטון וויזארדס
23%8989-831374אינדיאנה פייסרס
 מערב 
77%7988-868774אוקלהומה ת'אנדר
76%7996-861172סן אנטוניו ספרס
63%8846-916176דנבר נאגטס
63%8080-839473יוסטון רוקטס
60%8599-863775לוס אנג'לס לייקרס
59%8632-882775מינסוטה טימברוולבס
56%8078-824373פיניקס סאנס
52%8123-824873לוס אנג'לס קליפרס
51%8604-866575גולדן סטייט ווריורס
48%8756-867675פורטלנד בלייזרס
35%8711-841474דאלאס מאבריקס
34%8715-842673ניו אורלינס פליקנס
31%9004-863475ממפיס גריזליס
28%9406-886175יוטה ג'אז
27%9073-833875סקרמנטו קינגס

לא תגיע לפלייאוף? התחזית לסיומת של פורטלנד

ב-ESPN לא נותנים סיכוי גדול במיוחד לאבדיה וחבריו ומשערים שיסיימו במאזן 41:41 שלא מבטיח יותר מהמקום ה-8 במקרה הטוב. וגם: חשיבות המאזן הפנימי

דני אבדיה (רויטרס)
דני אבדיה (רויטרס)

פורטלנד ממשיכה לאבד גובה בדיוק ברגעים הקריטיים של העונה. ההפסד 100:93 לדאלאס בלילה שבין שישי לשבת המחיש עד כמה הקבוצה רחוקה מיציבות, גם כשיש לה שחקנים שמספקים תפוקה התקפית לא רעה. דני אבדיה סיים עם 20 נקודות, אך זה לא הספיק מול מאבריקס נחושים יותר.

בפורטלנד קיוו להמשיך מומנטום חיובי מול יריבות חלשות יחסית, אך בפועל קיבלו תמונת מראה הפוכה: דאלאס שיחקה באינטנסיביות גבוהה יותר, דייקה יותר בזריקות ובעיקר שמרה טוב יותר על הכדור. השילוב הזה הוביל לניצחון חוץ שלא הותיר לבלייזרס יותר מדי תירוצים.

מי שהכבידו עוד יותר על הסיטואציה הם הפציעות של ג'רמי גרנט ורוברט וויליאמס, שפגעו בעומק הסגל ויצרו תחושת חוסר יציבות. כששני שחקני מפתח יוצאים מהרוטציה, גם האלגוריתמים כבר פחות אופטימיים.

דני אבדיה (רויטרס)

התחזיות העדכניות מציירות תמונה ברורה: לפי ESPN, לפורטלנד יש רק 24.1% להגיע לפלייאוף. לשם השוואה, הקליפרס עומדים על יותר מ-80% ופיניקס קרובים ל-78%. התחזית גם מצביעה על מאזן צפוי של 41:41 בלבד, כזה שלא מבטיח יותר מהמקום השמיני במקרה הטוב.

מאבק ישיר על הכרטיס לפלייאוף

הקרב האמיתי של פורטלנד מתנקז לשני מפגשים ישירים מול הקליפרס עד סיום העונה. עד כה הקבוצה מלוס אנג'לס שלטה לחלוטין במפגשים ביניהן, עם שני ניצחונות, אך המשחקים הקרובים יקבעו הרבה יותר מהיסטוריה.

אם השתיים יסיימו עם אותו מאזן, היתרון יוכרע לפי המאזן הפנימי. לקליפרס יספיק ניצחון אחד כדי להבטיח עליונות, בעוד תרחיש של 2:2 יוביל להשוואה דרך המאזן מול קבוצות המערב. כרגע פורטלנד במאזן של 21:25 מול המערב, לעומת 23:22 של הקליפרס, אך הכל עדיין פתוח.

יגיע לפלייאוף? דני אבדיה (רויטרס)

יש גם נקודת אור מסוימת: לפי Tankathon, לבלייזרס לוח המשחקים השישי הכי נוח עד סוף העונה, נתון שעשוי לשחק לטובתם. מנגד, הקליפרס עם לוח בינוני יותר, מה שמשאיר סיכוי אמיתי למהפך בטבלה.

מעבר לכך, מבט רחב יותר על הליגה מחדד עד כמה הדרך של פורטלנד מורכבת. בעוד קבוצות צעירות אחרות, כמו סן אנטוניו, מצליחות לייצר באזז אמיתי עם רצף ניצחונות מרשים ותחושת אמונה מבפנים, הבלייזרס עדיין מחפשים זהות ברורה.

ב-NBA מדברים על כך שקבוצות צעירות יכולות להפתיע, אבל זה דורש שילוב של כישרון, יציבות וניסיון. בפורטלנד יש ניצוצות, כמו היכולת של אבדיה להשפיע על המשחק בשני צידי המגרש, אך כרגע זה לא מתחבר לריצה משמעותית.

בסופו של דבר, העונה של הבלייזרס תוכרע בפרטים הקטנים: משחקים ישירים, שמירה על הכדור ובריאות הסגל. אם הם יצליחו לייצר רצף ניצחונות בזמן הנכון, המקום בפלייאוף עדיין בהישג יד. אם לא, זו עלולה להיות עוד עונה שתסתיים בתחושת פספוס.

