יום ראשון, 29.03.2026 שעה 08:23
כדורגל עולמי

אוהד נפל מיציע ונהרג, 0:0 בין פורטוגל למקסיקו

טרגדיה: אצטדיון האצטקה שעבר שיפוץ לקראת המונדיאל, בו יארח את משחק הפתיחה, נפתח מחדש, אבל מות האוהד העיב על מה שהיה אמור להיות אירוע חגיגי

שוטרים באצטדיון האצטקה (רויטרס)
נבחרות מקסיקו ו-פורטוגל נפרדו הבוקר (ראשון) ב-0:0 במשחק ידידות שנערך באצטדיון אצטקה המיתולוגי, אך התוצאה הספורטיבית נדחקה הצידה בעקבות טרגדיה קשה ביציעים. אוהד נהרג לאחר שנפל מהיציע במהלך משחק הפתיחה המחודש של האצטדיון לקראת מונדיאל 2026 - אירוע שהעיב על ערב חגיגי.

האצטקה שאירח בעבר את גמרי המונדיאל ב-1970 וב-1986, נפתח מחדש לאחר שיפוץ ממושך, וצפוי לארח חמישה משחקים בטורניר הקרוב - כולל משחק הפתיחה של מקסיקו מול דרום אפריקה ב-11 ביוני. האווירה טרם השריקה הייתה חגיגית, עם אלפי אוהדים שהגיעו לציין את המאורע, אך הידיעה על מותו של האוהד זמן קצר לפני תחילת המשחק העניקה לערב כולו גוון כבד ועצוב.

על כר הדשא עצמו, פורטוגל פתחה טוב יותר והגיעה להזדמנויות ראשונות, כשז’ואאו פליקס כמעט מצא את הרשת וגונסאלו ראמוס פגע בקורה. בהמשך מקסיקו נכנסה למשחק, כאשר עובד ורגאס וישראל רייס איימו על השער, אך רוי סילבה היה במקום. גם בצד השני סמו קוסטה ניסה מרחוק, אך ראול רנחל שמר על שער נקי נוסף עבור המארחת.

אצטדיון האצטקה במשחק הפתיחה המחודש (רויטרס)אצטדיון האצטקה במשחק הפתיחה המחודש (רויטרס)

תחושת פספוס בפורטוגל

המחצית השנייה המשיכה באותו קו, עם מצבים לשני הצדדים אך ללא דיוק. ברונו פרננדש בעט מעל השער, רוברטו אלבראדו פספס במעט, וגם המחליף רנאטו וייגה לא הצליח לכוון למסגרת. בדקות הסיום מקסיקו הייתה קרובה להכריע, אך ארמנדו גונסאלס החמיץ מקרוב, בעוד ז’ואאו קאנסלו לא מצא את המסגרת מנגד.

שחקני פורטוגל ומקסיקו (רויטרס)שחקני פורטוגל ומקסיקו (רויטרס)

מעבר לתוצאה, מקסיקו יכולה להיות מעודדת מהיכולת, במיוחד לאור סגל חסר מאוד שכלל שחקנים צעירים והופעת בכורה של אלברו פידלגו. מנגד, פורטוגל, שחסרה את כריסטיאנו רונאלדו הפצוע, תצא עם תחושת פספוס - במיוחד מצד ראמוס שלא ניצל הזדמנות גדולה להוכיח את עצמו בחוד.

