יום ראשון, 29.03.2026 שעה 07:38
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
73%8106-869274דטרויט פיסטונס
68%7772-836473בוסטון סלטיקס
65%8074-852774ניו יורק ניקס
61%8531-879774קליבלנד קאבלירס
56%8744-886875אטלנטה הוקס
55%8353-844774טורונטו ראפטורס
55%8699-866275פילדלפיה 76'
54%8166-823371אורלנדו מג'יק
53%8351-874475שארלוט הורנטס
48%8856-895175מיאמי היט
41%8494-803373מילווקי באקס
41%9035-874575שיקגו בולס
24%8555-790774ברוקלין נטס
24%8868-813472וושינגטון וויזארדס
23%8989-831374אינדיאנה פייסרס
 מערב 
77%7988-868774אוקלהומה ת'אנדר
76%7996-861172סן אנטוניו ספרס
63%8846-916176דנבר נאגטס
63%8080-839473יוסטון רוקטס
60%8599-863775לוס אנג'לס לייקרס
59%8632-882775מינסוטה טימברוולבס
56%8078-824373פיניקס סאנס
52%8123-824873לוס אנג'לס קליפרס
51%8604-866575גולדן סטייט ווריורס
48%8756-867675פורטלנד בלייזרס
35%8711-841474דאלאס מאבריקס
34%8715-842673ניו אורלינס פליקנס
31%9004-863475ממפיס גריזליס
28%9406-886175יוטה ג'אז
27%9073-833875סקרמנטו קינגס

טריפל דאבל לקאסל, ניצחון שמיני רצוף לספרס

23 נק' לוומבניאמה ב-95:127 על מילווקי, שסופית מחוץ לפלייאוף. דטרויט הביסה את מינסוטה, 29 לאמביד בניצחון הסיקסרס על שארלוט, ההוקס לא עוצרים

ויקטור וומבניאמה (רויטרס)
ויקטור וומבניאמה (רויטרס)

סן אנטוניו חגגה עם ניצחון מוחץ על מילווקי והלילה (בין שבת לראשון) נערכו מספר משחקים נוספים ב-NBA: דטרויט חיזקה את מעמדה בפסגת המזרח, פילדלפיה ואטלנטה סיפקו קאמבקים וניצחונות חשובים, וגם פיניקס וממפיס סימנו וי.

מילווקי – סן אנטוניו 127:95

הספרס המשיכו בכושר האדיר שלהם עם ניצחון שמיני ברציפות ו-13 מ-14 האחרונים, כשסטפון קאסל רשם טריפל דאבל של 22 נקודות, 10 ריבאונדים ו-10 אסיסטים. שבעה שחקנים קלעו בספרות כפולות, כולל ויקטור וומבניאמה שסיפק 23 נקודות, 15 ריבאונדים ושישה אסיסטים, בדרך להבטחת המקום השני במערב.

המשחק הוכרע כבר במחצית הראשונה, בה הספרס שלטו לחלוטין ועלו ל-45:67, כשההפרש הגיע בשיא ל-38 נקודות. מילווקי שחסרה את יאניס אנטטוקומפו הפצוע, איבדה סופית סיכוי להעפיל לפלייאוף לאחר רצף של תשע עונות, והמשיכה בכושר הרע עם הפסד תשיעי ב-11 משחקים. גארי טרנט ג’וניור קלע 18 נקודות.

מינסוטה – דטרויט 109:87

הפיסטונס רשמו ניצחון משכנע בהובלת טוביאס האריס שקלע 18 נקודות. שישה שחקנים נוספים קלעו בספרות כפולות, כולל דניס ג’נקינס ורונאלד הולאנד שקלעו 13 נקודות כל אחד, וג’יילן דורן עם דאבל דאבל של 10 נקודות ו-13 ריבאונדים.

טוביאס האריס (רויטרס)טוביאס האריס (רויטרס)

מנגד, מינסוטה סבלה מסגל חסר, ללא אנתוני אדוארדס, והציגה ערב התקפי חלש במיוחד עם 32% מהשדה ו-21% מחוץ לקשת. דונטה דיווינצ’נזו בלט עם 22 נקודות, אך זה לא הספיק מול העומק של דטרויט.

שארלוט – פילדלפיה 118:114

הסיקסרס חזרו מפיגור 13 נקודות במחצית השנייה לניצחון חשוב, כשג’ואל אמביד הוביל עם 29 נקודות ופול ג’ורג’ הוסיף 26 נקודות ו-13 ריבאונדים. טייריס מקסי חזר לחמישייה וסיפק 26 נקודות, שמונה אסיסטים ושבעה ריבאונדים.

שארלוט פתחה חזק ואף הובילה ב-15 הפרש במהלך הרבע השלישי, אך קרסה בדקות הסיום במשחק צמוד שכלל חילופי הובלה רבים. שלשה מכריעה של ג’ורג’ בדקה האחרונה סגרה עניין, כשניסיונות של לאמלו בול להשוות לא צלחו. ברנדון מילר קלע 29 נקודות ובול הוסיף 20.

פול ג'ורג' (רויטרס)

אטלנטה – סקרמנטו 113:123

ההוקס המשיכו בכושר הנהדר עם ניצחון 15 ב-17 המשחקים האחרונים, במשחק בו קלעו 8 מ-12 מחוץ לקשת ברבע האחרון. ניקיל אלכסנדר-ווקר הוביל עם 27 נקודות, כשג’יילן ג’ונסון הוסיף 26 ו-10 אסיסטים.

סקרמנטו עוד הצליחו להשוות ל-97:97 ברבע הרביעי, אך נכנעו לריצת סיום של המארחת. דמאר דרוזן בלט עם 22 נקודות, אך הקינגס, שסובלים ממכת פציעות קשה, רשמו הפסד שלישי ברציפות במסע משחקי החוץ.

ג'יילן ג'ונסון (רויטרס)

פיניקס – יוטה 109:134

הסאנס רשמו ניצחון שני בשלושת המשחקים האחרונים אחרי רבע ראשון מוחץ של 21:39. ההפרש רק הלך וגדל במחצית הראשונה, שהסתיימה ב-45:73 לפיניקס. היא קיבלה 31 נקודות מג’יילן גרין, 26 מדווין בוקר, 19 מגרייסון אלן ו-13 מאוסו איגודארו.

26 נקודות של קייל פיליפובסקי ושל ברייס סנסבאו לא הספיקו ליוטה. סבי מיכאילוק קלע 14 נקודות, אייס ביילי 13 וקנדי צ’נדלר 11.

ג'יילן גרין (רויטרס)

ממפיס – שיקגו 124:125

דרמה גדולה נרשמה כשהגריזליס עצרו רצף של חמישה הפסדים. סדריק קווארד קלע 24 נקודות, כולל שתי זריקות עונשין מכריעות 6.5 שניות לסיום, שהכריעו את ההתמודדות.

שיקגו קיבלה טריפל דאבל מג’וש גידי (18 נקודות, 13 ריבאונדים ו-10 אסיסטים), והייתה קרובה להפוך את התוצאה לאחר איבוד כדור של ממפיס, אך לא הצליחה לייצר זריקה אחרונה. המשחק היה צמוד לכל אורכו, כששתי הקבוצות, שסובלות מחיסורים רבים, נאבקו עד השנייה האחרונה.

