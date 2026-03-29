טריפל דאבל לקאסל, ניצחון שמיני רצוף לספרס

סן אנטוניו חגגה עם ניצחון מוחץ על מילווקי והלילה (בין שבת לראשון) נערכו מספר משחקים נוספים ב-NBA: דטרויט חיזקה את מעמדה בפסגת המזרח, פילדלפיה ואטלנטה סיפקו קאמבקים וניצחונות חשובים, וגם פיניקס וממפיס סימנו וי.

מילווקי – סן אנטוניו 127:95

הספרס המשיכו בכושר האדיר שלהם עם ניצחון שמיני ברציפות ו-13 מ-14 האחרונים, כשסטפון קאסל רשם טריפל דאבל של 22 נקודות, 10 ריבאונדים ו-10 אסיסטים. שבעה שחקנים קלעו בספרות כפולות, כולל ויקטור וומבניאמה שסיפק 23 נקודות, 15 ריבאונדים ושישה אסיסטים, בדרך להבטחת המקום השני במערב.

המשחק הוכרע כבר במחצית הראשונה, בה הספרס שלטו לחלוטין ועלו ל-45:67, כשההפרש הגיע בשיא ל-38 נקודות. מילווקי שחסרה את יאניס אנטטוקומפו הפצוע, איבדה סופית סיכוי להעפיל לפלייאוף לאחר רצף של תשע עונות, והמשיכה בכושר הרע עם הפסד תשיעי ב-11 משחקים. גארי טרנט ג’וניור קלע 18 נקודות.

מינסוטה – דטרויט 109:87

הפיסטונס רשמו ניצחון משכנע בהובלת טוביאס האריס שקלע 18 נקודות. שישה שחקנים נוספים קלעו בספרות כפולות, כולל דניס ג’נקינס ורונאלד הולאנד שקלעו 13 נקודות כל אחד, וג’יילן דורן עם דאבל דאבל של 10 נקודות ו-13 ריבאונדים.

טוביאס האריס (רויטרס)

מנגד, מינסוטה סבלה מסגל חסר, ללא אנתוני אדוארדס, והציגה ערב התקפי חלש במיוחד עם 32% מהשדה ו-21% מחוץ לקשת. דונטה דיווינצ’נזו בלט עם 22 נקודות, אך זה לא הספיק מול העומק של דטרויט.

שארלוט – פילדלפיה 118:114

הסיקסרס חזרו מפיגור 13 נקודות במחצית השנייה לניצחון חשוב, כשג’ואל אמביד הוביל עם 29 נקודות ופול ג’ורג’ הוסיף 26 נקודות ו-13 ריבאונדים. טייריס מקסי חזר לחמישייה וסיפק 26 נקודות, שמונה אסיסטים ושבעה ריבאונדים.

שארלוט פתחה חזק ואף הובילה ב-15 הפרש במהלך הרבע השלישי, אך קרסה בדקות הסיום במשחק צמוד שכלל חילופי הובלה רבים. שלשה מכריעה של ג’ורג’ בדקה האחרונה סגרה עניין, כשניסיונות של לאמלו בול להשוות לא צלחו. ברנדון מילר קלע 29 נקודות ובול הוסיף 20.

פול ג'ורג' (רויטרס)

אטלנטה – סקרמנטו 113:123

ההוקס המשיכו בכושר הנהדר עם ניצחון 15 ב-17 המשחקים האחרונים, במשחק בו קלעו 8 מ-12 מחוץ לקשת ברבע האחרון. ניקיל אלכסנדר-ווקר הוביל עם 27 נקודות, כשג’יילן ג’ונסון הוסיף 26 ו-10 אסיסטים.

סקרמנטו עוד הצליחו להשוות ל-97:97 ברבע הרביעי, אך נכנעו לריצת סיום של המארחת. דמאר דרוזן בלט עם 22 נקודות, אך הקינגס, שסובלים ממכת פציעות קשה, רשמו הפסד שלישי ברציפות במסע משחקי החוץ.

ג'יילן ג'ונסון (רויטרס)

פיניקס – יוטה 109:134

הסאנס רשמו ניצחון שני בשלושת המשחקים האחרונים אחרי רבע ראשון מוחץ של 21:39. ההפרש רק הלך וגדל במחצית הראשונה, שהסתיימה ב-45:73 לפיניקס. היא קיבלה 31 נקודות מג’יילן גרין, 26 מדווין בוקר, 19 מגרייסון אלן ו-13 מאוסו איגודארו.

26 נקודות של קייל פיליפובסקי ושל ברייס סנסבאו לא הספיקו ליוטה. סבי מיכאילוק קלע 14 נקודות, אייס ביילי 13 וקנדי צ’נדלר 11.

ג'יילן גרין (רויטרס)

ממפיס – שיקגו 124:125

דרמה גדולה נרשמה כשהגריזליס עצרו רצף של חמישה הפסדים. סדריק קווארד קלע 24 נקודות, כולל שתי זריקות עונשין מכריעות 6.5 שניות לסיום, שהכריעו את ההתמודדות.

שיקגו קיבלה טריפל דאבל מג’וש גידי (18 נקודות, 13 ריבאונדים ו-10 אסיסטים), והייתה קרובה להפוך את התוצאה לאחר איבוד כדור של ממפיס, אך לא הצליחה לייצר זריקה אחרונה. המשחק היה צמוד לכל אורכו, כששתי הקבוצות, שסובלות מחיסורים רבים, נאבקו עד השנייה האחרונה.