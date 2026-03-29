ארינה סבלנקה זכתה במיאמי והשלימה סאנשיין דאבל

ארינה סבלנקה ממשיכה להוכיח מעל לכל ספק מי היא השליטה הבלעדית של טניס הנשים העולמי כיום. המדורגת מספר 1 בעולם ניצחה בסוף השבוע את יקירת הקהל המקומי והמדורגת רביעית, קוקו גוף האמריקאית, בתוצאה 2:6, 6:4 ו-3:6 באצטדיון הארד רוק רווי היצרים. בכך, הבלארוסית לא רק הגנה בהצלחה על תוארה בטורניר מיאמי היוקרתי, אלא גם רשמה הישג היסטורי נדיר כאשר השלימה את ה"סאנשיין דאבל" - זכייה בטורנירי אינדיאן וולס ומיאמי באותה עונת טניס.

ההישג האדיר מציב את סבלנקה בשורה אחת עם אגדות הענף. היא הפכה לאישה החמישית בלבד בהיסטוריה של סבב הנשים שמשלימה את הדאבל היוקרתי, כשהיא מצטרפת לרשימה אקסקלוסיבית הכוללת את שטפי גראף (1994, 1996), קים קלייסטרס (2005), ויקטוריה אזרנקה (2016) ואיגה שביונטק, שהייתה האחרונה לעשות זאת בשנת 2022. בנוסף, סבלנקה היא השחקנית הראשונה שזוכה במיאמי בשנים עוקבות מאז סרינה וויליאמס (2013 עד 2015), והראשונה שזוכה בטורניר פעמיים ברציפות מאז אשלי בארטי.

ארינה סבלנקה מגיבה לאחר החטאה. (רויטרס)

הגמר, שנערך בשבת אחר הצהריים בתנאי חום כבדים ומול יציעים מלאים ב-16,830 צופים, נפתח בסערה מצדה של המדורגת ראשונה. סבלנקה ניצלה את חבטות ההחזרה העוצמתיות שלה כדי לשבור את ההגשות של גוף כבר בפתיחה. האמריקאית עוד הפגינה רוח לחימה כשהצילה שלוש נקודות שבירה כדי להימנע מפיגור 4:1, אך סבלנקה המשיכה ללחוץ, השיגה שבירה כפולה בעזרת ווינר אדיר מגב היד, וסגרה את המערכה הראשונה ב-2:6 עם ווינר נוסף מאותו אגף.

במערכה השנייה, בטורניר בו רשמה את הופעת הבכורה שלה בסבב אי שם ב-2019, גוף סירבה לוותר. לאחר שהחמיצה הזדמנות לעלות ל-0:2 כשחבטה לרשת, האמריקאית נאלצה להציל נקודות שבירה בשני משחקוני הגשה שונים רק כדי להישאר בתמונה. משום מקום, המדורגת רביעית ייצרה מומנטום אדיר וזכתה בשמונה מתוך עשר הנקודות האחרונות של המערכה. סבלנקה, שביצעה שתי טעויות בלתי מחויבות קריטיות כשהגישה בפיגור 5:4 ובמצב של 30:30, ראתה את גוף משווה את ההתמודדות וכופה מערכה מכרעת.

למרות איבוד המערכה, סבלנקה הוכיחה חוסן מנטלי יוצא דופן. היא פתחה את המערכה השלישית עם שבירה מהירה וחזרה לשלוט בקצב. הבלארוסית הייתה בלתי ניתנת לעצירה במשחקוני ההגשה שלה, כשזכתה ב-17 מתוך 21 הנקודות הבאות כשהגישה, בדרך ליתרון 3:5. ראלי מותח בין השתיים הסתיים בווינר מכריע של סבלנקה שהעניק לה נקודת אליפות, אותה ניצלה לאחר טעות של גוף.

המשחק לא עבר ללא דרמה מול הקהל המקומי. באחד הרגעים המתוחים, קריאת "חוץ" שגויה מצד אחד הצופים במהלך נקודה הוציאה את סבלנקה משלוותה, מה שהוביל אותה לסנן קללה ולספוג אזהרה משופט הכיסא. "קצת תוסכלתי באותו רגע", הודתה המנצחת בסיום. "אבל קיבלתי כאן גם הרבה תמיכה. הרגשתי כמו מקומית וידעתי למה לצפות כשעליתי למשחק הזה, וממש נהניתי. למרות שהם עודדו אותה, הרגשתי שהם מעודדים טניס נהדר".

"עדיין לא היה לי רגע לעצור, להסתכל לאחור ולהבין מה בדיוק קרה בחודש האחרון", אמרה סבלנקה הנרגשת בראיון לסקיי ספורטס. "אני כל כך גאה בעבודה שאני והצוות שלי עשינו, בלחימה שהצלחתי להביא למגרש וברמה שהצגתי. אני יודעת שקוקו היא לוחמת ושהיא תילחם על כל הזדמנות. היא שיחקה בצורה מדהימה. עשיתי כמה טעויות במשחקון האחרון של המערכה השנייה שנתנו לה אותה, אבל הייתי מאוד חזקה מנטלית. ידעתי שאני עושה הכל נכון ופשוט אמרתי לעצמי להתרכז ולהשתפר לקראת המערכה השלישית".

התואר במיאמי הוא תואר היחידות ה-24 בקריירה של סבלנקה וה-30 שלה בסך הכל. הרזומה המרשים שלה כולל כעת ארבעה תארי גרנד סלאם ביחידות ו-11 תארי מאסטרס 1000. היא רושמת כעת רצף של 12 ניצחונות, מאזן של 1:5 מול שחקניות טופ 10 השנה, ומשלימה שבוע 83 בפסגת הדירוג העולמי, מתוכם 75 שבועות ברציפות. סבלנקה איבדה מערכה אחת בלבד לאורך כל הטורניר, והוכיחה שוב שהיא נמצאת בליגה משל עצמה.