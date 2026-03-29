סאקה ורייס שוחררו מהנבחרת לבדיקות רפואיות

פגרת הנבחרות כבר שנים מתוארת ביחד עם הביטוי “וירוס פיפ”א”, על כך שבגלל העומס שנוצר על השחקנים וההחלפה בצוות הרפואי מהקבוצה לנבחרת, הם מרבים להיפצע דווקא בתקופה כזאת, כעת, נראה שהנפגעת העיקרית מכך היא ארסנל, רגע לפני רגע האמת של העונה.

העיתונאי המוערך פאבריציו רומאנו מפרסם כי יום אחד בלבד אחרי שהם הצטרפו לנבחרת אנגליה, דקלן רייס ובוקאיו סאקה יחזרו לארסנל לבדיקות רפואיות, זאת יחד עם נוני מדואקה, שסובל מפציעה.

בהודעה הרשמית שהוציאה נבחרת אנגליה, נרשם כך: “אדם וורטון מקריסטל פאלאס ונוני מדואקה מארסנל חזרו לקבוצות שלהם בעקבות פציעות קלות שספגו במהלך המשחק. דקלן רייס ובוקאיו סאקה יחזרו גם הם לארסנל לבדיקות רפואיות, לאחר שהגיעו ביום שישי ביחד עם תשעה שחקנים אחרים”.

נונו מדואקה. הוא כבר בטוח נפצע (IMAGO)

ארסנל רגע לפני עונה היסטורית

כזכור, אחרי שהפסידה את גביע הליגה למנצ’סטר סיטי, ארסנל עדיין מתמודדת על שלושה תארים, כשהיא מרחק נגיעה מזכייה בפרמייר ליג אחרי יותר מ-20 שנה. אם אכן יתברר ששני השחקנים הכי חשובים שלה נפצעו, זה עלול לפגום מאוד בסיכוי שלהם להתחרות על מה שנשאר.