יום ראשון, 29.03.2026 שעה 00:21
כדורגל עולמי  >> ליגה אמריקאית
ליגה אמריקאית 26-27
 מזרח 
132-135נאשוויל1
106-135ניו יורק סיטי2
108-95אינטר מיאמי3
86-105שארלוט4
75-75שיקאגו פייר5
74-45די.סי. יונייטד6
78-65טורונטו7
711-55ניו יורק רד בולס8
611-75סינסינטי9
48-55אטלנטה יונייטד10
39-84ניו אינגלנד רבולושן11
314-75מונטריאול12
317-55אורלנדו סיטי13
28-55קולומבוס קרו14
09-35פילדלפיה יוניון15
 מערב 
130-85FC לוס אנג'לס1
122-145ונקובר ווייטקאפס2
121-75סן חוזה ארת'קווייקס3
115-135סן דייגו אפ.סי4
102-55סיאטל סאונדרס5
107-95ריאל סולט לייק6
97-115קולורדו ראפידס7
89-105דאלאס8
69-84יוסטון דינמו9
58-75לוס אנג'לס גלאקסי10
57-55אוסטין11
511-45מינסוטה יונייטד12
47-45סנט לואיס סיטי13
412-75פורטלנד טימברס14
411-55קנזס סיטי15

"נשארתי בפוקוס וחזק מנטלית, ככה הבקעתי"

לאחר שכבש, פיינגולד בראיון על החיים בניו אינגלנד, המאמן ("נותן חופש לשחקנים"), התהליך ("משהו חיובי קורה פה") והאהדה לסלטיקס ("רואה כל משחק")

|
עילי פיינגולד (IMAGO)
עילי פיינגולד, דור תורג’מן וניו אינגלנד רבולושן לא פתחו את העונה בצורה אופטימלית. הקבוצה הפסידה בשלושה מארבעת המשחקים הראשונים, אך הניצחון היחיד היה 1:6 במשחק היחיד בבית, והם ינסו להפוך את העונה. המגן הישראלי שהבקיע שער בכורה לעונה בהפסד לסט. לואיס התראיין בתוכנית “The Football Show” המקומית וסיפר על האהדה לבוסטון סלטיקס, השער שכבש, התהליך שעוברת הקבוצה והעבודה תחת מאמנו, מרקו מיטרוביץ’.

איך החיים שלך כאן בניו אינגלנד?
“לא יכול להתלונן, החיים נהדרים פה וזה שבוע מרגש עבורי כי אני הולך למשחק של הסלטיקס. מאז שהגעתי הלכתי למשחק של סלטיק והפכתי לאוהד רציני של הקבוצה. אני רואה כל משחק, וכשהם מפסידים אני מרגיש כאילו אני מפסיד. תמיד כיף לצפות במשחק טוב עם אווירה טובה”.

הבקעת שער ראשון העונה מול סט. לואיס. למרות ההפסד, איך הייתה ההרגשה להבקיע?
“ברור שאני לא יכול להיות שמח כי בסוף הפסדנו, אבל זה תמיד נחמד להבקיע. פספסתי מצב גדול שתי דקות לפני זה, אבל הצלחתי להישאר בפוקוס וחזק מנטלית וככה הבקעתי את ההזדמנות השנייה. נצטרך להמשיך להסתכל הלאה”.

התהליך והחופש תחת המאמן

הקבוצה עוברת תהליך משמעותי.
“כולנו מרגישים שיש כאן תהליך, אין ספק, ההופעה מול סינסינטי הייתה חיובית והשגנו תוצאה טובה. אני חושב שגם ב-30 דקות הראשונות מול סט. לואיס היינו טובים. כולנו מרגישים שמשהו חיובי קורה, אבל בסוף אין תירוצים וצריך להשיג את שלוש הנקודות כדי להיות בפלייאוף. זה רק המשחק הרביעי, אבל אנחנו צריכים להמשיך להתקדם הלאה ולהיות מוכנים למונטריאל”.

מרקו מיטרוביץ’ המאמן אוהב לשחק כדורגל התקפי. איך אתה רואה את העבודה שלו?
“אני מאוד אוהב לשחק תחת מרקו והצוות שלו. יש לו רעיון ברור לאיך צריך לשחק כדורגל והוא נותן חופש לכל השחקנים. הוא מנסה שהקבוצה תהיה מיוחדת, ה’ביחד’ מאוד חשוב לו. אנחנו נהנים על המגרש ומחוצה לו. בסוף אנחנו צריכים להביא את שלוש הנקודות, אנחנו יודעים את זה, אבל התחושה חיובית מאוד”.

חשיבות הבית והאהבה לכדורסל

אחרי שהפסדתם את כל המשחקים בחוץ, מה התחושה לקראת החזרה הביתה, איפה שניצחתם 1:6?
“נרגשים לשחק שוב בבית ואני מקווה שנראה עוד אוהדים שמגיעים למשחק. כמו שמרקו אמר אם נעבוד קשה האוהדים יוכלו לסמוך עלינו. אנחנו צריכים אותם מול מונטריאל. אני מקווה שנשיג תוצאה טובה. החלפת משטח הדשא? שינוי משמעותי עבורנו, אני אוהב את הדשא החדש, אבל אסור להתרגל מדי כי שמעתי שישנו את זה חזרה אחרי המונדיאל. בסוף אנחנו מקצוענים וצריכים לדעת לשחק בכל סוג של מגרש”.

אתה משחק כדורסל? אהבת את הספורט הזה גם לפני שהגעת לארה”ב?
“רק עם חברים לכיף, לא מקצועי. הייתי אוהד כדורסל עוד לפני שהגעתי לכאן, בישראל זה הספורט השני הכי פופולרי”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
