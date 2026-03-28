"נשארתי בפוקוס וחזק מנטלית, ככה הבקעתי"

עילי פיינגולד, דור תורג’מן וניו אינגלנד רבולושן לא פתחו את העונה בצורה אופטימלית. הקבוצה הפסידה בשלושה מארבעת המשחקים הראשונים, אך הניצחון היחיד היה 1:6 במשחק היחיד בבית, והם ינסו להפוך את העונה. המגן הישראלי שהבקיע שער בכורה לעונה בהפסד לסט. לואיס התראיין בתוכנית “The Football Show” המקומית וסיפר על האהדה לבוסטון סלטיקס, השער שכבש, התהליך שעוברת הקבוצה והעבודה תחת מאמנו, מרקו מיטרוביץ’.

איך החיים שלך כאן בניו אינגלנד?

“לא יכול להתלונן, החיים נהדרים פה וזה שבוע מרגש עבורי כי אני הולך למשחק של הסלטיקס. מאז שהגעתי הלכתי למשחק של סלטיק והפכתי לאוהד רציני של הקבוצה. אני רואה כל משחק, וכשהם מפסידים אני מרגיש כאילו אני מפסיד. תמיד כיף לצפות במשחק טוב עם אווירה טובה”.

הבקעת שער ראשון העונה מול סט. לואיס. למרות ההפסד, איך הייתה ההרגשה להבקיע?

“ברור שאני לא יכול להיות שמח כי בסוף הפסדנו, אבל זה תמיד נחמד להבקיע. פספסתי מצב גדול שתי דקות לפני זה, אבל הצלחתי להישאר בפוקוס וחזק מנטלית וככה הבקעתי את ההזדמנות השנייה. נצטרך להמשיך להסתכל הלאה”.

עילי פיינגולד, נשאר בפוקוס

התהליך והחופש תחת המאמן

הקבוצה עוברת תהליך משמעותי.

“כולנו מרגישים שיש כאן תהליך, אין ספק, ההופעה מול סינסינטי הייתה חיובית והשגנו תוצאה טובה. אני חושב שגם ב-30 דקות הראשונות מול סט. לואיס היינו טובים. כולנו מרגישים שמשהו חיובי קורה, אבל בסוף אין תירוצים וצריך להשיג את שלוש הנקודות כדי להיות בפלייאוף. זה רק המשחק הרביעי, אבל אנחנו צריכים להמשיך להתקדם הלאה ולהיות מוכנים למונטריאל”.

מרקו מיטרוביץ’ המאמן אוהב לשחק כדורגל התקפי. איך אתה רואה את העבודה שלו?

“אני מאוד אוהב לשחק תחת מרקו והצוות שלו. יש לו רעיון ברור לאיך צריך לשחק כדורגל והוא נותן חופש לכל השחקנים. הוא מנסה שהקבוצה תהיה מיוחדת, ה’ביחד’ מאוד חשוב לו. אנחנו נהנים על המגרש ומחוצה לו. בסוף אנחנו צריכים להביא את שלוש הנקודות, אנחנו יודעים את זה, אבל התחושה חיובית מאוד”.

עילי פיינגולד, "המאמן נותן חופש לשחקנים"

חשיבות הבית והאהבה לכדורסל

אחרי שהפסדתם את כל המשחקים בחוץ, מה התחושה לקראת החזרה הביתה, איפה שניצחתם 1:6?

“נרגשים לשחק שוב בבית ואני מקווה שנראה עוד אוהדים שמגיעים למשחק. כמו שמרקו אמר אם נעבוד קשה האוהדים יוכלו לסמוך עלינו. אנחנו צריכים אותם מול מונטריאל. אני מקווה שנשיג תוצאה טובה. החלפת משטח הדשא? שינוי משמעותי עבורנו, אני אוהב את הדשא החדש, אבל אסור להתרגל מדי כי שמעתי שישנו את זה חזרה אחרי המונדיאל. בסוף אנחנו מקצוענים וצריכים לדעת לשחק בכל סוג של מגרש”.

Ilay Feingold chats with DJ Bean about his first goal of the season and preparing for the three-match homestand

Brad Feldman recaps St. Louis CITY SC

Charlie Davies offers his take on the U.S. Men’s National Team



אתה משחק כדורסל? אהבת את הספורט הזה גם לפני שהגעת לארה”ב?

“רק עם חברים לכיף, לא מקצועי. הייתי אוהד כדורסל עוד לפני שהגעתי לכאן, בישראל זה הספורט השני הכי פופולרי”.