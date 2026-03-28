מכבי גברה על כפ"ס בפתיחת חצי גמר הפלייאוף

חצי גמר פלייאוף לגברים

מכבי יעדים תל אביב - הפועל כפר סבא 0:3 (18:25, 12:25, 20:25)

האלופה מכבי תל אביב פותחת היטב את סידרת חצי הגמר עם ניצחון על הפועל כפר סבא שעברה את הוד השרון בשני מאבקים מתישים בשלב רבע הגמר ובמערכת זהב. שתי המערכות הראשונות הלכו בקלות לשחקנים של גל גלילי מתל אביב המערכה השלישית היתה שקולה יותר אבל בסיומה מנצחת מכבי תל אביב ועולה ל-0:1 בסידרה, המשחק השני יתקיים ביום שלישי בכפר סבא.

הצטיינו במכבי ת"א ברטוס עם 14 נקודות וביסה עם 12 נקודות

הצטיין בהפועל כפר סבא לופז עם 12 נקודות.

בנוסף, הפועל גליל מטה/אשר עכו מנצחת ניצחון טכני את מכבי אשדוד בחצי גמר הפלייאוף השני.

חצי גמר פלייאוף נשים

מכבי אשדוד - מכבי רחובות 0:3 (18:25, 18:25, 15:25

אשדוד שלא הפסידה במהלך העונה הסדירה והעפילה לגמר גביע המדינה ממשיכה את העונה המוצלחת שלה עם ניצחון חלק ביום שבת על רחובות, זה הלך קצת יותר מאתגר בשתי המערכות הראשונות ואילו המערכה השלישית הסתיימה בניצחון קל של אשדוד שעולה ל-0:1 בסידרה. המשחק השני בסידרה ייערך ביום שני בשעה 19:00 ברחובות.

הצטיינו באשדוד: קרבינוביץ' עם 16 נקודות ופרוצקיך עם 12 נקודות.

הצטיינו ברחובות: סיריך עם 8 נקודות ופרננדז עם 6 נקודות.

מכבי חדרה - הפועל כפר סבא 0:3 (19:25, 19:25, 17:25)

חדרה פותחת את סדרת חצי גמר הפלייאוף עם ניצחון משכנע במשחק בו שלטה בכל שלושת המערכות, כפר סבא תצטרך להתרומם מהר כי משחק חצי הגמר השני ייערך כבר ביום שני באולם גרי בכפר סבא וכדי להישאר בחיים בסידרה, כפר סבא תהיה חייבת ניצחון.

הצטיינו בחדרה: קוברי עם 15 נקודות ואיבגי עם 14 נקודות

הצטיינו בכפר סבא: קירשנבאום עם 11 נקודות וקופולוביץ עם 8 נקודות.

ממי דיוף ממכבי חדרה: "אני שמחה ומאושרת על ההזדמנות להגיע לחצי הגמר. שיחקנו טוב היום היה וזה ניצחון גדול וצעד משמעותי בדרך לגמר. אבל אנחנו עדיין צריכות עוד ניצחון אחד מול יריבה חזקה ומנוסה מאוד. אני גאה בחברות שלי לקבוצה ומקווה שכל העבודה הקשה שאנחנו משקיעות בכל יום באימונים, מהצוות המקצועי ועד השחקניות, תשתלם ותביא אותנו עד לגמר".

כדורעף חופים

סוף שבוע נהדר לצמד כדורעפני החופים שלנו, אילון אלעזר (עמק יזרעאל) וקווין קוזמיצוב (מכבי תל אביב) בטורניר הצ'אלנג' במכסיקו, ביום שישי השיג הצמד שני ניצחון על צמדים מסלובקיה ומקנדה והעפיל לשמינית הגמר שם הם נתקלו בצמד ג'והאן וגבריאל מברזיל, המערכה הראשונה הלכה לברזילאים 18:21, אבל הצמד שלנו עשה מהפך ניצח במערכה השניה 13:21 ובמערכה השלישית עם מאמץ יוצא דופן 16:18, בשעה 02:00 לפנות בוקר שעון ישראל (הלילה שבין שבת לראשון) יתמודדו אלעזר וקוזמיצוב בשלב רבע הגמר מול צמד מאוסטריה.

מוקדמות אליפות אירופה עד גיל 18

נבחרת הנוער של ישראל עד גיל 18 המשתתפת בטורניר המוקדמות השני של אליפות אירופה הפסידה ביום שישי לנבחרת צרפת החזקה 0:3 ואילו היום הפסידה הנבחרת שלנו 3:2 לנבחרת קרואטיה וסיימה את הטורניר.

ישראלים באירופה

במקביל, בשווייץ, איליה גולדרין זוכה יחד עם אמריסוול משוויץ בגביע תוך שגולדרין זוכה בפרס השחקן המצטיין במשחק, ואילו בצרפת ולרי גמנוביץ זוכה עם קבוצתה מולהאוס (Mulhouse)בגביע הצרפתי, המשחק של שי ליברמן עם קבוצתו ניס בגמר הגביע הצרפתי לגברים יסתיים מאחר יותר הלילה.