"קשה בעזה או לבנון, אנחנו רק משחקים כדורגל"

"זה באמת יוצא דופן להיות כאן, בבית הנבחרות של אנגליה. המקום שבו רק לפני יומיים התאמנו לצידנו כוכבים כמו בלינגהאם, פודן והארי קיין", פותח אריק בנאדו את דבריו. בנאדו, מאמן נבחרת הנערים של ישראל, מתאר פער כמעט בלתי נתפס: בין המתקנים המפוארים והשלווה של אנגליה, לבין המציאות המורכבת ממנה הגיעו שחקניו. למרות הפער הזה, ואולי דווקא בגללו, הם רשמו אמש (שבת) ניצחון אדיר של 1:3 על הנבחרת המקומית במוקדמות אליפות אירופה.

אימונים תחת אש: מהמגרש למרחב המוגן

בנאדו מתאר בגילוי לב הכנה שרחוקה מלהיות אידיאלית. "השחקנים חוו לילות ללא שינה. היו אימונים שבהם באמצע תרגול היינו צריכים לעצור הכל, לרוץ למרחב המוגן, לחכות, ואז לחזור לדשא ולנסות לשמור על ריכוז", הוא משחזר. "אפילו ביום שישי האחרון, ממש לפני הטיסה, השחקנים רצו בשיא המהירות לממ"ד בגלל אזעקה שנשמעה בדיוק בסיום האימון".

למרות התנאים הקשים, בנאדו הציב קו ברור: אפס תירוצים. "ניסינו לחזק אותם, והם גילו מחויבות מדהימה. אמרנו להם שלא משנה מה קורה מסביב מהסיטואציה הזו אנחנו מוציאים את המקסימום. הבהרתי להם שיש דברים קשים בהרבה בחיים. אמרתי להם: 'יותר קשה להילחם בלבנון או להיות בעזה, אנחנו בסך הכל עוסקים בכדורגל'. הילדים האלה מבינים היטב שיש להם זכות גדולה לייצג את המדינה, בטח עכשיו".

המאמן מציין בגאווה את הסגל, שהצליח להתעלות למרות חסרונם של שחקנים מרכזיים שהוקפצו לנבחרת הנוער. "יש לנו כישרונות גדולים כמו אוריין גורן ואדם לוסקי. צירפנו גם שחקנים מנבחרת נערים ב', כמו נועם גולדנברג וירין אבוחצירא, שהיו משמעותיים מאוד בטורניר והשתלבו בצורה יוצאת מן הכלל. אני פשוט גאה בהם".

"אף שחקן לא בכושר ל-90 דקות, ועדיין ניצחנו"

מעבר להיבט המנטלי, בנאדו מדגיש את ההישג המקצועי לנוכח המצב הגופני של השחקנים. "הניצחון הזה גדול פי כמה כי השחקנים הגיעו מהליגה בישראל כשהם לא בכושר משחק מלא. מבחינה פיזיולוגית, כמעט אף שחקן שלנו לא מוכן כרגע ל-90 דקות בעצימות כזו, וזה הופך את התוצאה למטורפת עוד יותר. לנצח מעצמה כמו אנגליה בתנאים כאלה זה הישג בלתי רגיל".

למרות האופוריה, המאמן דואג להשאיר את חניכיו עם הרגליים על הקרקע. "נשמח קצת היום, אבל כבר מחר נרד חזרה לדשא ונתכונן למשחק השלישי מול איי פארו. המטרה היא לחזור עם מאזן מושלם של שלושה ניצחונות. אנחנו לא מתבטלים בפני אף נבחרת; האופי והרוח של השחקנים הם שמביאים לנו את הכבוד. חשוב להחמיא גם לשינו זוארץ ובוני גינצבורג, שעשו מאמצים אדירים כדי שנוכל להתאמן ולצאת מהארץ למרות כל הקשיים".

המחיר האישי: פרידה מתינוקת בת שבוע

לצד האתגר הלאומי, בנאדו מתמודד גם עם דרמה אישית. הוא הפך לאבא פעם נוספת ימים ספורים לפני היציאה לטורניר. "נולדה לי בת לפני תשעה ימים", הוא מספר בחיוך מהול בגעגוע. "כששיתפתי את בת הזוג שלי שאני צריך לטוס, היא שאלה בתמיהה: 'איך? הרי נולדה לנו ילדה'. היא לא מבינה בכדורגל. עניתי לה בלי להסס: 'הנבחרת היא מעל הכל'. בנבחרת ישראל, האחריות היא כפולה ומכופלת".

בנאדו הספיק לשהות במחיצת בתו החדשה, עלינה, חמישה ימים בלבד לפני שעלה על המטוס. "זה לא קל להיות רחוק מתינוקת בת שבוע, וזה בטח לא קל לבת הזוג שלי שנשארה להתמודד לבד עם המצב בארץ, אבל אנחנו נתגבר. הקושי האישי שלי הוא שולי לעומת מה שעובר על המדינה. אני לא מפחד מקשיים – אני הולך לקראתם, מתמודד ומנסה לפצח אותם. ככה אני רואה את החיים, ושום דבר לא מרתיע אותי".

בנאדו על האבהות הטרייה בגיל 52: "אני בזוגיות שנייה וזה כיף גדול. רציתי עוד ילד וקיוויתי לבת כי יש לי שני בנים, וגם בת הזוג שלי רצתה - הרי גם לה יש ילדים משלה. להביא חיים חדשים לעולם, תינוקת קטנה, זה פשוט כל טוב".