מכבי אשדוד לא הופיעה למשחק נגד מטה אשר

שוב בעיות במשחקי ליגת העל בכדורעף. מכבי אשדוד לא הופיעה למשחק נגד הפועל מטה אשר/עכו בשלב חצי גמר הפלייאוף שנקבע להערב (שבת), כך שניתן לקבוצה מהצפון ניצחון טכני במפגש הראשון.

באיגוד הכדורעף הבהירו כי מכבי אשדוד לא התייצבה למשחק. גם במטה אשר הודיעו: “היום היה אמור להתקיים המשחק הראשון בסדרת חצי גמר הפלייאוף מול מכבי אשדוד, אך אשדוד לא הגיעו בלי להודיע ולכן נרשם לנו ניצחון טכני ראשון בסדרת חצי הגמר. משחק 2 יתקיים ביום שלישי בשעה 19:00”.

אלא שליאור לוק הגיב ברשתות החברתיות של מטה אשר, שם חשף התכתבות עם המאמן נועם כץ, בה ציין כי “זה לא הגיוני לשחק בשבת”. לוק טען: “הסיבה היחידה היא המקצועיות שלנו, אנחנו חושבים בדיוק כפי שחשב המאמן שלכם. יום הבדל בין רבע הגמר לחצי הגמר הוא לא הגיוני”.

באשדוד טוענים כי ביום חמישי האחרון הסתיימה סדרת רבע גמר הפלייאוף, בה הם ניצחו את הפועל המעפיל לאחר 9 מערכות בשלושה ימי משחקים. אלא שהאיגוד קבע מיד לאחר מכן כי סדרת חצי הגמר תחל ביום שבת, 48 שעות בלבד לאחר מכן, מה שלא אפשר לקבוצה הכנה ראויה ואפילו אימון בודד לפני הסדרה. בנוסף קבוצת הנשים של המועדון שיחקה ביום שבת בשעות חופפות. בקבוצה טוענים כי פנו לאיגוד ולמטה אשר בבקשה להזיז את המשחק ליום ראשון במקום שבת, אך האיגוד התנגד.

ליאור לוק ממכבי אשדוד מסר בתגובה: “ביום חמישי האחרון קבוצתי העפילה לחצי גמר הפלייאוף לאחר סדרה קשה במיוחד שכללה תשע מערכות. מיד לאחר המשחק נודע לנו שהאיגוד מתכנן לקיים את המשחק הראשון בסדרה ביום שבת, 48 שעות בלבד לאחר סיום סדרת רבע הגמר. החלטה תמוהה זו לא מאפשרת לנו זמן בסיסי להתאושש ולהיערך לקראת הסדרה”.

לוק הוסיף: “מיד בסיום המשחק פנינו להנהלת מטה אשר ולהנהלת איגוד הכדורעף, למנכ”ל וליו”ר, והתרענו שלא נוכל להתייצב בשבת גם בשל העובדה שקבוצת הנשים משחקת ביום זה את משחקה הראשון בסדרת חצי הגמר, ונבקש לשחק ביום ראשון שלאחר מכן, או בכל מועד חלופי.

“לצערי נתקלנו בסירוב מצד האיגוד לשנות את מועד המשחק לצד חוסר שיתוף פעולה מוחלט מצד מטה אשר. נראה כי אנשים שכחו שאנחנו פועלים ומנסים לקיים ספורט מקצועני בשעת מלחמה ובמקום להתחשב ולסייע אחד לשני בוחרים לעשות הפוך. אין לי טענות למטה אשר. האיגוד יכל לקבוע את לוחות הזמנים בצורה יותר טובה וספורטיבית".

מכבי יעדים תל אביב - הפועל כפר סבא 0:3 (18:25, 12:25, 20:25)

האלופה מכבי תל אביב פותחת היטב את סידרת חצי הגמר, עם ניצחון על הפועל כפר סבא, שעברה את הוד השרון בשני מאבקים מתישים בשלב רבע הגמר ובמערכת זהב. שתי המערכות הראשונות הלכו בקלות לשחקנים של גל גלילי מתל אביב המערכה השלישית הייתה שקולה יותר אבל בסיומה מנצחת מכבי תל אביב ועולה ל-0:1 בסדרה, המשחק השני יתקיים ביום שלישי בכפר סבא.

מכבי תל אביב מ ול כפ"ס (באדיבות מכבי יעדים ת"א)

הצטיינו במכבי ת"א: ברטוס עם 14 נקודות וביסה עם 12 נקודות

הצטיין בהפועל כפר סבא: לופז עם 12 נקודות.