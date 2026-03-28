מאמן ושחקן ספורטינג פונו לביה"ח לפני משחק

אירוע חריג התרחש ב”דרגאו” בפורטוגל, כאשר מאמן ושחקן מקבוצת הכדוריד של ספורטינג ליסבון שהגיעה להתארח חשו ברע ונזקקו לסיוע רפואי דחוף. לאחר בדיקות שעברו צוות האמבולנס שנכח במתחם של פורטו החליט לפנות באופן מיידי את המאמן, ריקרדו קוסטה, ואת השחקן, מוגה, לבית החולים המקומי.

התקרית החלה עם הגעת הקבוצה לחדר ההלבשה במתחם, אז הבחינו אנשי ספורטינג בריח חריף ובלתי מזוהה. על פי הדיווחים בפורטוגל עדים מהמקום תיארו את הריח כדומה לאקונומיקה או לחומר רעיל אחר. בשל המפגע, השחקנים והצוות המקצועי סירבו לשהות בחדר ונאלצו להתארגן למשחק במסדרונות המבנה. למרות היציאה מהחדר, מספר אנשים החלו לפתח תסמינים גופניים, כאשר התלונה הנפוצה ביותר הייתה צריבה עזה בגרון, מה שהוביל להזעקת כוחות הכיבוי וההצלה למקום.

בעקבות האירועים, קיומו של המשחק הוטל בספק והתנהלו דיונים בין המשקיפים לבין הקבוצות. בסופו של דבר הוחלט לדחות את שעת הפתיחה המקורית, וספורטינג עלתה למגרש ב-18:15 למרות סירובה לשחק, כשהיא הבהירה כי היא משחקת תחת מחאה רשמית. שחקני המארחת, פורטו, עלו בעקבותיהם והמשחק נפתח באיחור של כעשרים דקות מהמועד המתוכנן.

המאמן ריקרדו קוסטה, פונה לבית החולים (IMAGO)

אירוע שני לאחר התלונות בכדורגל

יצוין כי מדובר בתקרית שנייה בתוך חודש וחצי בלבד שמעוררת סערה סביב תנאי האירוח במתחמי המועדון של פורטו. במפגש בין מועדוני הכדורגל של ספורטינג ופורטו התלוננה ספורטינג על טמפרטורות גבוהות באופן חריג בחדר ההלבשה של הקבוצה האורחת, וכן על עיצוב המקום בתמונות ומשפטים בעלי אופי מאיים.