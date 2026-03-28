5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

שחקניה הזרים של הפועל באר שבע נחתו בישראל

שבוע לפני חזרתה של ליגת העל לפעילות, ויטור, זלטאנוביץ', לופס, ונטורה וקאנגווה הגיעו בטיסה מלרנקה היום ויחברו לרוב הסגל שכבר מתאמן בישראל

קינגס קאנגווה ולוקאס ונטורה (רדאד ג'בארה)
קינגס קאנגווה ולוקאס ונטורה (רדאד ג'בארה)

הפועל באר שבע קיבלה היום (שבת) בשורה משמעותית, כאשר השחקנים הזרים של הקבוצה נחתו בישראל לאחר טיסה ישירה מלרנקה. הזרים התאמנו בדיוק כשבועיים בקפריסין ולאחר החלטת מנהלת הליגות להחזיר את משחקי הליגה, בהנהלת המועדון החליטו להחזיר אותם כדי שיחברו לרוב הסגל שמתאמן בישראל.

מי שחזרו לארץ הם איגור זלטאנוביץ', הלדר לופס, לוקאס ונטורה, קינגס קאנגווה ומיגל ויטור, שמצטרפים מחדש לסגל אחרי תקופה בקפריסין בה עבדו על שמירה על כושר. 

מדובר בבשורה חשובה עבור הצוות המקצועי, שמקבל חזרה חלק מרכזי מהסגל לקראת חידוש הליגה והמשחקים הקרובים. יחד עם השחקנים חזר גם מאמן הכושר מיכאל ברוש, שימשיך להכין את הקבוצה מבחינה פיזית לקראת שלושה משחקים ב-8 ימים.

במועדון מקווים שהחזרה של השחקנים הזרים תעלה את הקצב באימונים ותסייע לקבוצה להגיע מוכנה יותר לאתגר הקרוב נגד הפועל פתח תקווה בעוד כשבוע בדיוק.

