שחקניה הזרים של הפועל באר שבע נחתו בישראל

הפועל באר שבע קיבלה היום (שבת) בשורה משמעותית, כאשר השחקנים הזרים של הקבוצה נחתו בישראל לאחר טיסה ישירה מלרנקה. הזרים התאמנו בדיוק כשבועיים בקפריסין ולאחר החלטת מנהלת הליגות להחזיר את משחקי הליגה, בהנהלת המועדון החליטו להחזיר אותם כדי שיחברו לרוב הסגל שמתאמן בישראל.

מי שחזרו לארץ הם איגור זלטאנוביץ', הלדר לופס, לוקאס ונטורה, קינגס קאנגווה ומיגל ויטור, שמצטרפים מחדש לסגל אחרי תקופה בקפריסין בה עבדו על שמירה על כושר.

מדובר בבשורה חשובה עבור הצוות המקצועי, שמקבל חזרה חלק מרכזי מהסגל לקראת חידוש הליגה והמשחקים הקרובים. יחד עם השחקנים חזר גם מאמן הכושר מיכאל ברוש, שימשיך להכין את הקבוצה מבחינה פיזית לקראת שלושה משחקים ב-8 ימים.

במועדון מקווים שהחזרה של השחקנים הזרים תעלה את הקצב באימונים ותסייע לקבוצה להגיע מוכנה יותר לאתגר הקרוב נגד הפועל פתח תקווה בעוד כשבוע בדיוק.