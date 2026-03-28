טיאגו פיטראץ' בוחר בנבחרת ספרד על פני מרוקו

ברצלונה ידועה כמפעל שמייצר כוכבי על, אבל גם ריאל מדריד יודעת לתת לעולם הכדורגל שמות גדולים, וגם אם היא מעלה אותם פחות לקבוצה הראשונה, כשהיא עושה זאת, כנראה שהם ברמה גבוהה. השם הכי בולט מה’קסטיליה’ של הבלאנקוס העונה, הוא טיאגו פיטראץ’.

הילד שהעלה אלברו ארבלואה לקבוצה הראשונה, לא מפסיק לקבל ממנו קרדיט בהרכב בזמן האחרון, כולל בצמד המשחקים נגד מנצ’סטר סיטי בליגת האלופות. אחת השאלות שהכי מעסיקות את הקשר בימים האחרונים, זה איזה נבחרת הוא יבחר לייצג.

בדומה למקרה שהיה עם לאמין ימאל וברהים דיאס, שתי הנבחרות שנלחמות על פיטראץ’ הן ספרד ומרוקו, אבל עבור הקשר התשובה ברורה: “החלום שלי? לערוך הופעת בכורה בנבחרת הבוגרת ולזכות בתארים”, אמר במחנה של הלה רוחה עד גיל 21.

לאמין ימאל וברהים דיאס (IMAGO)

הניסיון של מרוקו

כך ענה שחקן ריאל לקריאה האחרונה של מרוקו, נבחרת בה הוא יכול לשחק בשל מוצא משפחתי מהמדינה. האחרון שניסה לשכנע את טיאגו היה בונו, שוער סביליה לשעבר וכיום באל-הילאל. לאחר משחק מול אקוודור, הוא אמר כי “תמיד נקבל אותו בזרועות פתוחות”. יש לו משפחה כאן וגם בספרד. הוא יעשה מה שהוא באמת מרגיש”.