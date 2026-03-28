יום שני, 30.03.2026 שעה 22:25
ליגה ספרדית 25-26
7328-7829ברצלונה1
6926-6329ריאל מדריד2
5834-5429ויאריאל3
5728-4929אתלטיקו מדריד4
4437-4429בטיס5
4135-4129סלטה ויגו6
3845-4429ריאל סוסיאדד7
3831-2529חטאפה8
3841-3229אתלטיק בילבאו9
3735-3429אוסאסונה10
3744-3629אספניול11
3542-3229ולנסיה12
3444-3129ג'ירונה13
3235-2829ראיו וייקאנו14
3149-3729סביליה15
3141-3029אלאבס16
2946-3829אלצ'ה17
2847-3429מיורקה18
2648-3429לבאנטה19
2148-2029אוביידו20

טיאגו פיטראץ' בוחר בנבחרת ספרד על פני מרוקו

הולך בעקבותיו של לאמין ימאל: ילד הפלא של ריאל מדריד, כמו זה של ברצלונה וגם ברהים דיאס, יכול לבחור בין שתי המדינות, אך התשובה שלו מאוד ברורה

טיאגו פיטראץ' (IMAGO)
ברצלונה ידועה כמפעל שמייצר כוכבי על, אבל גם ריאל מדריד יודעת לתת לעולם הכדורגל שמות גדולים, וגם אם היא מעלה אותם פחות לקבוצה הראשונה, כשהיא עושה זאת, כנראה שהם ברמה גבוהה. השם הכי בולט מה’קסטיליה’ של הבלאנקוס העונה, הוא טיאגו פיטראץ’.

הילד שהעלה אלברו ארבלואה לקבוצה הראשונה, לא מפסיק לקבל ממנו קרדיט בהרכב בזמן האחרון, כולל בצמד המשחקים נגד מנצ’סטר סיטי בליגת האלופות. אחת השאלות שהכי מעסיקות את הקשר בימים האחרונים, זה איזה נבחרת הוא יבחר לייצג.

בדומה למקרה שהיה עם לאמין ימאל וברהים דיאס, שתי הנבחרות שנלחמות על פיטראץ’ הן ספרד ומרוקו, אבל עבור הקשר התשובה ברורה: “החלום שלי? לערוך הופעת בכורה בנבחרת הבוגרת ולזכות בתארים”, אמר במחנה של הלה רוחה עד גיל 21.

לאמין ימאל וברהים דיאס (IMAGO)לאמין ימאל וברהים דיאס (IMAGO)

הניסיון של מרוקו

כך ענה שחקן ריאל לקריאה האחרונה של מרוקו, נבחרת בה הוא יכול לשחק בשל מוצא משפחתי מהמדינה. האחרון שניסה לשכנע את טיאגו היה בונו, שוער סביליה לשעבר וכיום באל-הילאל. לאחר משחק מול אקוודור, הוא אמר כי “תמיד נקבל אותו בזרועות פתוחות”. יש לו משפחה כאן וגם בספרד. הוא יעשה מה שהוא באמת מרגיש”.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
