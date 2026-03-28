מעבר נוצץ בקיץ? דובאי סימנה את מריו הזוניה

עונת היורוליג מגיעה לרגעי השיא שלה כאשר ארבעה מחזורים לסיום העונה הסדירה ומשחקי הדירוג, כמו גם המאבק על הכניסה לפלייאוף עצמו, מציגים רמות עניין גבוהות מתמיד. כל אלו כמובן לא מונעים מקבוצות לעבוד לקראת העונה הבאה ודובאי החלה לעבוד גם אם רק בסימון מועמדים, כאשר השם אותו סימנו במועדון הוא זה של מריו הזוניה (31, 2.06), כך נודע לראשונה ל-ONE.

הזוניה שזכה ביורוליג עם ריאל מדריד בפיינל פור שנערך בקובנה מעמיד השנה ממוצעים של 13.2 נקודות לצד 4 ריבאונדים ו-2.1 אסיסטים. זוהי עונתו התשיעית של הפורוורד המוכשר בתחרות הבחירה של אירופה, כאשר בעבר שיחק גם בברצלונה לפני שנבחר בדראפט 2015 על ידי אורלנדו בבחירה החמישית של הסיבוב הראשון.

סט יכולות מרשים של פורוורד

לאחר ששיחק באורלנדו, ניו יורק ופורטלנד חזר לאירופה לפנאתינייקוס ובעונה שלאחר מכן עבר לאוניקס קאזאן. כזכור, זו הייתה גם העונה שבה הקבוצות הרוסיות הורחקו מהיורוליג. התחנה הבאה הייתה ריאל מדריד בשורותיה הוא משחק גם היום.

מריו הזוניה בפעולה (IMAGO)

סט היכולות המרשים של הפורוורד כולל יכולות אתלטיות, כאשר הסייז שלו לצד האקספלוסיביות הופכות אותו למשהו חריג בנוף האירופי. היכולת שלו לרוץ את המגרש ולהגיע לטבעת היו בין אלו שצדו את עיניהם של אנשי ה-NBA בזמנו. כאמור, בשש העונות שלו ביורוליג, מספרית העונה הכי טובה שלו הייתה בשנה שעברה בה ריאל הודחה על ידי אולימפיאקוס בפלייאוף.