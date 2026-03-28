5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

מי הכי נפגעה וזהות האלופה: ענו לקראת החזרה

בעוד שבוע ליגת העל צפויה לחזור למגרשים וללא קהל, כעת אתם עונים על השאלות המרכזיות לפני החזרה למגרשים. כולל מי הקבוצה הכי מוכנה וזהות היורדות

ענו על השאלות לקראת חזרת הליגה (רדאד ג'בארה)
ענו על השאלות לקראת חזרת הליגה (רדאד ג'בארה)

בעוד שבוע, אם לא יקרו דברים יוצאי דופן ועל פי התכנון, ליגת העל צפויה לחזור למגרשים אחרי יותר מחודש של עצירה בשל המלחמה שהחלה מול איראן בתחילת החודש והתרחבה גם לגזרה הצפונית.

כעת, לקראת חזרה של הליגה, וללא קהל ביציעים, לפחות על פי התכנון המקורי אם אכן המלחמה תימשך, אתם עונים על השאלות המרכזיות – האם אתם בעד חידוש ליגה? מי הקבוצה שהכי נפגעה? מי תיקח אליפות? מי יירדו ליגה? מי הקבוצה שנראית כרגע הכי מוכנה?

וגם האם לדעתכם צריך להחזיר את הקהל ליציעים, כשכרגע אנחנו רואים את חופי הים, הקניונים ובתי הקפה מלאים? ולקינוח, האם עירוני טבריה שצפויות לרדת לה 8 נקודות תישאר בליגה הבכירה או תנשור ללאומית? הצביעו על השאלות.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
