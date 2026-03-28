בנאדו לשחקנים: וואו, עשיתם 2 ניצחונות מטורפים

יום מטורף לכדורגל הישראלי, שבהחלט מראה כי יש לנו עתיד ורוד ותקווה בתוך כל התקופה הקשה הזו שמדינת ישראל עוברת. אחרי ה-1:3 הענק של נבחרת הנוער, נבחרת הנערים הביאה גם היא כבוד ענק כשהדהימה את אנגליה בביתה עם 1:3 אדיר.

מאמן הנבחרת, אריק בנאדו, אסף את השחקנים אחרי הניצחון המרשים ואמר להם על כר הדשא: “וואו, איזה משחק מטורף, לנצח פה את אנגליה. איזו תקופה עברנו בארץ עם המלחמה. חבר’ה, אתם חודש וחצי לא משחקים כדורגל ועושים פה שני ניצחונות מטורפים. הטורניר עוד לא נגמר אבל יש לנו שש נקודות בידיים שלנו. אני אוהב אתכם, הייתם אלופים”.

כאמור, שלושה ימים אחרי ה-0:2 על אסטוניה במשחק הפתיחה של משחקי League B - סיבוב 2, פגשה היום (שבת) הנבחרת הישראלית את הנבחרת המארחת של משחקי הבית, נבחרת אנגליה, שניצחה ביום רביעי 0:3 את איי פארו, ורשמה ניצחון ענק על חשבונה.