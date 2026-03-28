יום שבת, 28.03.2026 שעה 21:03
כדורגל ישראלי
לוח תוצאות

בנאדו לשחקנים: וואו, עשיתם 2 ניצחונות מטורפים

מאמן נבחרת ישראל עד גיל 17 אסף את שחקניו אחרי ה-1:3 הענק על אנגליה ושיבח אותם: "חודש וחצי לא שיחקתם כדורגל ועשיתם משחק מטורף. הייתם אלופים"

|
אריק בנאדו (רועי כפיר)
אריק בנאדו (רועי כפיר)

יום מטורף לכדורגל הישראלי, שבהחלט מראה כי יש לנו עתיד ורוד ותקווה בתוך כל התקופה הקשה הזו שמדינת ישראל עוברת. אחרי ה-1:3 הענק של נבחרת הנוער, נבחרת הנערים הביאה גם היא כבוד ענק כשהדהימה את אנגליה בביתה עם 1:3 אדיר.

מאמן הנבחרת, אריק בנאדו, אסף את השחקנים אחרי הניצחון המרשים ואמר להם על כר הדשא: “וואו, איזה משחק מטורף, לנצח פה את אנגליה. איזו תקופה עברנו בארץ עם המלחמה. חבר’ה, אתם חודש וחצי לא משחקים כדורגל ועושים פה שני ניצחונות מטורפים. הטורניר עוד לא נגמר אבל יש לנו שש נקודות בידיים שלנו. אני אוהב אתכם, הייתם אלופים”.

כאמור, שלושה ימים אחרי ה-0:2 על אסטוניה במשחק הפתיחה של משחקי League B - סיבוב 2, פגשה היום (שבת) הנבחרת הישראלית את הנבחרת המארחת של משחקי הבית, נבחרת אנגליה, שניצחה ביום רביעי 0:3 את איי פארו, ורשמה ניצחון ענק על חשבונה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
