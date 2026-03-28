עתיד ורוד: נבחרת הנערים ניצחה 1:3 את אנגליה

יום מטורף לכדורגל הישראלי, שבהחלט מראה כי יש לנו עתיד ורוד ותקווה בתוך כל התקופה הקשה הזו שמדינת ישראל עוברת. אחרי ה-1:3 הענק של נבחרת הנוער, נבחרת הנערים הביאה גם היא כבוד ענק כשהדהימה את אנגליה בביתה עם 1:3 אדיר. שלושה ימים אחרי ה-0:2 על אסטוניה במשחק הפתיחה של משחקי הסיבוב השני של מוקדמות אליפות אירופה, פגשה היום (שבת) הנבחרת הישראלית את הנבחרת המארחת של משחקי הבית, נבחרת אנגליה, שניצחה ביום רביעי 0:3 את איי פארו.

שחקני נבחרת ישראל הגיעו חדורה אמונה ומוטיבציה למשחק, עבדו קשה ובאו על שכרם עם ניצחון 1:3 מרשים. המשחק שוחק במזג אוויר קר, שמונה מעלות צלזיוס, במרכז הכדורגל הלאומי סנט ג'ורג'ס פארק, כ-20 מייל מזרחית לסטפורד. במשחק שבו נרשמו שלושה איומים ישראלים על השער האנגלי, כשבמקביל הנבחרת האנגלית ייצרה שמונה איומים על השער הישראלי.

נבחרת נערים א' של ישראל עלתה למשחק בהרכב הבא, עם שני שחקנים ילידי 2010, ירין אבוחצירה ונועם גולדנברג. ההרכב שעלה למשחק: עמנואל לוקה (מכבי ת"א), דניאל דוידי (מכבי ת"א), סהר לביא (מכבי ת"א), תומר פלג (מכבי פ"ת), שי וקסמן (הפועל ת"א), בן דג'אני (מכבי ת"א), נועם גולדנברג (מכבי חיפה), דניאל בן שושן (מכבי ת"א), ארז דידי (מכבי פ"ת), ירון אבוחצירה (מכבי נתניה) ועידו יוסף (מכבי ת"א).

נבחרת הנערים של ישראל (ההתאחדות לכדורגל)

בדקה ה-34 ארז דידי, שחקן ההתקפה של מכבי פ"ת, כבש שער והעלה את נבחרת ישראל ליתרון 0:1. עם פתיחת המחצית השנייה ערך המאמן אריק בנאדו חילוף, כשהכניס לשדה המשחק את עידן דדיה, שחקן ההתקפה של הפועל חיפה, במקומו של ארז דידי. הנבחרת האנגלית החלה עם ניסיון התקפי כפול, שסוכל ע"י השוער הישראלי, עמנואל לוקה, שוערה של מוליכת טבלת ליגת העל, מכבי ת"א, אך בניסיון השלישי הצליח ראיין קוואמה-מקווין, חלוצה של צ'לסי, לכבוש שער שוויון.

בדקה ה-57, התקפה של נבחרת ישראל הסתיימה בשער שכבש עידו יוסף, חלוצה של מכבי ת"א ומלך שערי ליגת העל, שקבע 1:2 לזכות נבחרת ישראל. בדקה ה-65 חילוף בשורות נבחרת ישראל: עדו ברקו (מכבי פ"ת) עלה במקום נועם גולדנברג). בדקה ה-67 הגבהת קרן של נבחרת ישראל הסתיימה בשער שכבש עידן דדיה, שהגדיל את היתרון הישראלי ל-1:3.

בדקה ה-71 חילוף כפול בשורות נבחרת ישראל: דניאל בן שושן הוחלף בתמיר בר (מכבי פ"ת). עידו יוסף הוחלף בפואד גנאים (הפועל ת"א). בדקה ה-86 חילוף בשורות נבחרת ישראל: ירין אבוחצירה הוחלף בבן זוארץ (מכבי פ"ת). הניסיונות של הנבחרת המארחת לחזור לתמונת המשחק כשלו, בזכות עבודת צוות של שחקני הנבחרת הישראלית, שהצליחו להימנע מספיגות נוספות ובסיום, ניצחון 1:3 לזכות נבחרת ישראל, שמבטיחה את מקומה בדרג א' וביום שלישי תקווה לזכות בניצחון על בוסניה הרצגובינה ולסיים את הטורניר עם טעם מתוק.