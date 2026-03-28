אחרי פציעת ראפיניה: ויניסיוס נעדר מאימון ברזיל

נבחרת ברזיל נכנסת לישורת האחרונה של ההכנות למונדיאל ופגרת הנבחרות במרץ עם סימן שאלה משמעותי סביב מצבו של כוכבה, ויניסיוס, שנמצא בספק למשחק הידידות מול קרואטיה ביום שלישי הקרוב, וזאת אחרי שכבר כוכב ברצלונה ראפיניה שוחרר ונפצע לפחות לחודש.

החלוץ של ריאל מדריד לא לקח חלק באימון הקבוצתי שנערך בשבת באורלנדו. השחקן נראה במתחם האימונים כשהוא בנעלי ספורט בלבד, ביצע עבודה בחדר הכושר ולאחר מכן עבר סדרת טיפולים, מבלי לעלות לכר הדשא עם חבריו לנבחרת.

מרקיניוס חוזר, ויני מחכה להתבהרות

מנגד, חדשות טובות הגיעו מכיוונו של הבלם מרקיניוס, ששב להתאמן באופן מלא וצפוי לעמוד לרשות הצוות המקצועי. שחקן פאריס סן ז’רמן החמיץ את המשחק האחרון מול צרפת לאחר שהתלונן על כאבים באזור הירך, אך כעת נראה כי הוא כשיר לחזור להרכב.

ברזיל תפגוש את קרואטיה באצטדיון קמפינג וורלד באורלנדו, במשחק שיהווה את החזרה הגנרלית האחרונה לפני פרסום הסגל הסופי למונדיאל ב-18 במאי. עבור המאמן קרלו אנצ’לוטי, מדובר בהזדמנות אחרונה לבחון את שחקניו, אך ייתכן שייאלץ לעשות זאת ללא אחד מכוכביו הגדולים.