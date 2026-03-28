לא מוותרים: שחקני סגנל עלו לדשא עם הגביע

הדרמה הגדולה בכדורגל האפריקאי מסרבת להיגמר: נבחרת סנגל הציגה את גביע אליפות אפריקה לעיני הקהל, רגע לפני משחק הידידות שלה מול פרו היום (שבת) בצרפת, זאת למרות שההתאחדות האפריקאית שללה ממנה באקט מעורר מחלוקת את התואר באופן רשמי.

עוד לפני המשחק ואפילו עוד לפני החימום, השחקנים של נבחרת סנגל, שכזכור לקחו את האליפות על הדשא באליפות אפריקה לפני כמה חודשים, יצאו לסיבוב מסביב לאצטדיון בצרפת עם הגביע, והיו נראים מחויכים מאוד ולא מוטרדים בכלל, כאילו שלא לקחו להם את התואר מבחינתם.

כזכור, סנגל הוכרזה תחילה כמנצחת בגמר, אך 57 ימים לאחר מכן הודיעה ועדת הערעורים של ההתאחדות האפריקאית על החלטה מפתיעה: להפוך את התוצאה ולהעניק למרוקו ניצחון טכני 0:3. ההחלטה עוררה סערה גדולה ברחבי היבשת, כאשר גורמים רבים הביעו תמיהה על העיתוי והמהלך.

סנגל על הדשא עם הגביע (רויטרס)

סנגל לא מוותרת

למרות ההחלטה, בסנגל בחרו לשדר מסר ברור של התנגדות, כאשר שחקני הנבחרת הציגו את הגביע בטקס קצר לפני שריקת הפתיחה למשחק הידידות. המהלך נתפס כהצהרה חד משמעית כי מבחינתם התואר עדיין שלהם, ושאף אחד לא ייקח להם אותו.

יממה בלבד לאחר פרסום ההחלטה, הודיעה ההתאחדות הסנגלית כי בכוונתה לערער לבית הדין לבוררות בספורט, בתקווה להפוך פעם נוספת את הפסיקה ולהחזיר לידיה את התואר. הפרשה ממשיכה להסעיר את עולם הכדורגל האפריקאי, וכעת נותר לראות האם הקרב המשפטי אכן ישנה שוב את התמונה.