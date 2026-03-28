"אמרתי לשחקנים שאנחנו יותר טובים מהגרמנים"

נבחרת הנוער של ישראל רשמה היום (שבת) את אחד מרגעי השיא שלה בשנים האחרונות, כאשר גברה בתוצאה המרשימה 1:3 על נבחרת גרמניה החזקה במסגרת מוקדמות אליפות אירופה. מעבר לנקודות בטורניר המוקדמות, נראה שהניצחון הזה נושא עמו מטען רגשי כבד הרבה יותר עבור המאמן, אופיר חיים, ושחקניו הצעירים.

"זה לא אנושי מה שמתחולל בארץ"

"זה באמת אחד הניצחונות המרגשים ביותר בתקופה לא פשוטה למדינה", פתח אופיר חיים את דבריו כשהוא מתייחס למצב הביטחוני בישראל. "לעזוב את המשפחות כשהילדים האלה בסך הכל בני 17 או 18 זה לא פשוט, לא למשפחות ולא לשחקנים. כשאנחנו מייצגים את המדינה זה הדבר הכי חשוב. באנו בכל הכוח כדי לתת קצת גאווה וטיפה אסקפיזם בטירוף הזה שמתחולל, כי זה באמת לא אנושי".

חיים המשיך וניתח את היכולת המקצועית של חניכיו מול המעצמה האירופית: "אני מאוד שמח, זה ניצחון נגד נבחרת אדירה. אני חושב שזה אחד המשחקים הטובים ביותר שלי בחמש השנים האחרונות. זו נבחרת חדשה לגמרי, בקושי הייתה לנו הכנה ולא קיימנו משחקי אימון רשמיים. לבוא לפה לטורניר בדרג ראשון מול נבחרות חזקות מאוד ולעשות ניצחון ענק והיסטורי כזה, זה פשוט מדהים".

הנבחרת עד גיל 19 חוגגת (ההתאחדות לכדורגל)

שמונה שינויים בהרכב והצהרת כוונות

המאמן לא חשש לבצע זעזועים אחרי ההפסד לאוסטריה במחזור הפתיחה: "פתחנו היום עם שמונה שחקנים אחרים בהרכב והם הוכיחו שהמקום שלהם פה בצדק. גם נגד אוסטריה שיחקנו טוב אבל לא הצלחנו להבקיע. אני בטוח שאם נמשיך לשחק עוד ועוד משחקים בינלאומיים, הנבחרת הזאת יכולה להיות מיוחדת מאוד".

על הכישרונות הצעירים שצומחים תחתיו הוסיף: "יש פה כישרונות מיוחדים, הנבחרת הזאת מראה שיש עתיד ורוד לכדורגל שלנו. שיחקו היום חמישה שחקנים משנתון 2009, ושנה אחת פחות בגיל הזה זה מאוד משמעותי. ברור לי שחלקם יגיעו לנבחרת הבוגרת".

ליאם אלוק במרדף אחר נתנאל אברחה (IMAGO)

המסר בחדר ההלבשה ושיחת הווידאו מהבית

כשנשאל מה אמר לשחקנים רגע לפני העלייה לכר הדשא, חשף חיים את הביטחון העצמי שהחדיר בהם: "אמרתי להם שזה נכון שזו גרמניה, אבל אנחנו יותר טובים. אני מאמין בזה שאנחנו יותר טובים ושאנחנו צריכים להראות את זה לכולם, לא רק בדיבורים. היינו צריכים לייצג את ישראל בכבוד ולתת טיפה שמחה למדינה".

חיים שיתף גם ברגע אישי מיד לאחר הניצחון: "הבן שלי אור כבר התקשר בשיחת וידאו, לא סתם הודעה. הוא אמר לי 'כל הכבוד אבא', וזה בהחלט שווה שיחת וידאו".

יהונתן שגב מאחורי אבה איס (IMAGO)

באשר להכנה הלקויה שעברה הנבחרת בישראל בשל המלחמה, סיפר המאמן: "ההכנה הייתה לא טובה בלשון המעטה. לא הצלחנו לקיים משחקי אימון אפילו נגד נבחרת הנערים כי זה מעל 50 איש וזה היה אסור. לא היה לנו זמן לחבר בין השחקנים וזה קריטי, אבל הצוות שלי עבד שעות על גבי שעות בלי לישון כדי לצמצם פערים. פחדתי ששחקנים יתכווצו כי חודש לא היה להם משחק רשמי, ובגלל זה החלפתי שחקנים שהיו טריים ויכלו לעשות את ההבדל".

לקראת המשחק המכריע מול בוסניה ביום שלישי, חיים נותר דרוך: "אנחנו באים במטרה לנצח. אנחנו רוצים להעפיל לשלב הבא ולהישאר בדרג א' שזה דרג מדהים של הנבחרות הכי טובות באירופה. אנחנו מייצגים את מדינת ישראל ובאים באמונה שלמה שאנחנו יכולים לעשות את זה מול כל יריבה".