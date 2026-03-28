יום שבת, 28.03.2026 שעה 19:23
מוקדמות יורו עד גיל 19
לוח תוצאות
מוקדמות יורו עד גיל 19 25-26
62-52אוסטריה עד 191
58-75ישראל עד 192
12-21סלובניה עד 193
10-01לוקסמבורג עד 194
03-11גרמניה עד 195

מה נשאר לישראל על גיל 18 כדי לעלות ליורו?

דך ארוכה ומפותלת: אחרי הניצחון היוקרתי על גרמניה, הנבחרת חולמת להיות בטורניר ב-2027, אך שינוי הפורמט של אופ"א סיבך את העניינים. כל הפרטים

זאין באיזיד נגד דניאל הדר (IMAGO)
כבר התרגלנו שנבחרות של אופיר חיים רואות עין בעין עם האימפריות הכי גדולות בעולם, אבל היום (שבת) נבחרת ישראל עד גיל 18 רשמה ניצחון מדהים במוקדמות יורו 2027 עם 1:3 גדול על גרמניה, זאת דווקא לאחר שהיא פתחה את הדרך שלה לטורניר בצורה פחות טובה, כשהפסידה 2:1 לאוסטריה.

אז מה צריכה החבורה של אופיר חיים לעשות כדי להבטיח את מקומה ביורו ב-2027? זה קצת יותר מסובך מבעבר בגלל פורמט התחרות החדש, אבל הנה ההסבר: נכון לכרגע ישראל בבית עם אוסטריה, גרמניה ובוסניה וזהו השלב הראשון בדרך שלה לאליפות אירופה.

מתוך הבית הזה, בו יש כאמור ארבע נבחרות, שלוש ממשיכות לשלב השני, ממנו, בדיוק כמו במקרה שלנו היום, שלוש ממשיכות לשלב הבא, כך שבשני השלבים הראשונים, על נבחרת ישראל לסיים בשלושת המקומות הראשונים בבית.

הנבחרת עד גיל 19 חוגגת (ההתאחדות לכדורגל)הנבחרת עד גיל 19 חוגגת (ההתאחדות לכדורגל)

רגע האמת – שלב העלית

אם ישראל תעבור את שני השלבים הראשונים, בחודש מרץ של השנה הבאה מגיע השלב האחרון, שלב העלית. שם זה כבר יותר מסובך: גם שם יהיו ארבע נבחרות בבית, כאשר נבחרת אחת בלבד היא זאת שתשיג מהבית את הכרטיס ליורו. כלומר, במקרה הזה אופיר חיים וחניכיו יצטרכו לסיים במקום הראשון.

אז אחרי שהפסידה לאוסטריה וניצחה את גרמניה, ישראל מצטרפת אליהן כאחת משלוש הקבוצות להן 3 נקודות בבית, כאשר בוסניה, אותה הנבחרת תפגוש בעוד כשלושה ימים למשחק האחרון בשלב הזה, עם 0 נקודות. זה אומר שתיקו יספיק לחבורה של אופיר חיים כדי לעלות לשלב השני.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */