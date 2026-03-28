מה נשאר לישראל על גיל 18 כדי לעלות ליורו?

כבר התרגלנו שנבחרות של אופיר חיים רואות עין בעין עם האימפריות הכי גדולות בעולם, אבל היום (שבת) נבחרת ישראל עד גיל 18 רשמה ניצחון מדהים במוקדמות יורו 2027 עם 1:3 גדול על גרמניה, זאת דווקא לאחר שהיא פתחה את הדרך שלה לטורניר בצורה פחות טובה, כשהפסידה 2:1 לאוסטריה.

אז מה צריכה החבורה של אופיר חיים לעשות כדי להבטיח את מקומה ביורו ב-2027? זה קצת יותר מסובך מבעבר בגלל פורמט התחרות החדש, אבל הנה ההסבר: נכון לכרגע ישראל בבית עם אוסטריה, גרמניה ובוסניה וזהו השלב הראשון בדרך שלה לאליפות אירופה.

מתוך הבית הזה, בו יש כאמור ארבע נבחרות, שלוש ממשיכות לשלב השני, ממנו, בדיוק כמו במקרה שלנו היום, שלוש ממשיכות לשלב הבא, כך שבשני השלבים הראשונים, על נבחרת ישראל לסיים בשלושת המקומות הראשונים בבית.

הנבחרת עד גיל 19 חוגגת (ההתאחדות לכדורגל)

רגע האמת – שלב העלית

אם ישראל תעבור את שני השלבים הראשונים, בחודש מרץ של השנה הבאה מגיע השלב האחרון, שלב העלית. שם זה כבר יותר מסובך: גם שם יהיו ארבע נבחרות בבית, כאשר נבחרת אחת בלבד היא זאת שתשיג מהבית את הכרטיס ליורו. כלומר, במקרה הזה אופיר חיים וחניכיו יצטרכו לסיים במקום הראשון.

אז אחרי שהפסידה לאוסטריה וניצחה את גרמניה, ישראל מצטרפת אליהן כאחת משלוש הקבוצות להן 3 נקודות בבית, כאשר בוסניה, אותה הנבחרת תפגוש בעוד כשלושה ימים למשחק האחרון בשלב הזה, עם 0 נקודות. זה אומר שתיקו יספיק לחבורה של אופיר חיים כדי לעלות לשלב השני.