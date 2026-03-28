יום שבת, 28.03.2026 שעה 17:38
כדורגל ישראלי
לוח תוצאות

צמד לבן סימון לעיני הסקאוט הראשי של שטוטגרט

הכישרון של מכבי ת"א זכה למעקב של נציג המועדון מהבונדסליגה ב-1:3 של נבחרת הנוער עד גיל 18 מול גרמניה. בדצמבר חתם על חוזה לשלוש שנים בצהוב

|
עילאי בן סימון (IMAGO)
נבחרת הנוער של ישראל (עד גיל 18) רשמה היום (שבת) ניצחון מרשים 1:3 על נבחרת גרמניה המקבילה, כאשר ביציע נכחו סקאוטים ונציגים רבים של קבוצות גדולות באירופה. אחד מהם היה הסקאוט הראשי של שטוטגרט, שהגיע כדי לצפות מקרוב ביהלום החדש מבית היוצר של מחלקת הנוער של מכבי תל אביב, עילאי בן סימון.

הקשר הצעיר, שרשם היסטוריה העונה כצעיר ביותר לשחק באירופה במדים הצהובים (כשהיה בן 16 בלבד), לא התרגש מהעיניים הבוחנות מול הגרמנים, עלה כמחליף בדקה ה-66 וכבש צמד פנדלים שהכריעו את המשחק לטובת ישראל.

שטוטגרט עוקבת אחר ההתפתחות של בן סימון, כאשר העונה זכו לראותו למספר דקות בגרמניה במשחק מול מכבי בליגה האירופית. כזכור, באותו משחק עלה בן סימון כמחליף בדקות הסיום. היום הסקאוט הראשי זכה לראות אותו בהשוואה לבני גילו הגרמנים, כאשר יש לציין שבן סימון הוא יליד שנתון 2009 בלבד ועל הנייר הוא עדיין בשנתון של נבחרת נערים.

במכבי ת"א כבר הבטיחו את עתידו

למרות ההתעניינות הגרמנית, חשוב לציין כי מוקדם יותר העונה פעל המנהל המקצועי, בן מנספורד, באופן אגרסיבי כדי לשמור על השחקן ולהבטיח לו חוזה מקצועני ראשון. בדצמבר האחרון חתם הקשר הצעיר על חוזה מקצועני חדש במכבי תל אביב לשלוש שנים (המקסימום האפשרי לגילו).

החוזה נחתם באמצעות נציגו, אריאל סמואל. במכבי ת”א קיימת ההבנה שמדובר באחד משחקני העתיד של הכדורגל הישראלי והוא אמור להשתלב בקבוצה הבוגרת, ייתכן וכבר כעת לאחר הפגרה הבינלאומית עם חידוש המשחקים

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */