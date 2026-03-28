צמד לבן סימון לעיני הסקאוט הראשי של שטוטגרט

נבחרת הנוער של ישראל (עד גיל 18) רשמה היום (שבת) ניצחון מרשים 1:3 על נבחרת גרמניה המקבילה, כאשר ביציע נכחו סקאוטים ונציגים רבים של קבוצות גדולות באירופה. אחד מהם היה הסקאוט הראשי של שטוטגרט, שהגיע כדי לצפות מקרוב ביהלום החדש מבית היוצר של מחלקת הנוער של מכבי תל אביב, עילאי בן סימון.

הקשר הצעיר, שרשם היסטוריה העונה כצעיר ביותר לשחק באירופה במדים הצהובים (כשהיה בן 16 בלבד), לא התרגש מהעיניים הבוחנות מול הגרמנים, עלה כמחליף בדקה ה-66 וכבש צמד פנדלים שהכריעו את המשחק לטובת ישראל.

שטוטגרט עוקבת אחר ההתפתחות של בן סימון, כאשר העונה זכו לראותו למספר דקות בגרמניה במשחק מול מכבי בליגה האירופית. כזכור, באותו משחק עלה בן סימון כמחליף בדקות הסיום. היום הסקאוט הראשי זכה לראות אותו בהשוואה לבני גילו הגרמנים, כאשר יש לציין שבן סימון הוא יליד שנתון 2009 בלבד ועל הנייר הוא עדיין בשנתון של נבחרת נערים.

עילאי בן סימון חוגג (שחר גרוס)

במכבי ת"א כבר הבטיחו את עתידו

למרות ההתעניינות הגרמנית, חשוב לציין כי מוקדם יותר העונה פעל המנהל המקצועי, בן מנספורד, באופן אגרסיבי כדי לשמור על השחקן ולהבטיח לו חוזה מקצועני ראשון. בדצמבר האחרון חתם הקשר הצעיר על חוזה מקצועני חדש במכבי תל אביב לשלוש שנים (המקסימום האפשרי לגילו).

החוזה נחתם באמצעות נציגו, אריאל סמואל. במכבי ת”א קיימת ההבנה שמדובר באחד משחקני העתיד של הכדורגל הישראלי והוא אמור להשתלב בקבוצה הבוגרת, ייתכן וכבר כעת לאחר הפגרה הבינלאומית עם חידוש המשחקים