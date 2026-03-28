יום שבת, 28.03.2026 שעה 17:37
כדורגל עולמי

בוסניה לא תוכל למלא את האצטדיון מול איטליה

בגלל עונש מפיפ"א המארחת בגמר הפלייאוף על המונדיאל לא תוכל למלא 20% מהמושבים. דימרקו הגיב לסרטון המזלזל ביריבה: "התגובה הייתה אינסטינקטיבית"

|
אצטדיון “בילינו פולה” (IMAGO)
כמעט 12 שנים עברו מאז הפעם האחרונה שנבחרת איטליה שיחקה במונדיאל, כשמאז היא נכשלה בניסיון להעפיל לטורנירים ב-2018 ו-2022. בשלישי סוף סוף תהיה לה הזדמנות להבטיח את החזרה לבמה הגדולה הקיץ, כשתפגוש את בוסניה בחוץ למשחק אחד על כל הקופה.

למרות ההתרגשות הרבה שקיימת בשני הצדדים, ביציעים יהיה צד עצוב, מאחר והאצטדיון לא יהיה מלא. הסיבה לכך היא עונש שבוסניה ספגה מפיפ”א כתוצאה מהתפרעות קהל שכללה הדלקת אבוקות, שבגללו 20% מהמושבים ביציעים ייאלצו להיסגר למשחק הקרוב.

המשחק יתקיים באצטדיון “בילינו פולה” בזניצה, אצטדיון מיושן עם נופים מרהיבים של הרים מסביבו. הוא מכיל כ-15,600 מקומות בלבד, כך שהורדת המושבים תצמצם את הכמות הגם ככה נמוכה. כל הכרטיסים שהוצאו למכירה לקהל המקומי כבר נמכרו תוך שעות בודדות.

איטליה מגיע לגמר פלייאוף העלייה למונדיאל לאחר שגברה 0:2 על צפון אירלנד בחצי גמר הפלייאוף. במוקדמות שיחקה בבית הישראלי וסיימה במקום השני מתחת לנורבגיה, כשמקום זה שלח אותה לפלייאוף. מנגד היא פוגשת את בוסניה שהעפילה לאחר ניצחון מול ווילס בפנדלים.

דימרקו מגיב לסרטון ששבר את הרשת

לאחר שאיטליה ובוסניה העפילו לגמר, ברשת רץ סרטון שמראה את פדריקו דימרקו, לצד שחקנים נוספים בנבחרת, חוגגים את הניצחון של הבוסנים על ווילס. הדבר נתפס כחוסר כבוד ליריבה, והוביל לביקורת רבה.

המגן ניצל את מסיבת העיתונאים של הנבחרת ויש בפתחה דיבר על הנושא: “מכבד כל מועדון ובמיוחד כל נבחרת. התגובה הייתה אינסטינקטיבית, היינו ביחד החברים וראינו את הפנדלים. החמאתי אחר כך לדז’קו שהוא חבר, לא היה שם שום חוסר כבוד”.

דימרקו נשאל אם לא מדובר ביהירות והשיב: “אין לנו זכות להיות יהירים, פספסנו את שני גביעי העולם האחרונים ואין שום היגיון בלהיות יהיר. אני מתנצל על מה שהיה, אבל זה היה חוסר כבוד לצלם אותנו ברגע הזה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */