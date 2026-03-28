בוסניה לא תוכל למלא את האצטדיון מול איטליה

כמעט 12 שנים עברו מאז הפעם האחרונה שנבחרת איטליה שיחקה במונדיאל, כשמאז היא נכשלה בניסיון להעפיל לטורנירים ב-2018 ו-2022. בשלישי סוף סוף תהיה לה הזדמנות להבטיח את החזרה לבמה הגדולה הקיץ, כשתפגוש את בוסניה בחוץ למשחק אחד על כל הקופה.

למרות ההתרגשות הרבה שקיימת בשני הצדדים, ביציעים יהיה צד עצוב, מאחר והאצטדיון לא יהיה מלא. הסיבה לכך היא עונש שבוסניה ספגה מפיפ”א כתוצאה מהתפרעות קהל שכללה הדלקת אבוקות, שבגללו 20% מהמושבים ביציעים ייאלצו להיסגר למשחק הקרוב.

המשחק יתקיים באצטדיון “בילינו פולה” בזניצה, אצטדיון מיושן עם נופים מרהיבים של הרים מסביבו. הוא מכיל כ-15,600 מקומות בלבד, כך שהורדת המושבים תצמצם את הכמות הגם ככה נמוכה. כל הכרטיסים שהוצאו למכירה לקהל המקומי כבר נמכרו תוך שעות בודדות.

אהבוקות ביציעי בוסניה, עונש קשה לנבחרת (IMAGO)

איטליה מגיע לגמר פלייאוף העלייה למונדיאל לאחר שגברה 0:2 על צפון אירלנד בחצי גמר הפלייאוף. במוקדמות שיחקה בבית הישראלי וסיימה במקום השני מתחת לנורבגיה, כשמקום זה שלח אותה לפלייאוף. מנגד היא פוגשת את בוסניה שהעפילה לאחר ניצחון מול ווילס בפנדלים.

דימרקו מגיב לסרטון ששבר את הרשת

לאחר שאיטליה ובוסניה העפילו לגמר, ברשת רץ סרטון שמראה את פדריקו דימרקו, לצד שחקנים נוספים בנבחרת, חוגגים את הניצחון של הבוסנים על ווילס. הדבר נתפס כחוסר כבוד ליריבה, והוביל לביקורת רבה.

המגן ניצל את מסיבת העיתונאים של הנבחרת ויש בפתחה דיבר על הנושא: “מכבד כל מועדון ובמיוחד כל נבחרת. התגובה הייתה אינסטינקטיבית, היינו ביחד החברים וראינו את הפנדלים. החמאתי אחר כך לדז’קו שהוא חבר, לא היה שם שום חוסר כבוד”.

דימרקו ודז'קו, חברים מהתקופה באינטר (IMAGO)

דימרקו נשאל אם לא מדובר ביהירות והשיב: “אין לנו זכות להיות יהירים, פספסנו את שני גביעי העולם האחרונים ואין שום היגיון בלהיות יהיר. אני מתנצל על מה שהיה, אבל זה היה חוסר כבוד לצלם אותנו ברגע הזה”.