בדרך לדאבל: סינר יפגוש את להצ'קה בגמר

יאניק סינר נמצא במרחק נגיעה מהיסטוריה. הטניסאי האיטלקי, שמציג כושר שיא מתחילת השנה, העפיל לגמר טורניר המאסטרס 1000 במיאמי (2026) ויפגוש ביום ראשון את ייז'י להצ'קה הצ'כי. עבור סינר, ניצחון יעניק לו את ה"דאבל סאנשיין" היוקרתי - זכייה בטורנירי אינדיאן וולס ומיאמי באותה עונה. אם יעשה זאת, הוא יהפוך לשחקן השמיני בלבד בהיסטוריה שרושם את ההישג, כשהאחרון שעשה זאת היה רוג'ר פדרר ב-2017. יתרה מכך, סינר עשוי להיות הראשון אי פעם שמשלים את הדאבל מבלי לשמוט מערכה בשני הטורנירים גם יחד.

האיטלקי בן ה-24 הבטיח את מקומו בגמר הרביעי שלו במיאמי (זכה ב-2024 והפסיד בגמרים של 2021 ו-2023) לאחר שגבר בחצי הגמר על אלכסנדר זברב, המדורג רביעי בעולם, בתוצאה 3:6, 6:7(4). סינר רשם משחק הגשות מצוין עם 79 אחוזי הצלחה בהגשה הראשונה ו-28 ווינרים, כשהוא לא נשבר אפילו פעם אחת במהלך 114 דקות המשחק. הניצחון על הגרמני האריך את רצף הניצחונות של סינר ל-11 משחקים, והוא מחזיק כעת ברצף מדהים של 30 מערכות רצופות בהן ניצח בטורנירי מאסטרס. למרות היכולת הפנטסטית, סינר הסביר כי הוא וצוות האימון שלו, הכולל את סימונה ואנוצי ודארן קייהיל, עדיין עובדים על שיפור ההגשה: "זה תהליך ארוך. יש ימים שאני מגיש ממש טוב ויש ימים שאני מתקשה, אבל זה טניס. אני שמח שאני מצליח להביא את עצמי למצבים האלה, הגמר הזה אומר לי המון".

יאניק סינר חוגג (רויטרס)

מנגד, ייז'י להצ'קה חווה את טורניר חייו. הצ'כי, שדורג 22 ערב התחרות, עלה לגמר המאסטרס הראשון בקריירה שלו לאחר ניצחון מוחץ 2:6, 2:6 על ארתור פילס הצרפתי בתוך 75 דקות בלבד. להצ'קה רושם נתון סטטיסטי נדיר: הוא הראשון מאז נובאק ג'וקוביץ' ב-2018 שמגיע לגמר טורניר מאסטרס 1000 מבלי להישבר אפילו פעם אחת. לאורך חמשת משחקיו במיאמי, כולל ניצחון מרשים על טיילור פריץ, הוא שמר על הגשותיו 56 פעמים ברציפות (הוא שמט מערכה אחת בלבד בטורניר, בשובר שוויון). כדי להבין את גודל ההישג, פיט סמפראס האגדי שמר על הגשותיו 49 פעמים ברציפות בקנדה ב-1995, ורוג'ר פדרר עשה זאת 43 פעמים בסינסינטי ב-2018.

עבור להצ'קה, מדובר בתיקון היסטורי אישי, לאחר שלפני שנתיים הגיע לחצי גמר המאסטרס במדריד, אך נאלץ לפרוש עקב פציעה מול פליקס אוז'ה-אליאסים. ההישג הנוכחי כבר הבטיח לו זינוק למקום ה-14 בעולם, דירוג שיא בקריירה, וניצחון בגמר יעלה אותו למקום ה-12. "זה מרגיש נהדר, עבדתי לקראת זה כל השנה. ידעתי שאני לא יכול לתת לפילס זמן לארגן את המשחק שלו. אני סומך על היכולת שלי ומנסה לחיות את ההווה", אמר הצ'כי הנרגש לאחר חצי הגמר.

על הנייר, סינר מגיע כפייבוריט ברור להתמודדות. המאזן בין השניים עומד על 0:3 לטובת האיטלקי במפגשי סבב ה-ATP, כאשר להצ'קה טרם הצליח לזכות אפילו במערכה אחת מולו. בנוסף, סינר לא הפסיד לשחקן מחוץ לטופ 20 (למעט פרישות) מאז הקיץ שעבר. עם זאת, סינר לא מזלזל ביריבו: "זה מגרש שמתאים לו מאוד", אמר האיטלקי לקראת הגמר. "הוא משחק עם חבטות שטוחות, מגיש מצוין והוא שחקן מאוד אגרסיבי. אלו תנאים מושלמים עבורו".

הגמר המסקרן יפגיש בין שני שחקנים בני 24 שנמצאים בכושר פנטסטי. בעוד שלהצ'קה ינסה להמשיך להגיש ללא דופי ולהשלים סנסציה, סינר מכוון להוסיף תואר מאסטרס נוסף לארון המתרחב שלו, שכולל כבר 25 זכיות מתוך 34 גמרים בסבב, ולבסס את מעמדו כשליט הבלתי מעורער של עולם הטניס.